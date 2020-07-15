Дзюба против Луценко и Азмуна. Всё, что нужно знать о лучших снайперах РПЛ

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вчера, 18:34

«Соккер.ру» окунается в интригующую борьбу. Чалов не защитит звание, но у Артема есть другие конкуренты.

Стать лучшим снайпером сезона в РПЛ – не самый заметный в мире форвардов подвиг, поскольку хватает от 13 до 20 голов в последние десять лет. Сейду Думбия забил 28 мячей в переходном сезоне, сыграв больше матчей, а два десятка мячей Смолова – рекорд последних лет.

Мовсисян и Вандерсон (тот, что старше нынешнего тезки) разделили награду с 13 мячами. Промесу и Чалову хватило по 15 точных ударов в двух последних сезонах. Сейчас у Дзюбы на гол больше, то есть Артем впервые в жизни претендует на звание лучшего снайпера сезона в чемпионате России.

Но у него есть конкуренты, да и сама голевая анатомия в любой лиге важна – представим самые любопытные факты.

- Дзюба забил 16 мячей в 26 играх, но пропустил игру против «Ахмата», может выйти сегодня против «Оренбурга» и в последнем туре с «Ростовом». 7 из 15 голов Артем забил с пенальти – с нервами полный порядок;

- Луценко отличился 15 раз, в 33 года поставил рекорд РПЛ по голам головой – 9 таких ударов, побил достижение Бухарова, Думбия и Дзюбы, у каждого из которых было по 8 таких выстрелов. Нападающий «Арсенала» не бьет пенальти, все голы таранного форварда – с игры;

- Сердар Азмун еще может догнать Дзюбу и разделить с ним звание лучшего снайпера сезона, ведь у иранца 14 голов (1 удар с «точки»). Впрочем, об особенности статистики иранца будет сказано чуть ниже, а вот абсолютные цифры у него хорошие второй сезон подряд;

- открытия сезона в атаке – Шомуродов и Соболев. У узбекского форварда 11 голов, хотя после карантина Элдор не так хорош, а у Соболева – 11 мячей за «Крылья Советов» и «Спартак». В последнее время двум рослым парням не везет, но это интересные нестарые форварды, себя еще покажут;

- примечательно, что в десятке лучших снайперов не только чистые нападающие, преимущественно таранного типа, а еще и хавбеки. Влашич отличился уже 11 раз, Алексей Миранчук – 10 (но половину голов забил с пенальти), а Крыховяк – 9 (а бил бы пенальти вместо коллеги, мог и больше);

- по восемь мячей у Деспотовича (ищет себе новый клуб, поэтому больше 8 голов в этом сезоне не забьет), Чалова (лучший снайпер прошлого сезона сбавил в середине сезона, но вернулся к забитым мячам сейчас) и Филиппа. «Динамовец» отличился 8 раз, но у него такие же точные удары с «точки», как у Алексея Миранчука – реализовал 5 пенальти;

- по точным ударам в РПЛ лидируют «Зенит», ЦСКА и «Ростов», поэтому не удивительно, что лидеры в одиночном зачете – Влашич (38 попаданий), Азмун (37) и Шомуродов (33). Остальные пока нанесли меньше трех десятков ударов, а тот же Дзюба забил 16 голов после 25 ударов. Очень высокая эффективность;

- сразу отметим, что Кокорин, если бы играл за «Сочи» весь сезон, легко мог бы оказаться среди главных снайперов, поскольку уже имеет 7 голов, хотя сыграл всего 10 полных матчей по времени. Зато у Александра 63.3 % ударов – в створ, это лучший показатель сезона. Еще Глушенкова можно отметить, ему идет роль форварда в «Крыльях Советов» — меткий;

- от Берга могли ждать большего, поскольку напарники по «Краснодару» создали ему 47 моментов, в 21 случае он попал в ворота – в каждом втором, но забил 7 мячей. Впрочем, неудача Маркуса меркнет на фоне показателей его бывшего конкурента Игнатьева. У Ивана сейчас 15 ударов (7 точных) за «Рубин» и 0 голов в 8 полных матчах;

- не удивительно, что немало забивают именно те, кто пользуется заветами Месси и Роналду – много бьют и попадают. Влашич, Азмун, Чалов, Дзюба и Алексей Миранчук среди лидеров по ударам. Крыховяк, Деспотович и Шомуродов идут следом, у всех больше 70 ударов за сезон. А лидирует Влашич с 95 точными выстрелами – еще может довести количество до сотни, если постарается;

- самым эффективным снайпером в РПЛ в этом сезоне является Евгений Луценко. Он лидирует по среднему количеству голов на один удар – 0.28, опережает Погребняка, что забил 3 мяча после 12 выстрелов по воротам (Павел играет на опыте). А вот по среднему количеству голов на один точный удар Луценко второй – чуть уступает Денису Поповичу. Но у того выборка меньше, так что Евгений сохраняет звание самого эффективного. Реализовал 15 ударов из 22 – феноменально;

- по голам за полный матч лидирует Дзюба – 0.66, а Луценко – 0.65 и Азмун – 0.64, наступают ему на пятки. Все остальные далеко позади, хотя можно отметить Мелкадзе и Обухова, которых выше не упоминали – у них тоже неплохие показатели средней результативности на 90 минут, из первой десятки в сезоне;

- кроме Дзюбы (7 пенальти), Алексей Миранчука (5) и Филиппа (5), можно отметить Даниила Фомина (на счету игрока «Уфы» 4 реализованных приговора), Попова, Ари и Роши (у всех – по 3 успешных удара с «точек»). Вообще, в РПЛ довольно много голов забиты с пенальти, 67 из 545 (каждый восьмой гол);

- если Луценко хвалим за эффективность, то надо для полноты картины поругать Азмуна, которому создали моментов на 16 голов, а он забил 14, и Чалова – мог забить 12 раз, если бы реже мазал из верных позиций. С другой стороны, даже у Дзюбы довольно качественные шансы, поэтому не удивляет, что Артему нужно так мало ударов для гола;

- средняя результативность лиги – 2.44, впервые так много с 2016 года, когда в чемпионате результативно играли Смолов, Промес, Халк и Муса – всех их нет в РПЛ . Зато есть Евгений Луценко, что тогда забил 10 мячей, и есть Артем Дзюба, что рядом с Халком сумел найти 15 точных ударов. Но тогда у «Краснодара» был Смолов, поэтому именно он с 20 выстрелами стал первым;

- больше голов могло быть у Ари и Понсе, исходя из позиций, на которых оказывались, а вот суммарное качество моментов возвращает нас к главной сенсации среди снайперов – игре Луценко. Евгений, не имея ни объема легких моментов, ни количества «больших шансов», как их называют англичане, умудрился забить 15 мячей. И Дзюба, учитывая еще и количество ассистов, и Луценко заслуживают отдельной похвалы в этом сезоне.

Обе их истории – неприятия, только в разной форме. «Спартак» принял блудного сына Дзюбу в объятия, отношения могли продолжаться, если бы согласовали новый контракт. Но в результате Артем оказался в «Зените» и на дистанции выиграл – получил два чемпионства. А история Луценко – о неприятии его пусть простых, но эффективных талантов в чужой штрафной площади. После успешного сезона в «Мордовии» разные тренеры «Динамо» не нашли те же тактические ключи, чтобы Евгений забил столько, как в «Арсенале».

Зато оба раза есть счастливые завершения – и Дзюба, и Луценко сейчас на своем месте. Жаль лишь, что и Заболотному было место в заявке сборной России, и бразилец Ари в почти 32 года вызывался, а вот у Евгения из «Арсенала» шансов мало. Или они все-таки есть? Аджоев – президент «оружейников», давно знает Черчесова, в Туле уже подготовили для сборной Дзюбу перед ЧМ -2018. У Смолова не все гладко, как и у Чалова. По Кокорину в сборной нужна отмашка свыше. Так что Луценко осенью может оказаться в заявке.

Это будет не форвард на перспективу – смешно читать, что он якобы нужен «Спартаку», а в награду за текущую форму в сборную можно и вызвать. Если Заболотный – приличный форвард для аутсайдеров РПЛ , не более, сыграл 9 матчей за национальную команду, то одного из лучших снайперов сезона тоже надо вызывать. Плюс капитан Дзюба всего на год младше, чем Луценко, а никто не говорит, что Артем слишком старый для сборной. Одногодок Месси и Суареса из «Арсенала» заслужил вызов хотя бы потому, что жутко эффективен.

Сборной может пригодиться выход Луценко на замену и его гол головой в концовке сложного матча в Лиге Наций. А пока Луценко надо думать о Лиге Европы – «Арсенал», если «Зенит» выиграет Кубок России, теоретически еще претендует на шестую строчку и еврокубки. Особенно с учетом, что сегодня обыграли «Урал», а в последнем туре ждет «Уфа» — будет один из финалов в борьбе за позицию, которая может отправить в еврокубки.