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Червиченко — о Шюррле: «Жалко, хороший футболист»

17 июля 2020, 16:45

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение экс-футболиста московского клуба Андре Шюррле завершить карьеру.

Жалко, хороший футболист, показывал хорошую игру. Рановато, наверное, но, видимо, организм не тянет. На мой взгляд, нам повезло, что мы его увидели, хоть и было много критики в его адрес. Но я думаю, что надо критиковать не Шюррле, а тех, кто его взял за такие деньги. А смотреть на него было приятно. В некоторых эпизодах, мне кажется, такого игрока «Спартаку» и не хватает: умного, который может отдать пас, который сам может забить.

Была ли это ошибка руководства? Сложно рассуждать. Ошибка руководства — это когда ты деньги тратишь, а в итоге ничего не имеешь. А когда для тебя это не так больно, ну тогда и ошибки особой никакой нет.

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Все комментарии
Columb
Columb
17 июля в 20:08
В спартаке умных игроков гнобят.
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 19:28
Отставник хвалит банкрота-это мило!!!
112910415
112910415
17 июля в 19:20
Добродушный Червиченко - очень редкое зрелище !
Aчиститель
Aчиститель
17 июля в 18:57
Не в том клубе решил поиграть.
Остапчук 67
Остапчук 67
17 июля в 18:52
Был...
Yurza
Yurza
17 июля в 17:48
    shlomo
    shlomo
    17 июля в 17:03
    Отдохнёт, проспится, подумает и доиграет еще пару лет у себя в неметчине....
    Wolf77785
    Wolf77785
    17 июля в 16:55
    спартак сломал карьеру...
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    17 июля в 16:48
    Был, до перехода в Спартак.
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