«Челси» намерен купить Облака и может включить в сделку Кепу

«Челси» нацелился на вратаря «Атлетико» Яна Облака.
Согласно источнику, лондонский клуб оценивает 27-летнего голкипера как минимум в 100 млн фунтов, но хотел бы включить в сделку одного из игроков, чтобы сбить цену. Ожидается, что частью этого трансфера станет нынешний голкипер лондонцев Кепа Аррисабалага.
Соглашение Облака с «Атлетико» истекает в 2023 году. Сумма отступных в его контракте составляет £ 120 млн.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» может подписать форварда «Реала».
А так конечно Ян-один из лучших в мире, а кепе пора уже в тренеры податься)))
А так конечно Ян-один из лучших в мире, а кепе пора уже в тренеры податься)))