Зидан выигрывает трофей каждые 19 матчей в качестве наставника «Реала»

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17 июля 2020, 03:48

«Реал» обыграл «Вильярреал» (2:1) в матче 37-го тура Примеры и стал чемпионом Испании.

Для главного тренера мадридской команды это уже 11-й трофей на этом посту. В среднем наставник «сливочных» завоёвывает трофей каждые 19 матчей.