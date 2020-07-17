Семак: «„Спартак“ — хорошая команда»

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассуждает о предстоящем матче 1/2 финала Кубка России против «Спартака».
Подготовка идёт в обычном режиме — восстанавливаемся, готовимся. Надеюсь, все игроки подойдут к этой встрече в хорошей форме. Ждем очень интересной игры.
Состояние футболистов? Думаю, что нормальное. Пытались ротировать состав, чтобы на тех футболистов, у которых по ходу сезона было больше игрового времени, нагрузка ложилась более-менее равномерно. Никаких серьезных проблем нет.
В чем опасность «Спартака»? Это очень хорошая, квалифицированная команда. Здорово выбегает в быстрые атаки, есть индивидуально сильные игроки. Самое важное то, что это кубковый матч, здесь нет фаворитов. Шансы абсолютно равны. Ждем интересной игры против хорошей команды с хорошим подбором игроков.
врятли посмеют подсуживать спартаку (а Зениту этого и не надо )..
боюсь что слишком престрахуются и будут свистеть когда надо и когда не надо
портя этом игру..
врятли посмеют подсуживать спартаку (а Зениту этого и не надо )..
боюсь что слишком престрахуются и будут свистеть когда надо и когда не надо
портя этом игру..
Присоединяюсь - Играйте честно, по-спортивному (это относится как к Спартаку, так и к Зениту), доставьте радость себе и болельщикам. Чтобы этим писакам (называющих себя репортерами, а на самом деле собирающими всю грязь и все скандалы и сплетни) было не о чем писать. А нормальным корреспондентам не хватило бы и пяти листов, чтобы рассказать о честной, красивой, спортивной джентльменской борьбе в полуфинале Кубка России!
Присоединяюсь - Играйте честно, по-спортивному (это относится как к Спартаку, так и к Зениту), доставьте радость себе и болельщикам. Чтобы этим писакам (называющих себя репортерами, а на самом деле собирающими всю грязь и все скандалы и сплетни) было не о чем писать. А нормальным корреспондентам не хватило бы и пяти листов, чтобы рассказать о честной, красивой, спортивной джентльменской борьбе в полуфинале Кубка России!
Чемпионство,Кубок,Суперкубок.....
Чемпионство,Кубок,Суперкубок.....
Не чета всяким дзюбам, медведевым, радимовым и гуливерам.
Не чета всяким дзюбам, медведевым, радимовым и гуливерам.
В кубке нет слабых команд.
Недонастрой может аукнуться.
Тем более Спартаку терять нечего, для них это последний шанс попасть в Европу. Жду хорошей результативной игры. Главное, без травм и скандалов...
В кубке нет слабых команд.
Недонастрой может аукнуться.
Тем более Спартаку терять нечего, для них это последний шанс попасть в Европу. Жду хорошей результативной игры. Главное, без травм и скандалов...