«Норвич» с треском провалился в АПЛ. Вспоминаем все громкие вылеты из элиты

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вчера, 23:29

«Норвич» «оформил» свой вылет из Премьер-Лиги за три матча до завершения чемпионата. «Соккер.ру» оценивает, стоит ли считать «канареек» в числе худших из худших.

Английская Премьер-Лига в своей истории знает немало примеров невероятных камбэков и чудесных спасений от вылета, но в памяти ее и масса чудовищных провалов. «Соккер.ру» посмотрел в прошлое и оценил, какие команды вылетали с самыми плохими показателями из элиты АПЛ в ее современной истории. Понятно, что не всегда сезон состоял из 38 матчей, но общее представление это не сильно изменит, учитывая, что большая часть неудачников – из близкой к нам эпохи.

«Дерби Каунти» (сезон-2007/08, 11 очков, разница мячей -69)

Сразу начнем с рекордсмена, чей показатель будет очень тяжело превзойти. Команда в режиме перестройки влетела в АПЛ , наполовину обновила весь численный состав перед стартом сезона, еще девятерых новичков подписала посреди сезона, но это не сильно спасло. В первом туре была ничья с «Портсмутом», потом четыре поражения подряд с разницей мячей 1:13. Победа со счетом 1:0 над «Ньюкаслом» оказалась между поражениями со счетом 0:6 и 0:5 от «Ливерпуля» и «Арсенала» соответственно. Та победа оказалась и единственной в сезоне.

«Сандерленд» (сезон-2005/06, 15 очков, разница мячей -43)

В сезоне-2002/03 «Сандерленд» покинул Премьер-Лигу, исполнив рекордную серию из 15 поражений подряд. После возвращения в элиту эта серия в АПЛ продлилась еще на пять матчей – столько туров на старте «черные коты» проиграли. Они сразу прочно закрепились в зоне вылета, откуда за весь сезон выглянули лишь раз. А в итоге покинули Премьер-Лигу, одержав всего три победы за сезон.

«Хаддерсфилд» (сезон-2018/19, 16 очков, разница мячей -54)

Команда сенсационно вообще оказалась в Премьер-Лиге. Ее яркой особенностью была невероятная закрытость и приверженность жесткой обороне. Но у этой тактики есть и обратная сторона – отсутствие голов. Их было забито всего 22. После Рождества «терьеры» особенно сдулись, набрав всего пять очков. Интересно, что самым щедрым для «Хаддерсфилда» оказался «Вулверхэмптон», у которого «терьеры» откусили шесть очков из своих 16 за весь сезон.

«Астон Вилла» (сезон-2015/16, 17 очков, разница мячей -49)

Бирмингемцы летом перед тем сезоном потеряли Фабиана Делфа и Кристиана Бентеке, которые играли значимую роль в команде. Перестроиться и построить содержательный футбол не удалось. Начался сезон с победы над «Борнмутом», но потом были шесть поражений подряд, которые стали приговором для главного тренера Тима Шервуда. Реми Гард выглядел чуть лучше – он одержал две победы.

«Сандерленд» (сезон-2002/03, 19 очков, разница мячей -44)

Мы уже упоминали этот сезон для «черных котов». Как видим, они специалисты по провалам – второй раз уже фигурируют в этом коротком списке. Данный сезон стал по-настоящему кошмарным, смена тренеров не помогала, а «Сандерленд» смог забить всего 21 гол. После победы со счетом 2:1 над «Ливерпулем» 15 декабря 2002 года «черные коты» не побеждали до 23 августа. Они уступили в 15 матчах Премьер-Лиги кряду.

«Уотфорд» (сезон-1999/2000, 24 очка, разница мячей -42)

Команда с оптимизмом вошла в Премьер-Лигу, несла «свежий ветер», но разочарование оказалось жестоким, несмотря на неплохую оборону в целом. Атака подводила. Хотя в августе, в начале сезона, «Уотфорд» обыграл «Ливерпуль» и «Брэдфорд», в сентябре была еще победа над «Челси». Но на этом все победы и закончились. «Уотфорд» вылетел с антирекордным на тот момент показателем набранных очков.

«Сандерленд» (сезон-2016/17, 24 очка, разница мячей -40)

Кажется, наметился явный фаворит среди аутсайдеров. Уже третий раз эта команда фигурирует в антирейтинге. Этот провал прочно связан с именем Дэвида Мойеса, который успел опростоволоситься и в «Манчестер Юнайтед» после спокойной уверенной жизни в «Эвертоне». Шотландец под себя перетряхнул состав, набрав старых знакомых из «Эвертона». Ключевое тут – «старых». Первой победы пришлось ждать до ноября – «Борнмут» поспособствовал. И уже в апреле «черные коты» АПЛ официально покинули, хотя было светлое пятно – Джермейн Дефо, забивший 15 голов.

«Фулхэм» (сезон-2018/19, 26 очков, разница мячей -47)

В прошлом сезоне, как видим, сразу два «антирекордсмена» отметились. «Фулхэм» входил в сезон с большими амбициями, но провал на старте привел к смене тренера уже в ноябре. Был приглашен Клаудио Раньери, которому удалось выиграть лишь три матча из 17. Его в свою очередь в феврале сменил Скотт Паркер. Но перед ним уже стояла невыполнимая задача. Три победы в пяти последних матчах приподняли «Фулхэм» в этом антирейтинге, но все равно до зоны выживания отставание составило 10 очков.

«Ипсвич» (сезон-1994/95, 27 очков (24,4 очка при пересчете на сезон из 38 матчей), разница мячей -57)

Команда стартовала неудачно, но в сентябре неожиданно обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2. Впрочем, это была кратковременная вспышка. «Ипсвич» быстро упал в зону вылета, откуда не выбрался. А МЮ , кстати, отомстил весной, победив со счетом 9:0.

«Вулверхэмптон» (сезон-2011/12, 25 очков, разница мячей -42)

За сезон до этого команда Мика Маккарти финишировала в АПЛ всего в одном балле от зоны вылета. Поэтому летом стоило сделать выводы и качественно усилиться. «Волки» даже выиграли первые два матча, а потом потерпели шесть поражений в семи встречах. Маккарти уволили после поражения со счетом 1:5 от «Вест Бромвича», но пришедший ему на смену Терри Коннор вообще не выиграл ни одного матча.

Вот она, десятка худших на данный момент. А что же имеет «Норвич»? После 36 матчей у «канареек» всего 21 очко и длинная серия поражений. Впереди матчи с «Бернли» и «Манчестер Сити». Так что можно с большой долей вероятности предсказать, что «Норвич» займет «почетное» место в этой десятке худших.