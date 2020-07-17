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Спортдир «Оренбурга»: «У клуба появляется шанс остаться в РПЛ»

17 июля 2020, 14:52

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о письме депутатов Госдумы с просьбой оставить клуб в РПЛ.

Когда первый раз услышал про письмо — обрадовался, маломальский шанс остаться у нас появляется. Призрачный, но всё равно. Конкретики по этому письму ещё никакой нет, пока что мы готовимся к игре с «Динамо». Мы будем надеяться на этот шанс, других у нас нет. Если что-то получится — замечательно, а там посмотрим.

Что касается предстоящего матча, у нас обойма из 12 человек, может быть, добавится ещё один человек. Если говорить об остальных, кто-то выписался из больницы, но у них всё равно обязательный карантин. Кто-то сдаёт тесты, а у них два положительных, а третий отрицательный. Сказать, что кто-то гарантированно присоединится к нашим 12-14 игрокам, мы не можем.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 19:29
Клоуны из Госдумы все из системы добычи и торговли газом???
Блоссия
Блоссия
17 июля в 16:24
Как чиновник клуба может радоваться такому "шансу"? Это просто шанс стать нерукопожатыми, подлыми, бесчестными и в спортивном плане и в моральном.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 15:21
Спортивный принцип нарушать нельзя. Депутатам тоже. .
LOpp
LOpp
17 июля в 15:14
PATRIOT1965
PATRIOT1965
17 июля в 15:03
Я За!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 июля в 15:03
При чем тут депутаты?
shlomo
shlomo
17 июля в 14:57
Посмотрим...хотя похоже на утопию
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