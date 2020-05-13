Футболисты «Факела» финансово помогли пострадавшим семьям от COVID-19

1589356367

13 мая 2020, 10:52

Футболисты и сотрудники «Факела» помогли гражданам Воронежа и области, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Воронежский клуб в общей сложности собрал 400 тысяч рублей, которые были перечислены на расчетный счет Воронежского областного фонда социальной поддержки населения. Деньги будут направлены гражданам и семьям региона, наиболее серьезно пострадавшим от последствий пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что футболисты «Ахмата» закупили 1,5 тонны мяса для малоимущих семей.