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«Я вне конкуренции». Ибрагимович — о 100 матчах за «Милан»

18 июля 2020, 10:27

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поделился эмоциями от получения награды от клуба за 100 проведенных матчей за «россонери».

Благодарю партнеров, без вас у меня ничего не вышло бы. К счастью, я вне конкуренции. Спасибо болельщикам за поздравления. Большая честь для меня играть за «Милан». Надеюсь провести здесь еще много матчей.

В 100 матчах за «Милан» во всех турнирах Ибрагимович забил 62 гола и сделал 27 результативных передач.

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Все комментарии
Павел Якунин
Павел Якунин ответ Caniggia (раскрыть)
21 июля в 02:31, ред.
Да он просто весело троллит часто... Если бы у него была мания величия, у него не было бы такого авторитета среди одноклубников.
juvenale
juvenale ответ stanichnik (раскрыть)
18 июля в 19:32
у десятка игроков лучше
juvenale
juvenale
18 июля в 19:32
клоун
stanichnik
stanichnik
18 июля в 12:21
У Шевченко в Милане достижения покруче Златана.
STVA 1
STVA 1 ответ Caniggia (раскрыть)
18 июля в 11:53
Его наверное за это и любят!
Caniggia
Caniggia
18 июля в 11:03
Человек сначала знающий себе цену, постепенно превращающийся в игрока с завышенной самооценкой и в конце концов переходящей в грандиозную манию величия - это всё великий и ужасный Ибра Кадабра.
Pancher_95
Pancher_95
18 июля в 10:53
Мальдини: ну да, ну да, пошел я...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
18 июля в 10:42
Надо прибавлять в результативности, а то для Златана меньше очка за матч как-то несолидно.
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