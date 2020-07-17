ГлавнаяНовости

«Реал» обошёл «Барселону» по количеству завоёванных трофеев

17 июля 2020, 12:33

«Реал» обыграл «Вильярреал» (3:1) в 37-м туре испанской Примеры и досрочно стал чемпионом сезона-2019/20.

Таким образом, мадридский клуб завоевал 92-й трофей в своей истории и обошел «Барселону», у которой в активе 91 титул.

Также команда лидирует и по победам в чемпионате Испании. У «Реала» 34 победы в Лиге, у «Барселоны» — 26.

Все новости
Иммобиле догнал Левандовски в споре за «Золотую бутсу»
Вчера, 23:21 Комментарии14
Де Брюйне сделал 20 голевых передач за сезон в АПЛ и повторил рекорд Анри
Вчера, 21:19 Комментарии13
«Арсенал» занял 8-е место в АПЛ — худший результат клуба за 25 лет
Вчера, 21:08 Комментарии28
Джейми Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ
Вчера, 20:05 Комментарии43
Азмун забивает, Дзюба отдает, Дюпин отбивает. «Самые-самые» футболисты РПЛ в сезоне-2019/20
24 июляАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии7
Доннарумма в 21 год провёл 200-й матч за «Милан»
22 июля Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Ruslan3132 (раскрыть)
19 июля в 14:22
Барса теперь будет только катится вниз. Хави нет, Иньесты нет, Месси еле ноги передвигает. Панамский общак разворован, ВАР ввели. Это конец Барселоны.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Funny_Smailik (раскрыть)
19 июля в 13:59
Всё проще. ВАР внедрили и липовые чемпионства Барсы закончились. Не нужно искать заговоров там, где их нет.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ juvenale (раскрыть)
19 июля в 13:58
Теперь каталонцам остаётся только танцевать танец "Сосамбу" под свою любимую композицию):
bublikyo
bublikyo ответ juvenale (раскрыть)
18 июля в 05:13
    рус фан
    рус фан
    18 июля в 03:05, ред.
    Реал снова указал новый ориентир для каталонской команды, особенно в ЛЧ и ЛЛ. Хала Мадрид.
    sash71
    sash71
    17 июля в 22:28
    Барса полное дно. После Ливерпуля я уже ничему не удивляюсь.
    Pancher_95
    Pancher_95
    17 июля в 18:38
    «Никогда не забывайте, что «Реал» всегда возвращается, чтобы переписать историю золотыми буквами.»
    Угу Санчес.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    17 июля в 18:18
    Все возвращается на круги своя )) Притом, что по Главным титулам(ЛЧ и ЛЛ) Реал НАМНОГО обгоняет барсу
    Зидан 1972
    Зидан 1972
    17 июля в 17:59
    По хорошему надо посчитать кубки ЛЧ И ЛЛ!
    Juve14
    Juve14 ответ Funny_Smailik (раскрыть)
    17 июля в 17:19
    Ювентус 35 чемпионств страны, Барса 26. По лч Юве 2 Барса 5 и добрая половина подарена но не суть, и так не большой отрыв, согласись) Реал ведет вас в 8 кубков в лч, а вы всего в 3 Юве. Мало для гордости)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ abramjan (раскрыть)
    17 июля в 17:14
    Очень жаль, поэтому у Месси статистика испортилась.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    17 июля в 16:59
    Перес оставил Барселону без подарков.
    NOVA
    NOVA
    17 июля в 16:30
    Реал был, есть и будет круче барсы всегда!!!
    abramjan
    abramjan
    17 июля в 16:26
    ВАР ввели и победы кончились у Барселоны...
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответ Juve14 (раскрыть)
    17 июля в 16:17
    А Ювентусу не обогнать Барсу =)
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    17 июля в 16:14
    Если с современным ВАРом, камерами, дополнительным судьями возле ворот в ЛЧ Реалу умудряются всячески подсуживать, не замечать их километровые офсайды то становится страшно осознавать какова была цена их прошлых побед, когда не существовало вышеперечисленных средств фиксации нарушений. Так сказать рай для договорных матчей =)
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    17 июля в 16:07
    Великолепная новость! Всех преданных мадридистов с этим знаковым событием👊
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    17 июля в 15:38
    Барса и дальше будет отставать еще дальше от Реала пока не уйдет п...с Бартомеу,затем догонит и обгонит.
    Juve14
    Juve14
    17 июля в 15:27
    В лиге и в ЛЧ каталонцам никогда не догнать и тем более не обогнать Реал
    матос
    матос
    17 июля в 15:26
    Молодцы
    бензиновый учитель физкультуры
    бензиновый учитель физкультуры ответ Брулин (раскрыть)
    17 июля в 15:08
    не надо тут цирк устраивать тут всё не по делу барса нулевая а реал что ли лучше? пендали в помощь некоторым и вар уже тоже рисует линии спустя часа игры а не сразу, я не против что реал был бы чемпионом ноне таким образом это позор уж лучше занять 2 место которое заслуженное чем быть первыми с подачи прикормленных
    бензиновый учитель физкультуры
    бензиновый учитель физкультуры ответ Шишанутый (раскрыть)
    17 июля в 15:06
      Брулин
      Брулин
      17 июля в 14:45
      Поздравляю всех болельщиков Реал хоть я и за Барсу но Реал после рестарта сезона показал лучший футбол!! Спасибо за такой сезон!! Надеюсь в следующем поборимся!!
      Шишанутый
      Шишанутый
      17 июля в 14:38
      По главным трофеям футбола Реал далеко впереди (Лч и чемпеонат). Раньше барсафаны кичились всякими второсортными да третесортными кубками типа у них больше общее количество но теперь и тут облом. Реал по всем статьям обошол каталонцев.
      амурец
      амурец
      17 июля в 14:34
      Количество то тррфеев у Барсы почти как у Реала, а вот по качеству этих трофеев Барса Реал не догонит
      cska vperiod
      cska vperiod
      17 июля в 14:18
      Реал всегда был на несколько ступеней выше чем Барса.
      Весёлый могильщик
      Весёлый могильщик
      17 июля в 14:07
      Барса испускает дух.
      DXTK
      DXTK
      17 июля в 14:03
      Жаль, что Уефа не принимает в расчет кубок ярмарок, а то бы Реал еще был бы в роли догоняющего.
      бензиновый учитель физкультуры
      бензиновый учитель физкультуры
      17 июля в 13:39
        kotmyshka
        kotmyshka
        17 июля в 13:36
        отличные результаты
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100