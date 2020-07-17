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Боярский: «Федун сам рубит сук, на котором сидит»

17 июля 2020, 17:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский ответил владельцу «Спартака» Леониду Федуну, который ранее раскритиковал судейство.

На Федуна не нужно подавать в комитет по этике. Надо просто пожелать хорошего настроения. Всё равно «Спартак» не будет чемпионом не только в этом сезоне, а вообще никогда, пока есть «Зенит». Федун сам рубит сук, на котором сидит. Правильно шутят, что «Спартак» мог бы выиграть чемпионат, если бы играл как «Зенит». В кубковом матче питерцы не расслабятся. У них есть спортивная честь и достоинство.

Накажет ли питерская команда Федуна за слова игрой? Это нужно спросить у гендиректора «Зенита» Медведева. Он знает, как накажет. Это абсолютно принципиальная игра. Все взгляды болельщиков «Зенита» и «Спартака» будут устремлены на поле. Да и вся страна будет интересоваться, чем закончится принципиальный спор. Я на стороне «Зенита», хотя «Спартак» хорошо играет, молодцы, сильная команда.

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Все комментарии
нефтегаз
нефтегаз
18 июля в 14:13
К сожалению, пока путин у власти, газпром действительно будет долгие годы чемпионом. Но может он одумается, хапретит тратить громадные деньги госказны на проект
морозз
морозз ответ Wolf77785 (раскрыть)
18 июля в 00:03
Да нет, здесь другое...Федун, Галицкий, Гинер из собственных средств финансируют свои команды, кто то лучше кто то хуже! Построили в короткие сроки стадионы и инфраструктуру клуба! Теперь давай о Зените...огромные бюджетные деньги Газпрома, огромные бюджетные деньги города на стадион ( сколько он стоит и какое время строился говорить не буду)! Понимаем что без Володи этого бы не было! Теперь смотрим на остальные бюджетные клубы нашего футбола...жалкое и нищенское существование на грани банкротства! А в нашей стране во все времена ненавидели тех, кто на средства народа ( а Газпром это народное достояние ) жировали и покрывались спесью!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 22:08
Спартачи с гордостью пересчитывают звёзды на нашивке за мутные бромантановые времена. Кони забыли, как любого мало-мальски толкового игрока тащили в армию "послужить". Титулов и кубков за то время немерено, все в музее, периодически смахивают пыль и переставляют местами. Шобы было, чем легов заманивать. История ,ептить...
Когда при руководстве питерских Мутко, Фурсенко чемпионили московские, всё считалось в порядке вещей и по честному (несмотря на юбилей одного из главных спартаковцев).
И только когда Зенит пару сезонов подряд просто доминирует в чемпе, вынося всех московских и дома и в гостях, послышались стоны про судей, кабинеты, филиалы, админресурс. Самим то не смешно? Научитесь уважать соперника и себя в первую очередь. Иначе Динамо и Спартак тоже якобы филиалы (6 очков за сезон), ЦСКА в шаге от филиалов (4 очка). И только Локо идёт по своему пути, не катя ни на кого бочку. Идут вторыми, обойдя всех этих говорунов и правдорубов. Молча играйте и будет вам счастье...
Wolf77785
Wolf77785 ответ морозз (раскрыть)
17 июля в 21:05
Это лишь спортивная зависть! в НБА команда Голден Стейт ненавидела вся США и болели за канадский клуб, просто потому те, всегда побеждали.
ошалевший
ошалевший
17 июля в 20:52
болельщик тосно и лизун кремлёвский совсем поехал,видимо конец не загорами,ну в принципе никто сожалеть не будет
RIR68
RIR68
17 июля в 20:33
«спартак» не будет чемпионом не только в этом сезоне, а вообще никогда, пока есть «зенит»
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интересно узнать, а кто будет?
nubom
nubom ответ Некакойшенко (раскрыть)
17 июля в 20:23, ред.
...под нас кусал? )))
Хиромант
Хиромант
17 июля в 20:18
Боярский прав! Зенит доказал, что он сильнейший, своей игрой! А те, кто этого сделать не может, только и знают, что ругать судей, жаловаться в КДК, и упрекать другие клубы, что они им не поддаются, а то бы и они были бы О-ГО-ГО! А болелам СПМ, ЦСКА, ЛОКО и др. - некрасиво оскорблять Газпром только потому, что он спонсирует Питер, Оренбург, Сочи, немцев и сербов, а не Москву. Вы же ОЧЕНЬ БОГАТЫЙ ГОРОД! Играйте красиво и результативно и привлекайте своих спонсоров. Зависть плохое чувство!
Abverin
Abverin
17 июля в 20:03
Вся страна, как всегда, будет болеть за Зенит, второй Браги она не переживет.
морозз
морозз
17 июля в 19:50
Зенит смотрю уже ненавидит основная часть болельщиков всех клубов России! Беспардонное и высокомерное поведение футболистов и руководства Зенита этому способствует!
cska vperiod
cska vperiod
17 июля в 19:47
Зря шляпник бездарный злорадствует, хотя федуна ненавидят даже сами спартачи но мясо накажет зенит.
Пердив зовет
Пердив зовет
17 июля в 19:45
Баяра не прав, ибо Фидун со своим Спартаком давно и прочно сидит на бутылке!!
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 19:27
Мишка в шляпе намекает на грядущий роспуск "Зенита"! Я с ним солидарен:Только подробным образом может начаться очищение российского футбола.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
17 июля в 19:19
Если Газпром ввалит такие же деньги в Ростов, или Самару, то они будут чемпионами постоянно. Это не спорт, это состязание денежных мешков. Можно было быть не против , если бы У Зенита был частный денежный мешок, как у Спартака. А тратить госденьги и бахвалится этим большого ума не надо.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
17 июля в 19:02
Лицидеи рождены веселить народ)
Footbolista
Footbolista
17 июля в 19:01, ред.
"Куда вас сударь к чёрту занесло, Неужто вам покой не по карману"...(С)...
Некакойшенко
Некакойшенко
17 июля в 18:50
Перед последним чемпионством Спартака также обещал шляпу съесть в прямом эфире.Не съел.Лишь поднаскусал.Одним словом шляпа.
ekliziast
ekliziast
17 июля в 18:50
    КЭТиК
    КЭТиК
    17 июля в 18:49
    Хорошо Мише критиковать... Особенно когда у самого рыльце в пушку - нарушает ПДД на лишение прав.
    makkie
    makkie
    17 июля в 18:41
    Всё равно «Спартак» не будет чемпионом не только в этом сезоне, а вообще никогда, пока есть «Зенит».
    ____________________________

    Не Зенит, а Газпром
    Legend 6
    Legend 6
    17 июля в 18:35
      112910415
      112910415
      17 июля в 18:26
      Странный человек этот мушкетер из Тосно,странный ...
      mihaluch
      mihaluch
      17 июля в 18:19
      Пока Федун у руля Спартак ни когда не будет выше ЦСКА иначе он не настоящий полковник.
      Caniggia
      Caniggia
      17 июля в 18:10
      Ну зачем он опять начинает нагнетать, народный, блин? Штраф заплатили, извинился, всё, тема закрыта!
      Альфи
      Альфи
      17 июля в 18:05
      Зенитовцы ну не празднуйте вы так открыто свою победу, а то складывается впечатление, что настолько все проплачено, что даже сомнений не возникает....
      Romkurch
      Romkurch
      17 июля в 17:44
      Он давно рубит, скоро свалится.
      STVA 1
      STVA 1
      17 июля в 17:43
      Михал Сергеевич все празднует)
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