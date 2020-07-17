Спортдир «Оренбурга»: «У клуба появляется шанс остаться в РПЛ»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о письме депутатов Госдумы с просьбой оставить клуб в РПЛ .

Когда первый раз услышал про письмо — обрадовался, маломальский шанс остаться у нас появляется. Призрачный, но всё равно. Конкретики по этому письму ещё никакой нет, пока что мы готовимся к игре с «Динамо». Мы будем надеяться на этот шанс, других у нас нет. Если что-то получится — замечательно, а там посмотрим.

Что касается предстоящего матча, у нас обойма из 12 человек, может быть, добавится ещё один человек. Если говорить об остальных, кто-то выписался из больницы, но у них всё равно обязательный карантин. Кто-то сдаёт тесты, а у них два положительных, а третий отрицательный. Сказать, что кто-то гарантированно присоединится к нашим 12-14 игрокам, мы не можем.