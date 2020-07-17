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Парамонов: «Ситуация в „Оренбурге“ форс-мажорная»

17 июля 2020, 14:46

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал письмо, которое депутаты Госдумы от Оренбургской области и член Совета Федерации направили министру спорта России, президенту РФС и главе РПЛ. В письме содержится просьба рассмотреть возможность сохранения «Оренбурга» в РПЛ.

Я всё это говорил и на пресс-конференции. Ситуация у нас форс-мажорная. Сейчас происходят непонятки с местным Роспотребнадзором. Другие как-то договариваются между собой, им разрешают играть. Говорим то же самое, а нам не разрешают. У нас есть футболисты, которые болели в лёгкой форме, даже не заметив вируса. Сдали несколько отрицательных тестов, но им не дают разрешения. Мы сейчас даже не знаем, кто будет с «Динамо» играть. Роспотребнадзор говорит, что должен пройти какой-то этап после болезни. Мы не понимаем, что происходит. Как будто какая-то рука делает так, чтобы мы оказались в этой ситуации.

Понятно, что это письмо приятное, мы давно говорим об этом. Но времени осталось совсем мало, нам уже прислали календарь первой лиги. Дай бог, чтобы письмо помогло. У нас есть все условия для игры в РПЛ: стадион, финансы. Скоро будет проводиться реконструкция стадиона. Если всё же получится остаться в РПЛ, думаю, будем неплохо выступать. Состав боевой, должны дать бой даже в Премьер-Лиге.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 16:26
Ничего, сходите на годик в ФНЛ...
Аpбитр
Аpбитр ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
17 июля в 15:46
Добрый день. В данном случаи Вы перешли на личность.
Вопрос закрыт.

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TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
17 июля в 15:40
Значит человек выражает свою ненависть со словами-Выгнать в пердив и это нормально, а мои Закрой капот ,не нормально.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
17 июля в 15:32
Что в словосочетании Закрой капот запрещенного?
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ Пендальф Белый (комментарий удален) (раскрыть)
17 июля в 15:30
Мечтай,много вас таких с несбыточной своей мечтой развелось.)
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ shlomo (раскрыть)
17 июля в 15:27
Удачи Вам!
shlomo
shlomo
17 июля в 15:10
Это все напоминает: если ты идёшь мне навстречу - значит нам не по пути.....Понятно, что клуб угробили....началось все с переноса матча Оренбург-Сочи....многое говорилось о том, что это было указика сверху.....потом рокировка тренера, распродажа игроков....и после этого....не знаю даже что и сказать...хоть я и болельщик родного клуба, но думаю будет полезнее Оренбургу поиграть в ФНЛ и укрепить и состав и тренерский мостик....В РПЛ пока нечего делать, только позорится...Ладно будем жить...Жизнь - это постоянная сдача экзаменов на получение прав на ошибку.....
Obdulio Varela
Obdulio Varela
17 июля в 14:47
Сложно с ним не согласиться
Aчиститель
Aчиститель
17 июля в 14:47, ред.
очень жаль это видеть.
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