Семак: «„Спартак“ — хорошая команда»

Наставник «Зенита» рассуждает о предстоящем матче 1/2 финала Кубка России против «Спартака».

Подготовка идёт в обычном режиме — восстанавливаемся, готовимся. Надеюсь, все игроки подойдут к этой встрече в хорошей форме. Ждем очень интересной игры.

Состояние футболистов? Думаю, что нормальное. Пытались ротировать состав, чтобы на тех футболистов, у которых по ходу сезона было больше игрового времени, нагрузка ложилась более-менее равномерно. Никаких серьезных проблем нет.

В чем опасность «Спартака»? Это очень хорошая, квалифицированная команда. Здорово выбегает в быстрые атаки, есть индивидуально сильные игроки. Самое важное то, что это кубковый матч, здесь нет фаворитов. Шансы абсолютно равны. Ждем интересной игры против хорошей команды с хорошим подбором игроков.