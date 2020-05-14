Врач «Спартака» провел 10-часовую смену в отделении реанимации

Руководитель медштаба «Спартака» Михаил Бутовский провел 10 часов в отделении анестезиологии и реанимации, оказывая медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.
Сегодня руководитель медицинского штаба ФК «Спартак» Москва Михаил Бутовский провел первую 10-часовую смену в отделении анестезиологии и реанимации в университетской клинической больнице №2 (Клиника имени В.Х.Василенко), оказывая медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.
Желаем Михаилу Сергеевичу здоровья и сил на передовой линии борьбы с эпидемией COVID-19. И просим болельщиков соблюдать все необходимые меры предосторожности. По возможности оставайтесь дома и берегите себя!
Сегодня руководитель медицинского штаба ФК «Спартак-Москва» Михаил Бутовский провел первую 10-часовую смену в отделении анестезиологии и реанимации в университетской клинической больнице №2 (Клиника имени В.Х.Василенко), оказывая медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Желаем Михаилу Сергеевичу здоровья и сил на передовой линии борьбы с эпидемией COVID-19. И просим болельщиков соблюдать все необходимые меры предосторожности. По возможности оставайтесь дома и берегите себя! #силавединстве #coronaout
Ранее «Зенит» передал клубную экипировку больнице имени Семашко.
Святой человек, здоровья обоим.
Святой человек, здоровья обоим.
И травм меньше стало, один Шюррле всё хворал - но это от природы, похоже...
Здоровья медицинским труженикам!
И травм меньше стало, один Шюррле всё хворал - но это от природы, похоже...
Здоровья медицинским труженикам!
Здоровья им обоим...
Здоровья им обоим...
Он что практикующий реаниматолог или анестезиолог???
Другим врачам там просто делать нечего, а уж 10 часов там стоять и смотреть?
Очень похоже на популизм.
Хотя конечно, зная обеспеченность сестринским персоналом (вернее полное не обеспеченность) может конечно и присматривал за пациентами.
Короче не знаю....
Он что практикующий реаниматолог или анестезиолог???
Другим врачам там просто делать нечего, а уж 10 часов там стоять и смотреть?
Очень похоже на популизм.
Хотя конечно, зная обеспеченность сестринским персоналом (вернее полное не обеспеченность) может конечно и присматривал за пациентами.
Короче не знаю....
И всем не болеть.
И всем не болеть.