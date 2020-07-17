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Столыпин: «„Оренбург“ нашел поддержку среди депутатов, это хорошо»

17 июля 2020, 14:25

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал письмо, которое депутаты Госдумы от Оренбургской области и член Совета Федерации направили министру спорта России, президенту РФС и главе РПЛ. В письме содержится просьба рассмотреть возможность сохранения «Оренбурга» в РПЛ.

Я где-то читал такое в интернете, такая информация проходила. Знаю, что все депутаты от Оренбургской области также, как пишут СМИ, поддержали нас. В клубе мы отнеслись к этому как к нормальной новости. Это еще только обращение.

Я считаю, что для болельщиков это хорошая новость, потому что мы нашли поддержку среди депутатов. Это отлично. Значит, что-то в команде привлекает, что-то тронуло. Я думаю, что это правильная реакция на это дело.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 июля в 17:15
Ох,не так все однозначно ..
..
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
17 июля в 14:39
По-быстрому законопроект примут или сначала референдум проведут?
Yurza
Yurza ответ ДСА (раскрыть)
17 июля в 14:38
И 50 филиалов спартака.
ДСА
ДСА
17 июля в 14:34
Вероятность, что лигу расширят высока, но тогда надо брать еще Чертаново.
drug01
drug01
17 июля в 14:31
Это очень хорошо
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 14:29
Будут ли услышаны - это большой вопрос???
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