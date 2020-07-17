«Спартак» — неофициальный чемпион Москвы-2019/20

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17 июля 2020, 21:00

Пресс-служба «Спартака» опубликовала турнирную таблицу РПЛ , в которую включила только московские клубы и их результаты в матчах друг с другом в этом сезоне.

«Спартак» занял первое место (11). Следом расположились «Динамо» (8), ЦСКА (7) и «Локомотив» (7).

🔴⚪️ Москва — красно-белая!



Во всех московских матчах этого сезона «Спартак» набрал наибольшее количество очков! pic.twitter.com/A5qEAjaw9Q — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 17, 2020