«Челси» намерен купить Облака и может включить в сделку Кепу

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14 июля 2020, 05:02

«Челси» нацелился на вратаря «Атлетико» .

Согласно источнику, лондонский клуб оценивает 27-летнего голкипера как минимум в 100 млн фунтов, но хотел бы включить в сделку одного из игроков, чтобы сбить цену. Ожидается, что частью этого трансфера станет нынешний голкипер лондонцев .

Соглашение Облака с «Атлетико» истекает в 2023 году. Сумма отступных в его контракте составляет £ 120 млн.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» может подписать форварда «Реала».