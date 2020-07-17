Столыпин: «„Оренбург“ нашел поддержку среди депутатов, это хорошо»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал письмо, которое депутаты Госдумы от Оренбургской области и член Совета Федерации направили министру спорта России, президенту РФС и главе РПЛ . В письме содержится просьба рассмотреть возможность сохранения «Оренбурга» в РПЛ .

Я где-то читал такое в интернете, такая информация проходила. Знаю, что все депутаты от Оренбургской области также, как пишут СМИ , поддержали нас. В клубе мы отнеслись к этому как к нормальной новости. Это еще только обращение.

Я считаю, что для болельщиков это хорошая новость, потому что мы нашли поддержку среди депутатов. Это отлично. Значит, что-то в команде привлекает, что-то тронуло. Я думаю, что это правильная реакция на это дело.