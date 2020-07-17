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Зидан выигрывает трофей каждые 19 матчей в качестве наставника «Реала»

17 июля 2020, 03:48
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

«Реал» обыграл «Вильярреал» (2:1) в матче 37-го тура Примеры и стал чемпионом Испании.

Для главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана это уже 11-й трофей на этом посту. В среднем наставник «сливочных» завоёвывает трофей каждые 19 матчей.

Ранее Зидан приводил «Реал» к победам в Лиге чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), Суперкубке УЕФА (2016, 2017), чемпионате Испании (2016/17), Суперкубке Испании (2017, 2019/20) и клубном чемпионате мира (2016, 2017).

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feris1
feris1
17 июля в 08:46
Зизу красава!
Этот сезон можно занести ему в актив!
cevin cigan
cevin cigan ответ Ми Ша (раскрыть)
17 июля в 08:06
Если Карим и Рамос сойдут с ума,мы победим(и есть у нас один паренёк Асенсио!)
Ми Ша
Ми Ша ответ cevin cigan (раскрыть)
17 июля в 07:22
Хотя бы 1% дал бы)). А так по делу, к сожалению((.
cevin cigan
cevin cigan
17 июля в 06:29
Если Зидан победит Ман Сити,это будет нечто(надежда есть,но Пеп готовит бомбу) Я хоть за Реал с детства,но шансов у нас 0% ,хоть и тролю Сити,но там команда играющая..........
ДАША Д
ДАША Д
17 июля в 05:49
Действительно неплохие показатели.
konst19
konst19
17 июля в 04:35
А сколько 62а вылили на Зидана в трудные времена? Молодец!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
17 июля в 04:29
Отти ,блях -мух.
ОПС
ОПС
17 июля в 03:52
Что можно сказать? Молодец.
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