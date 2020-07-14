Неймар хочет вернуться в «Барселону» этим летом

Нападающий ПСЖ Неймар по-прежнему намерен вернуться в «Барселону», пишет Mundo Deportivo.
Бразилец хотел бы осуществить переход уже этим летом. Недавно президент каталонцев Хосеп Бартомеу заявил, что возвращение Неймара в ближайшее трансферное окно маловероятно. Контракт форварда с парижанами действует до лета 2022 года.
Судиться с Барсой (и даже не один раз, если не путаю), и потом со спокойной душой проситься обратно? А как в глаза партнёрам смотреть? А они как посмотрят на этого бегунка? То он ненавидит Барсу и счастлив в ПСЖ, то тоскует по родине или Испании.
Купить его за огромные деньги и ждать новых закидонов? По моему, то ещё удовольствие.
Пусть выкупает свой контракт сам, хотя бы наполовину. Тогда он будет повязан с Барсой деньгами ;)...
Судиться с Барсой (и даже не один раз, если не путаю), и потом со спокойной душой проситься обратно? А как в глаза партнёрам смотреть? А они как посмотрят на этого бегунка? То он ненавидит Барсу и счастлив в ПСЖ, то тоскует по родине или Испании.
Купить его за огромные деньги и ждать новых закидонов? По моему, то ещё удовольствие.
Пусть выкупает свой контракт сам, хотя бы наполовину. Тогда он будет повязан с Барсой деньгами ;)...