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Караваев: «Если „Зенит“ выиграет Кубок, то сезон можно назвать идеальным»

08 июля 2020, 22:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился эмоциями после вручения золотых медалей за чемпионство в сезоне-2019/20 чемпионата России.

Фантастическое, как сказал Артем Дзюба — вандерфульное, сумасшедшее на вкус чемпионство. Большинство эмоций осталось в Краснодаре, но отпраздновали сегодня при своих болельщиках. Это реально круто. Все радостные, в хорошем настроении. Самое главное, что выиграли при своих болельщиках. Хорошо, что первый новый кубок достался нам.

Чувствую себя хорошо. Нос разбили, но в целом нормально. Это футбол, все бывает. Слава богу все хорошо.

Можно ли назвать сезон идеальным для меня? Надеюсь, что выиграем кубок, тогда будет идеальным.

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Все комментарии
beefs
beefs
08 июля в 22:47
а что (или кто) может помешать?
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 22:39
После еврокубков идеальным его назвать трудно
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Лакшери (раскрыть)
08 июля в 22:39
Ровная очень группа была. Каждый мог занять любое место. Проще с фаворитом и двумя слабыми.
minai
minai
08 июля в 22:35
А в Еврокубках можно всё пRoSRать ?
For56tas
For56tas
08 июля в 22:32
В Кубке тоже нет соперников, должно получиться.
Dronchik71
Dronchik71
08 июля в 22:30
3ле ЛЧ...у нас всё идеально кю.....
Лакшери
Лакшери
08 июля в 22:27
Ага, особенно 4 место в группе ЛЧ с самыми слабыми командами это идеально. Да.
mihaluch
mihaluch
08 июля в 22:17
Мечта о кубке
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