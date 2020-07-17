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Семак: «„Спартак“ — хорошая команда»

17 июля 2020, 17:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассуждает о предстоящем матче 1/2 финала Кубка России против «Спартака»

Подготовка идёт в обычном режиме — восстанавливаемся, готовимся. Надеюсь, все игроки подойдут к этой встрече в хорошей форме. Ждем очень интересной игры.

Состояние футболистов? Думаю, что нормальное. Пытались ротировать состав, чтобы на тех футболистов, у которых по ходу сезона было больше игрового времени, нагрузка ложилась более-менее равномерно. Никаких серьезных проблем нет.

В чем опасность «Спартака»? Это очень хорошая, квалифицированная команда. Здорово выбегает в быстрые атаки, есть индивидуально сильные игроки. Самое важное то, что это кубковый матч, здесь нет фаворитов. Шансы абсолютно равны. Ждем интересной игры против хорошей команды с хорошим подбором игроков.

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Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
18 июля в 11:51
главное что бы судьи не мешали..
врятли посмеют подсуживать спартаку (а Зениту этого и не надо )..
боюсь что слишком престрахуются и будут свистеть когда надо и когда не надо
портя этом игру..
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ Остапчук 67 (раскрыть)
18 июля в 11:49
    Сп62
    Сп62
    17 июля в 22:41
    Соломки подстелить никогда не помешает.
    Footbolista
    Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    17 июля в 22:21
      Хиромант
      Хиромант
      17 июля в 21:09
      Главные слова Семака - Ждем интересной игры!
      Присоединяюсь - Играйте честно, по-спортивному (это относится как к Спартаку, так и к Зениту), доставьте радость себе и болельщикам. Чтобы этим писакам (называющих себя репортерами, а на самом деле собирающими всю грязь и все скандалы и сплетни) было не о чем писать. А нормальным корреспондентам не хватило бы и пяти листов, чтобы рассказать о честной, красивой, спортивной джентльменской борьбе в полуфинале Кубка России!
      Wolf77785
      Wolf77785
      17 июля в 20:40
      Льстит конечно)) Кому приятно выигрывать школьников! боюсь Ростов еще хорошо отделался!
      Вова Туземец
      Вова Туземец
      17 июля в 20:31
      В пердиве Спартак лучше бы смотрелся.
      handreb
      handreb
      17 июля в 20:05
      Xорошая команда для жеребьевки для Браги, АЕКа и Санкт-Галлена.
      КЭТиК
      КЭТиК
      17 июля в 19:59
      Неожиданно и победить может.
      Союзник противников
      Союзник противников
      17 июля в 19:31
      Серёга,называй "Спартак" -великой командой нынешнего времени,и тогда твоя победа будет включена в список самых великих побед мирового футбола.
      cska vperiod
      cska vperiod
      17 июля в 19:00
      Алюминиевый Дзюба трёшку отгрузит даже без головы.
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
      17 июля в 18:55
        Пердив зовет
        Пердив зовет
        17 июля в 18:55
        Спартак - хорошая команда... для пердива!!!
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        17 июля в 18:51
        Главное для меня в этой игре что бы судьи не мешали в этом матче. Больше было игры, а не свистков и меньше вара.
        Carcasss
        Carcasss
        17 июля в 18:37
        Для ФНЛ очень даже неплоха😉😆
        112910415
        112910415
        17 июля в 18:29
        Пусть будет красивая игра с незаметными судьями !
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        17 июля в 18:15
        Семаку - золотой трэбл...
        Чемпионство,Кубок,Суперкубок.....
        makkie
        makkie
        17 июля в 18:04, ред.
        Семак, похоже, самый адекватный в Зените!
        Не чета всяким дзюбам, медведевым, радимовым и гуливерам.
        Abverin
        Abverin
        17 июля в 18:02
        Пустые слова, все знают, что это не так.
        Lukajs
        Lukajs
        17 июля в 17:54
        Если будет играть ЗМС, по пиши пропало, гола три привезет.
        Lucho Gonzalez
        Lucho Gonzalez
        17 июля в 17:52
        Они бегают первые 20 минут, пока бромонтан действует
        Остапчук 67
        Остапчук 67
        17 июля в 17:52
        "Зенит" проиграет.
        Caniggia
        Caniggia
        17 июля в 17:50
        Семак в своём стиле - натараторил немало, но ничего не сказал.
        Смольчик
        Смольчик
        17 июля в 17:45
        Это большой акт вежливости, заранее жалко.
        LOpp
        LOpp
        17 июля в 17:36
        Семак - хороший тренер. Не Гвардиола конечно, но хороший.
        drug01
        drug01
        17 июля в 17:36
        Кукушка хвалит петуха!
        Юрниекс
        Юрниекс
        17 июля в 17:33
          VAN ARM
          VAN ARM
          17 июля в 17:28
          Ну какая есть))))))
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          17 июля в 17:28, ред.
          Правильный настрой.
          В кубке нет слабых команд.
          Недонастрой может аукнуться.
          Тем более Спартаку терять нечего, для них это последний шанс попасть в Европу. Жду хорошей результативной игры. Главное, без травм и скандалов...
          Дикий мужчина
          Дикий мужчина
          17 июля в 17:26
          Но слабая и малоизвестная 👆
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