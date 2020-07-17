Червиченко — о Шюррле: «Жалко, хороший футболист»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение экс-футболиста московского клуба завершить карьеру.

Жалко, хороший футболист, показывал хорошую игру. Рановато, наверное, но, видимо, организм не тянет. На мой взгляд, нам повезло, что мы его увидели, хоть и было много критики в его адрес. Но я думаю, что надо критиковать не Шюррле, а тех, кто его взял за такие деньги. А смотреть на него было приятно. В некоторых эпизодах, мне кажется, такого игрока «Спартаку» и не хватает: умного, который может отдать пас, который сам может забить.

Была ли это ошибка руководства? Сложно рассуждать. Ошибка руководства — это когда ты деньги тратишь, а в итоге ничего не имеешь. А когда для тебя это не так больно, ну тогда и ошибки особой никакой нет.