«Я вне конкуренции». Ибрагимович — о 100 матчах за «Милан»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поделился эмоциями от получения награды от клуба за 100 проведенных матчей за «россонери».
Благодарю партнеров, без вас у меня ничего не вышло бы. К счастью, я вне конкуренции. Спасибо болельщикам за поздравления. Большая честь для меня играть за «Милан». Надеюсь провести здесь еще много матчей.
В 100 матчах за «Милан» во всех турнирах Ибрагимович забил 62 гола и сделал 27 результативных передач.
I00Bra! 💯 @Ibra_official 🔴⚫🔝#SempreMilan pic.twitter.com/hl0GvWWp36— AC Milan (@acmilan) July 17, 2020