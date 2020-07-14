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Неймар хочет вернуться в «Барселону» этим летом

14 июля 2020, 09:32

Нападающий ПСЖ Неймар по-прежнему намерен вернуться в «Барселону», пишет Mundo Deportivo.

Бразилец хотел бы осуществить переход уже этим летом. Недавно президент каталонцев Хосеп Бартомеу заявил, что возвращение Неймара в ближайшее трансферное окно маловероятно. Контракт форварда с парижанами действует до лета 2022 года.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
14 июля в 23:34
Пускай каталонские возвращают Нея в их составе он выглядел интереснее чем в матчах за ПСЖ.
Neymar 10
Neymar 10 ответ shlifen (раскрыть)
14 июля в 18:30
я не писал что Месси ДОЛЖЕН повесить бутсы я написал что пусть тогда повесит бутсы если уж так хочет чтобы Неймар вернулся в каталонский клуб , так как возвращаться в клуб , чтобы провести там еще четыре сезона играя на ЗМ для Месси это для Неймара уже зашквар ! Этот этап пройден . есть ПСЖ где всё снова строится вокруг Неймара как и планировалось с его приходом , а то что на пятки наступает Мбоппэ так это нормально ! Он молод и решителен и как многие ученики стремится превзойти своего учителя , ведь он сам говорил что собирается учиться многому на поле у Неймара а не наоборот ! Неймар лидер команды , ведь штрафные доверяют только ему , как и пенали и угловые и последние игры наглядно демонстрировали то через кого в основном идёт игра и Мбоппэ сам не брезгует часто смещаться на фланг к Неймару чтобы тот выкатил ему результативный пас а не он к Киллиану ! И таким Неймар хочет быть и в барселоне настоящим лидером вокруг которого строиться игра клуба . Ну а если Месси хочет седьмой ЗМ то пусть на него пашут как проклятые те кто у него есть сейчас ; Гризманн , Семеду , Тер Штегне , Бускетс , Суарес и тд а Неймар это человек который сам стремится к златому мячу а не бежать на помощь чтобы помочь получить его другому .
shlifen
shlifen ответ Neymar 10 (раскрыть)
14 июля в 17:47
Каково это быть фанатом футболиста который пока больше о себе воображает чем реально чего-то добился вне Барселоны?? Как там с "выходом из тени" - где у Неймара в Европе могли бы быть более тепличные условия чем в ПСЖ?? Неймар "абсолютно случайно" травмируется перед Своими днями рожденья, перед ДР сестры, перед решающими стадиями ЛЧ. А ведь он уже не молод 28 лет, через два года уже 30. Бразилия выигрывает копа Америка - а лучшие в составе престарелый Дани Алвес, и Эвертон. А как там Неймар, как успехи?
Я уж точно не фанат Месси или Барселоны, НО - "Месси должен повесить бутсы на гвоздь и передать бразды правления"?? Это такой прикол что-ли? Неймар настолько крут что даже в 28 боится Лионеля? Настолько крут что ему сложно выделятся на фоне 33 летнего Месси?? Неймар что президент клуба чтобы "передавать ему бразды правления"? Он вингер который сейчас не лучше Санчо, Мане или Стерлинга (а с учетом лиги - может и хуже). Сейчас он просто игрок, пусть и звёздный, но масштаб его личности вообще не сопоставим с Месси - пока что он всё ещё очень техничный бразилец, который взял трофеи с Барсой, а сам по себе ещё ничего не показал ни со сборной ни в клубе - но самомнение у него такое, словно мы говорим о Марадоне, Гаринче, Кройфе или Зидане...
Из новости мы скорее видим что не Неймар ставит условия, а он скорее просится обратно (тяжело теперь когда ты уже в информационной тени Мбаппе), да вот беда - у Барсы нет денег на его возврат, так что Ней может посидеть до 30 в ПСЖ, либо выкупить себя сам (он ведь также делал в Барсе) - а ещё лучше продлить контракт с ПСЖ и доиграть там до конца карьеры (на это видимо и расчитаны вбросы его бати в СМИ о желании вернуться) =))))
Neymar 10
Neymar 10
14 июля в 16:19
конечно ! непременно Неймар вернётся в барсу , только пусть сначала Месси повесит свои бутсы на гвоздь и передаст бразды правления престолом бразильцу как продолжателю его дела ! Неймар лидер ПСЖ и уходить в команду где все лавры и златые мячи будут уходить в руки аргентинца это совсем не то что нужно Неймару в данный момент ! именно по этой причине Неймар и покинул барсу а сапёры как известно дважды не ошибаются ...
Funny_Smailik
Funny_Smailik
14 июля в 15:33
Еслиб не бармалей МСН до сих пор бы наказывал всех в Европе сажая на попу =)
Agamaga
Agamaga ответ shlomo (раскрыть)
14 июля в 13:44
Они перестанут быть в тени Месси, когда Лео закончит карьеру или если не поменяют вид спорта, как говорил Анри.
kotmyshka
kotmyshka
14 июля в 13:36
Деньги решат...
Alex12357
Alex12357
14 июля в 12:54
Не думаю,это всё фейки журналюг и им подобным!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
14 июля в 11:17
Они обязаны вернут его,если хотят победит Реал,если не вернут начнутся победы Реала над Барсой как это было в 19м веке.
Надо о команде думать а не о поступке Неймара,все ошибаются всегда.
barcamilan
barcamilan
14 июля в 10:58
я бы не взял его ни за какие деньги
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июля в 10:58
Папа будет недоволен.
112910415
112910415
14 июля в 10:41
выкупАй контракт, парень !
Legend 6
Legend 6 ответ particular (раскрыть)
14 июля в 10:39
Хочет вторую попытку получить отсудить денег)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 10:37, ред.
Я в шоке от Неймара. Походу, чувство собственного достоинства - это не про него.
Судиться с Барсой (и даже не один раз, если не путаю), и потом со спокойной душой проситься обратно? А как в глаза партнёрам смотреть? А они как посмотрят на этого бегунка? То он ненавидит Барсу и счастлив в ПСЖ, то тоскует по родине или Испании.
Купить его за огромные деньги и ждать новых закидонов? По моему, то ещё удовольствие.
Пусть выкупает свой контракт сам, хотя бы наполовину. Тогда он будет повязан с Барсой деньгами ;)...
holms918
holms918
14 июля в 09:59
Придётся подождать.
Давайте думать
Давайте думать
14 июля в 09:47
Санта барбара возвращается.
particular
particular
14 июля в 09:44
Непредсказуемый Неймарка, - уходит, судится, просится обратно...
Круговорот денег и амбиций затянул его в тупичок...
shlomo
shlomo
14 июля в 09:41
Ходят слухи (на уровне журналистких уток), что Неймар договорился с «ПСЖ», что его отпустят, если «Барса» вновь попытается его подписать.....Мутно у них там всё.... Чувствуется, бабло там жёстко всё регулирует...Сумма потенциальной сделки оценивается в 170 миллионов евро..... Она может быть снижена, если «Барселона» отпустит в «ПСЖ» кого-то из своих игроков: Антуана Гризманна или Усмана Дембеле.....Но вопрос остается вопросом: нужен ли он...и опять в "тень к Месси"..???...Хотя все может быть...
drug01
drug01
14 июля в 09:39
Одного желания мало
VAN ARM
VAN ARM
14 июля в 09:37
Это эпопея на всегда
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
14 июля в 09:36
Который год всё переходит.
Педро тарасовский
Педро тарасовский
14 июля в 09:34
До пенсии не вернется.
itujan
itujan
14 июля в 09:32
Который раз уже?
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