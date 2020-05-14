Врач «Спартака» провел 10-часовую смену в отделении реанимации

Руководитель медштаба «Спартака» Михаил Бутовский провел 10 часов в отделении анестезиологии и реанимации, оказывая медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Сегодня руководитель медицинского штаба ФК «Спартак» Москва Михаил Бутовский провел первую 10-часовую смену в отделении анестезиологии и реанимации в университетской клинической больнице №2 (Клиника имени В.Х.Василенко), оказывая медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Желаем Михаилу Сергеевичу здоровья и сил на передовой линии борьбы с эпидемией COVID-19. И просим болельщиков соблюдать все необходимые меры предосторожности. По возможности оставайтесь дома и берегите себя!