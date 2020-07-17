Зидан выигрывает трофей каждые 19 матчей в качестве наставника «Реала»

«Реал» обыграл «Вильярреал» (2:1) в матче 37-го тура Примеры и стал чемпионом Испании.
Для главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана это уже 11-й трофей на этом посту. В среднем наставник «сливочных» завоёвывает трофей каждые 19 матчей.
Ранее Зидан приводил «Реал» к победам в Лиге чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), Суперкубке УЕФА (2016, 2017), чемпионате Испании (2016/17), Суперкубке Испании (2017, 2019/20) и клубном чемпионате мира (2016, 2017).
Этот сезон можно занести ему в актив!
Этот сезон можно занести ему в актив!