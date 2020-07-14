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«Челси» намерен купить Облака и может включить в сделку Кепу

14 июля 2020, 05:02

«Челси» нацелился на вратаря «Атлетико» Яна Облака.

Согласно источнику, лондонский клуб оценивает 27-летнего голкипера как минимум в 100 млн фунтов, но хотел бы включить в сделку одного из игроков, чтобы сбить цену. Ожидается, что частью этого трансфера станет нынешний голкипер лондонцев Кепа Аррисабалага.

Соглашение Облака с «Атлетико» истекает в 2023 году. Сумма отступных в его контракте составляет £ 120 млн.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» может подписать форварда «Реала».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
14 июля в 09:17
Клопп :» о нет, не надо облака в апл»))))
А так конечно Ян-один из лучших в мире, а кепе пора уже в тренеры податься)))
dimagas2
dimagas2
14 июля в 08:50
А Облак в крусе?)))
Медив
Медив ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
14 июля в 08:07
    VAN ARM
    VAN ARM
    14 июля в 07:33
    не выполнимо))))
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    14 июля в 07:31
    Им тучки еще не хватает.
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    14 июля в 07:20
    Слишком хитрый замут
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
    14 июля в 06:54
    У него отступные 100 млн. Не думаю, что в Атлетико сидят глупые люди, которые готовы отдать облака за кепу плюс доплату. Облак один из лучших киперов на протяжении 5 лет, Кепа один из лучших привозчиков.
    КЭТиК
    КЭТиК
    14 июля в 06:46
    Высокие нынче цены за вратарей.
    3ton
    3ton
    14 июля в 06:34
    ,,Атлетико не в том положении , чтобы лидеров продавать
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    14 июля в 06:30
    "Челси" бы тренера хорошего.
    cska vperiod
    cska vperiod
    14 июля в 06:15
    Врядли матрасники расстанутся лучшим вратарём мира.
    STVA 1
    STVA 1
    14 июля в 05:10
    Сложно это))
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