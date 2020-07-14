Неймар хочет вернуться в «Барселону» этим летом

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14 июля 2020, 09:32

Нападающий ПСЖ Неймар по-прежнему намерен вернуться в «Барселону», пишет Mundo Deportivo.

Бразилец хотел бы осуществить переход уже этим летом. Недавно президент каталонцев Хосеп Бартомеу заявил, что возвращение Неймара в ближайшее трансферное окно маловероятно. Контракт форварда с парижанами действует до лета 2022 года.