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«Спартак» — неофициальный чемпион Москвы-2019/20

17 июля 2020, 21:00

Пресс-служба «Спартака» опубликовала турнирную таблицу РПЛ, в которую включила только московские клубы и их результаты в матчах друг с другом в этом сезоне.

«Спартак» занял первое место (11). Следом расположились «Динамо» (8), ЦСКА (7) и «Локомотив» (7).

Любопытно, что в турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает самое низкое место среди московских клубов (после 29-го тура).

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Все комментарии
Мы не рабы
Мы не рабы
20 июля в 17:06
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    19 июля в 14:55
    повод нарисовать звездочку)
    hohol2
    hohol2 ответ makkie (раскрыть)
    18 июля в 14:17
    Ну по этой логике Зенит должен был отдавать очки Оренбургу.
    hohol2
    hohol2 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
    18 июля в 14:16
      Армейская душа
      Армейская душа
      18 июля в 10:24
      Это уровня "а прикрутим мы-ка себе ещё две звезды за прошлые успехи, а то 15 лет по одному сценарию"
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      18 июля в 08:27
      А А еще неофициально Спартак победитель Кубка Лиги Чемпионов ....
      А официально - Кубок Соли.
      Хозяин фунтиков
      Хозяин фунтиков ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
      18 июля в 07:21
      А что у спартака есть в евро кубках?
      Пердив зовет
      Пердив зовет
      18 июля в 07:02
      бугага!

      жалкие попытки хоть как-то оправдать очередной позорный сезон без титулов
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
      18 июля в 04:33
      Без ЕК только Спартак, а вот Динамо с большой долей вероятности будет там.
      В двух матчах (выезд Краснодар и дома Оренбург) надо набрать 3 очка и болеть за Зенит в кубке.
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
      18 июля в 04:23
      Зато в реальной таблице ЧР команды разместились в обратном порядке.
      "Гордость" фк Спартак такая же как и за победу в «Copa del Sol».
      Армейская душа
      Армейская душа ответ makkie (раскрыть)
      18 июля в 02:52
      А с чего переживать? Мы же не во втором десятке РПЛ )))
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе
      18 июля в 01:24
      Очень забавно ,что первые два места без ЕК, в отличии от двух последних.
      mortid
      mortid
      18 июля в 01:04
        Bikcon
        Bikcon
        18 июля в 00:59, ред.
        Это единственное, что может себе позволить спартак в наше время, липовую ненужность.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ dino-hsv (раскрыть)
        18 июля в 00:27
        позорно кормить сочи, тамбов, оренбург...
        Думай, прежде чем о позоре говорить
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        18 июля в 00:25
        Ну вот вам и без кабинетов расклад. А питерское мыло пустт на вокзалах продают, мараться не охота
        dino-hsv
        dino-hsv
        18 июля в 00:10
        в итоге пойдут в еврокубки все, кроме спартака

        не позорились бы такими табличками
        Футбольный обозреватель
        Футбольный обозреватель
        18 июля в 00:08
        да уж, Спартак опустился, уже начинает выдумывать такую ерунду...
        Nafnafik
        Nafnafik
        17 июля в 23:06
        Спартак может успокоить себя кубком ФНЛ, не факт что он его выиграет, зато ныть не будет.
        Хиромант
        Хиромант
        17 июля в 23:04
        "Спартак" - Неофициальный чемпион Москвы 2019-2020! Ну и фигли??? А вот "Зенит" - Официальный чемпион России 2019-2020!!! Россия-то покруче Москвы будет, А?!!!
        Yurza
        Yurza
        17 июля в 22:57
        А чемпионат Западного округа тоже спартак выиграл?
        Jake Sully
        Jake Sully
        17 июля в 22:49
          Сп62
          Сп62 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
          17 июля в 22:44
          Вот, вот. И играли бы себе с фарм клубами.
          LOpp
          LOpp ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
          17 июля в 22:44
          Москва столица, и в чемпионате России и СССР всегда было много московских команд, поэтому есть такая статистика.
          makkie
          makkie ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
          17 июля в 22:34
          Да ладно, не завидуйте)
          У вас вон дерби с Оренбургом есть - Эль-Газико называется 😂
          И матчи с Сочи.

          Правда, победитель заранее известен, но какое-никакое сообщество.
          Альфи
          Альфи ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
          17 июля в 22:25
          думается остальная Россия попросилась бы в наш чемпионат, с Вами бы никто на одном поле справлять нужду не сел , ну кроме сочи и оренбурга,те права такого не имеют,как говорится кто за девушку платит тот её и танцует. Вот тут бы точно без ваших подкупов,кабинетов и грязи свободно вздохнули бы
          cska1948
          cska1948
          17 июля в 22:24
          Вот и надо СпаМу снятся с РПФЛ и играть на первенство Москвы, там его мечта о вечном чемпионстве сбудется быстрее, чем в РФПЛ,
          НЕ президент рфс
          НЕ президент рфс ответ LOpp (раскрыть)
          17 июля в 22:17
          Это понятно. С таким-же успехом можно учитывать результаты команд , в названии которых есть буква "с" или "а" , и называть победителя неофициальным чемпионом.
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле
          17 июля в 22:13
          Вот спартачье все таки молодцы! Не сумели завоевать титул - придумали другой!
          LOpp
          LOpp ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
          17 июля в 22:12
          Для тех кто в танке "неофициальный"
          Учитываются матчи московских команд между собой
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