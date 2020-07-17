«Спартак» — неофициальный чемпион Москвы-2019/20

Пресс-служба «Спартака» опубликовала турнирную таблицу РПЛ, в которую включила только московские клубы и их результаты в матчах друг с другом в этом сезоне.
«Спартак» занял первое место (11). Следом расположились «Динамо» (8), ЦСКА (7) и «Локомотив» (7).
🔴⚪️ Москва — красно-белая!— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 17, 2020
Во всех московских матчах этого сезона «Спартак» набрал наибольшее количество очков! pic.twitter.com/A5qEAjaw9Q
Любопытно, что в турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает самое низкое место среди московских клубов (после 29-го тура).
А официально - Кубок Соли.
А официально - Кубок Соли.
жалкие попытки хоть как-то оправдать очередной позорный сезон без титулов
жалкие попытки хоть как-то оправдать очередной позорный сезон без титулов
В двух матчах (выезд Краснодар и дома Оренбург) надо набрать 3 очка и болеть за Зенит в кубке.
В двух матчах (выезд Краснодар и дома Оренбург) надо набрать 3 очка и болеть за Зенит в кубке.
"Гордость" фк Спартак такая же как и за победу в «Copa del Sol».
"Гордость" фк Спартак такая же как и за победу в «Copa del Sol».
Думай, прежде чем о позоре говорить
Думай, прежде чем о позоре говорить
не позорились бы такими табличками
не позорились бы такими табличками
У вас вон дерби с Оренбургом есть - Эль-Газико называется 😂
И матчи с Сочи.
Правда, победитель заранее известен, но какое-никакое сообщество.
У вас вон дерби с Оренбургом есть - Эль-Газико называется 😂
И матчи с Сочи.
Правда, победитель заранее известен, но какое-никакое сообщество.
Учитываются матчи московских команд между собой
Учитываются матчи московских команд между собой