Караваев: «Если „Зенит“ выиграет Кубок, то сезон можно назвать идеальным»

Защитник «Зенита» поделился эмоциями после вручения золотых медалей за чемпионство в сезоне-2019/20 чемпионата России.

Фантастическое, как сказал Артем Дзюба — вандерфульное, сумасшедшее на вкус чемпионство. Большинство эмоций осталось в Краснодаре, но отпраздновали сегодня при своих болельщиках. Это реально круто. Все радостные, в хорошем настроении. Самое главное, что выиграли при своих болельщиках. Хорошо, что первый новый кубок достался нам.

Чувствую себя хорошо. Нос разбили, но в целом нормально. Это футбол, все бывает. Слава богу все хорошо.

Можно ли назвать сезон идеальным для меня? Надеюсь, что выиграем кубок, тогда будет идеальным.