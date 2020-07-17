Парамонов: «Ситуация в „Оренбурге“ форс-мажорная»

Главный тренер «Оренбурга» прокомментировал письмо, которое депутаты Госдумы от Оренбургской области и член Совета Федерации направили министру спорта России, президенту РФС и главе РПЛ . В письме содержится просьба рассмотреть возможность сохранения «Оренбурга» в РПЛ .

Я всё это говорил и на пресс-конференции. Ситуация у нас форс-мажорная. Сейчас происходят непонятки с местным Роспотребнадзором. Другие как-то договариваются между собой, им разрешают играть. Говорим то же самое, а нам не разрешают. У нас есть футболисты, которые болели в лёгкой форме, даже не заметив вируса. Сдали несколько отрицательных тестов, но им не дают разрешения. Мы сейчас даже не знаем, кто будет с «Динамо» играть. Роспотребнадзор говорит, что должен пройти какой-то этап после болезни. Мы не понимаем, что происходит. Как будто какая-то рука делает так, чтобы мы оказались в этой ситуации.