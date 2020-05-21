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Алексей Миранчук пожертвовал деньги на лечение девочки из Осетии

сегодня, 18:09

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сообщил в инстаграме, что оказал финансовую помощь девочке из Осетии Арнелле Персаевой, которой диагностировали спинальную мышечную атрофию.

Дорогие друзья, мы принимаем участие в эстафете добра, которую нам передал игрок ФК «Динамо» Кирилл Панченко в поддержку маленькой девочки Арнеллы Персаевой, которая нуждается в лечении. Сейчас хотим передать эту эстафету ребятам — Артёму Калайджяну и Антону Телякову. На втором фото я прикрепил реквизиты для тех, кто тоже хочет помочь.

 Ранее Арнелле помог нападающий «Сочи» Александр Кокорин.

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Footbolista
Footbolista ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
сегодня в 20:16, ред.
"На втором фото я прикрепил реквизиты для тех, кто тоже хочет помочь."....это публичная акция...

В данном случае лучше громко заплатить, чем молча отсидеться...
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 19:57
Пусть каждый отнесётся к горю этому ребёнку,как к своему.....................Дети должны ЖИТЬ!!!!!!!!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
сегодня в 19:10
Не согласен. Он делает огласку, чтобы больше людей помогло девочке
Akvarel
Akvarel
сегодня в 19:05
Щедрый.
Yurza
Yurza
сегодня в 18:55
Больше трезвона, чем помощи.
VIPded
VIPded
сегодня в 18:44
Молодец! И тема с эстафетой интересна!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
сегодня в 18:40
Все верно , но тут вроде эстафеты, плюс оставленные реквизиты. Лексей человек популярный , подписчиков много, может еще кто то и откликнется ???
drug01
drug01
сегодня в 18:33
Вот это парень молодец!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:16
Такие жесты надо делать молча.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:11
Очень красивый жест...
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