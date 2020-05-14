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Врач «Спартака» провел 10-часовую смену в отделении реанимации

вчера, 21:47

Руководитель медштаба «Спартака» Михаил Бутовский провел 10 часов в отделении анестезиологии и реанимации, оказывая медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Сегодня руководитель медицинского штаба ФК «Спартак» Москва Михаил Бутовский провел первую 10-часовую смену в отделении анестезиологии и реанимации в университетской клинической больнице №2 (Клиника имени В.Х.Василенко), оказывая медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Желаем Михаилу Сергеевичу здоровья и сил на передовой линии борьбы с эпидемией COVID-19. И просим болельщиков соблюдать все необходимые меры предосторожности. По возможности оставайтесь дома и берегите себя!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня руководитель медицинского штаба ФК «Спартак-Москва» Михаил Бутовский провел первую 10-часовую смену в отделении анестезиологии и реанимации в университетской клинической больнице №2 (Клиника имени В.Х.Василенко), оказывая медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Желаем Михаилу Сергеевичу здоровья и сил на передовой линии борьбы с эпидемией COVID-19. И просим болельщиков соблюдать все необходимые меры предосторожности. По возможности оставайтесь дома и берегите себя! #силавединстве #coronaout

Публикация от FC S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official)

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:30
Наверное за федуном ухаживает.
Faustello
Faustello ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 23:11
Главное чтобы этот боевой вепрь заразу в Тарасовку не притащил!
Faustello
Faustello ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:07
Точно!!!
Святой человек, здоровья обоим.
Заполярный
Заполярный ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
вчера в 22:32
    beefs
    beefs
    вчера в 22:29
    удачи и скорейшего возвращения
    Footbolista
    Footbolista ответ Faustello (раскрыть)
    вчера в 22:22
    На войне любой боец в цене...
    zsb1961
    zsb1961
    вчера в 22:13
    Респект доктору!!!
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    вчера в 22:10
    Есть все-таки в спартаке хорошие люди, не одни свиньи
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 22:08
    Достойно, здоровья и удачи, Михаилу Бутовскому!
    makkie
    makkie
    вчера в 22:05
    Хорошего врача урвали в Спартак.
    И травм меньше стало, один Шюррле всё хворал - но это от природы, похоже...
    Здоровья медицинским труженикам!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Faustello (раскрыть)
    вчера в 22:02
    Может, просто за Федуном присматривал?
    Здоровья им обоим...
    Faustello
    Faustello
    вчера в 21:52, ред.
    Ну это вроде как достойно, только простите конечно, но что он там делал???
    Он что практикующий реаниматолог или анестезиолог???
    Другим врачам там просто делать нечего, а уж 10 часов там стоять и смотреть?
    Очень похоже на популизм.
    Хотя конечно, зная обеспеченность сестринским персоналом (вернее полное не обеспеченность) может конечно и присматривал за пациентами.
    Короче не знаю....
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 21:50
    медикам хвала и почёт
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 21:49
    Мужик, настоящий мужик!!! Респект и уважение.....главное здоровья.
    И всем не болеть.
    VIPded
    VIPded
    вчера в 21:47
    Врачи сейчас герои!
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