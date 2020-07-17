Юран опроверг слухи, что «Химки» приняли решение не выходить в РПЛ

Главный тренер «Химок» опроверг информацию, что клуб окончательно решил отказаться от участия в розыгрыше РПЛ в следующем сезоне.

Есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы «Химки» играли в РПЛ , и они делают вбросы. В новости, которую распространило сегодня одно СМИ , написано все правильно. Только с точностью до наоборот. «Химки» готовятся не только к полуфиналу Кубка России, но и к РПЛ .

Настроение у нас хорошее. Все здоровы. Переговоры с потенциальными спонсорами продолжаются. Они идут положительно. Мне просто смешно становится каждый день читать сообщения о нашем клубе. У нас все хорошо. Можете так и написать.