«Реал» обошёл «Барселону» по количеству завоёванных трофеев

«Реал» обыграл «Вильярреал» (3:1) в 37-м туре испанской Примеры и досрочно стал чемпионом сезона-2019/20.

Таким образом, мадридский клуб завоевал 92-й трофей в своей истории и обошел «Барселону», у которой в активе 91 титул.

Также команда лидирует и по победам в чемпионате Испании. У «Реала» 34 победы в Лиге, у «Барселоны» — 26.

Real Madrid take the lead in trophies won 👀



🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/eLdmGSAPtk