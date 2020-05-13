«Эйбар» раздаст детям защитные маски, которые сшиты из формы

Пресс-служба «Эйбара» сообщает, что клуб изготовил 300 защитных масок. Клуб собирается раздать средства защиты бесплатно детям.
Примечательно, что защитные маски были сшиты из игровых футболок команды прошлых сезонов.
😷🔴🔵 A punto las mascarillas infantiles elaboradas por costureras solidarias con camisetas del Eibar.— SD Eibar (@SDEibar) May 13, 2020
👉https://t.co/a2w2D0eoW7
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😷🔴🔵Prest dira Eibarreko kamixetekin egindako haurrentzako maskarillak.
👉https://t.co/axar5jtoen pic.twitter.com/A1qMKJikyO
Напомним, что недавно «Эйбар» объявил о возобновлении тренировочного процесса.
Так было бы ещё эпичней
Так было бы ещё эпичней