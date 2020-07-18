«Я вне конкуренции». Ибрагимович — о 100 матчах за «Милан»

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18 июля 2020, 10:27

Форвард «Милана» поделился эмоциями от получения награды от клуба за 100 проведенных матчей за «россонери».

Благодарю партнеров, без вас у меня ничего не вышло бы. К счастью, я вне конкуренции. Спасибо болельщикам за поздравления. Большая честь для меня играть за «Милан». Надеюсь провести здесь еще много матчей.

В 100 матчах за «Милан» во всех турнирах Ибрагимович забил 62 гола и сделал 27 результативных передач.