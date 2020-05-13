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«Эйбар» раздаст детям защитные маски, которые сшиты из формы

13 мая 2020, 15:03

Пресс-служба «Эйбара» сообщает, что клуб изготовил 300 защитных масок. Клуб собирается раздать средства защиты бесплатно детям.

Примечательно, что защитные маски были сшиты из игровых футболок команды прошлых сезонов.

Напомним, что недавно «Эйбар» объявил о возобновлении тренировочного процесса.

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Все комментарии
112910415
112910415
13 мая в 17:09
неплохая выдумка, пацанам понравится !
galem72
galem72
13 мая в 16:22
И от чего это творение будет защищать? От пыли и пуха? ))
shlomo
shlomo
13 мая в 15:51
Да уж....маразм крепчает...
ДАША Д
ДАША Д
13 мая в 15:45
Бу маски как-то не очень.
dimagas2
dimagas2
13 мая в 15:42
Ну это прикольно,правда 300 шт.это не о чем,разве как сувенир.
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 15:29
Маловато, но всё равно молодцы.
Q-J-G
Q-J-G
13 мая в 15:27
300 масок! Много шума из ничего!!!
LOpp
LOpp
13 мая в 15:24
«Эйбар» раздаст детям защитные маски, которые сшиты из кожи футболистов клуба


Так было бы ещё эпичней
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 15:09
идиотизм крепчает)))
beefs
beefs
13 мая в 15:07
а чего не из трусов, было бы ароматней
dd6nv3v3nk9s
dd6nv3v3nk9s
13 мая в 15:05
Нарядные маски пацпнва получит
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