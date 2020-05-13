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Футболисты «Факела» финансово помогли пострадавшим семьям от COVID-19

13 мая 2020, 10:52

Футболисты и сотрудники «Факела» помогли гражданам Воронежа и области, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Воронежский клуб в общей сложности собрал 400 тысяч рублей, которые были перечислены на расчетный счет Воронежского областного фонда социальной поддержки населения. Деньги будут направлены гражданам и семьям региона, наиболее серьезно пострадавшим от последствий пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что футболисты «Ахмата» закупили 1,5 тонны мяса для малоимущих семей.

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Все комментарии
bacek15
bacek15
13 мая в 13:58
Очень хорошо!
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 12:32
Молодцы ребята!
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 11:14
молодцы хоть и сами живут не богато.
zsb1961
zsb1961
13 мая в 11:05
Молодцы!
Q-J-G
Q-J-G
13 мая в 10:53
достойно, похвально, правильно....
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