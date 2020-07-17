«Реал» обошёл «Барселону» по количеству завоёванных трофеев

«Реал» обыграл «Вильярреал» (3:1) в 37-м туре испанской Примеры и досрочно стал чемпионом сезона-2019/20.
Таким образом, мадридский клуб завоевал 92-й трофей в своей истории и обошел «Барселону», у которой в активе 91 титул.
Также команда лидирует и по победам в чемпионате Испании. У «Реала» 34 победы в Лиге, у «Барселоны» — 26.
Real Madrid take the lead in trophies won 👀— Goal (@goal) July 16, 2020
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/eLdmGSAPtk
Барса застряла на распутье разногласий, взаимоупрёков, финансовой распущенности и бестолкового транжирства... Тренер в прострации, Месси не всесильный, а подмастерья слабы и безвольны... Болельщики недовольны...
Статистика говорит о некотором равенстве по цифрам, но не о значимости различных титулов... И тем не менее, у Мадрида имеется хороший повод для радости и взглядов свысока..:)))
Соперничество продолжится... Надеюсь..:)
Барса застряла на распутье разногласий, взаимоупрёков, финансовой распущенности и бестолкового транжирства... Тренер в прострации, Месси не всесильный, а подмастерья слабы и безвольны... Болельщики недовольны...
Статистика говорит о некотором равенстве по цифрам, но не о значимости различных титулов... И тем не менее, у Мадрида имеется хороший повод для радости и взглядов свысока..:)))
Соперничество продолжится... Надеюсь..:)