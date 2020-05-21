Алексей Миранчук пожертвовал деньги на лечение девочки из Осетии

Полузащитник «Локомотива» сообщил в инстаграме, что оказал финансовую помощь девочке из Осетии Арнелле Персаевой, которой диагностировали спинальную мышечную атрофию.

Дорогие друзья, мы принимаем участие в эстафете добра, которую нам передал игрок ФК «Динамо» Кирилл Панченко в поддержку маленькой девочки Арнеллы Персаевой, которая нуждается в лечении. Сейчас хотим передать эту эстафету ребятам — Артёму Калайджяну и Антону Телякову. На втором фото я прикрепил реквизиты для тех, кто тоже хочет помочь.