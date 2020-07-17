ГлавнаяНовости

Юран опроверг слухи, что «Химки» приняли решение не выходить в РПЛ

17 июля 2020, 15:41

Главный тренер «Химок» Сергей Юран опроверг информацию, что клуб окончательно решил отказаться от участия в розыгрыше РПЛ в следующем сезоне.

Есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы «Химки» играли в РПЛ, и они делают вбросы. В новости, которую распространило сегодня одно СМИ, написано все правильно. Только с точностью до наоборот. «Химки» готовятся не только к полуфиналу Кубка России, но и к РПЛ.

Настроение у нас хорошее. Все здоровы. Переговоры с потенциальными спонсорами продолжаются. Они идут положительно. Мне просто смешно становится каждый день читать сообщения о нашем клубе. У нас все хорошо. Можете так и написать.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии4
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
17 июля в 21:26
У Юрана может и все хорошо, но вот для РПЛ замена Самары на Химки не так чтобы очень.
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 17:31
Не фантазируй сергей))))
КЭТиК
КЭТиК
17 июля в 15:47
Крылья Советов снова вылетают.
Valeleo
Valeleo
17 июля в 15:44
Каждый день новое.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100