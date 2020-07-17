Боярский: «Федун сам рубит сук, на котором сидит»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский ответил владельцу «Спартака» Леониду Федуну, который ранее раскритиковал судейство.
На Федуна не нужно подавать в комитет по этике. Надо просто пожелать хорошего настроения. Всё равно «Спартак» не будет чемпионом не только в этом сезоне, а вообще никогда, пока есть «Зенит». Федун сам рубит сук, на котором сидит. Правильно шутят, что «Спартак» мог бы выиграть чемпионат, если бы играл как «Зенит». В кубковом матче питерцы не расслабятся. У них есть спортивная честь и достоинство.
Накажет ли питерская команда Федуна за слова игрой? Это нужно спросить у гендиректора «Зенита» Медведева. Он знает, как накажет. Это абсолютно принципиальная игра. Все взгляды болельщиков «Зенита» и «Спартака» будут устремлены на поле. Да и вся страна будет интересоваться, чем закончится принципиальный спор. Я на стороне «Зенита», хотя «Спартак» хорошо играет, молодцы, сильная команда.
Когда при руководстве питерских Мутко, Фурсенко чемпионили московские, всё считалось в порядке вещей и по честному (несмотря на юбилей одного из главных спартаковцев).
И только когда Зенит пару сезонов подряд просто доминирует в чемпе, вынося всех московских и дома и в гостях, послышались стоны про судей, кабинеты, филиалы, админресурс. Самим то не смешно? Научитесь уважать соперника и себя в первую очередь. Иначе Динамо и Спартак тоже якобы филиалы (6 очков за сезон), ЦСКА в шаге от филиалов (4 очка). И только Локо идёт по своему пути, не катя ни на кого бочку. Идут вторыми, обойдя всех этих говорунов и правдорубов. Молча играйте и будет вам счастье...
Когда при руководстве питерских Мутко, Фурсенко чемпионили московские, всё считалось в порядке вещей и по честному (несмотря на юбилей одного из главных спартаковцев).
И только когда Зенит пару сезонов подряд просто доминирует в чемпе, вынося всех московских и дома и в гостях, послышались стоны про судей, кабинеты, филиалы, админресурс. Самим то не смешно? Научитесь уважать соперника и себя в первую очередь. Иначе Динамо и Спартак тоже якобы филиалы (6 очков за сезон), ЦСКА в шаге от филиалов (4 очка). И только Локо идёт по своему пути, не катя ни на кого бочку. Идут вторыми, обойдя всех этих говорунов и правдорубов. Молча играйте и будет вам счастье...
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интересно узнать, а кто будет?
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интересно узнать, а кто будет?
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Не Зенит, а Газпром
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Не Зенит, а Газпром