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«Локомотив» обсудит с Кокориным возможный трансфер

23 июля 2020, 13:31

«Локомотив» планирует провести консультации с форвардом «Зенита» Александром Кокориным

По информации журналиста Сергея Егорова, «Локо» получил добро на разговор с футболистом, выступавшим в прошедшем сезоне в «Сочи» на правах аренды.

«Приоритет семьи футболиста — Москва. „Локо“ привлекателен Лигой чемпионов, игрок нравится тренеру Марко Николичу. Пожелания футболиста по контракту — 10 млн евро за три года. Это вполне посильно для клуба», — сообщает Егоров.

Отметим, что сам футболист ранее прибыл в Москву, о чем сообщил на своей странице в инстаграме.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Bikcon (раскрыть)
23 июля в 22:19
Почему это?
sashasokol
sashasokol
23 июля в 22:11
В принципе данный вариант неплох для двух сторон: Саша перейдёт в сильный клуб (Локо не слабее Зенита) , а Локо получит хорошего нападающего (ещё и с паспортом). Игра Эдера не впечатляет, от слова совсем, Джоржевич тёмная лошадка. Кроме того, Саша является воспитаником клуба, поэтому считаю, что для Локо это было бы усиление.
112910415
112910415
23 июля в 17:23
вариант возможный, но он может оказаться заблокированным "сверху" на любом этапе
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
23 июля в 17:13
Осел из Шрека.
Багров-брат
Багров-брат
23 июля в 15:37
И что гадать на кофейной гуще. У Зенита и так атака укомплектована, а Кокоше играть надо, годы бегут. Скоро увидим...)))
Союзник противников
Союзник противников ответ Константин Белых (раскрыть)
23 июля в 15:00
Так трудно понять,что представители штаба Локо получили согласие своих "плательщиков" на переговоры С Кокориным,и им установили рамки возможного? И причём здесь ваше с вечно обиженным КАрпиным мнение? Я недоброжелатель системы футбольного Газпрома,но если бы он хотел и мог полностью повлиять на решение Кокоры вести переговоры с московским клубом,то заблокировал бы эту возможность в принципе.Так что у Вас-логическое рассогласование.
Константин Белых
Константин Белых
23 июля в 14:22
Вот как это кто-то может дать ЛОКО добро на переговоры? Они что в подчинении у кого то ? или Кокорин крепостной? А еще орут что питерские ни на что не влияют. Все через кабинеты и адм ресурс. Также Быстрова в 2009 забрали. Карпина спросили тогда-а можно было отказать Зениту. Карпина слова-в нашей стране нет! Лига с идиотами в руководстве..
Знатог
Знатог
23 июля в 14:19, ред.
В Москве солнца нету, да ещё и паровоз дымит.
ermak6848
ermak6848
23 июля в 14:08
Время покажет что и как..
DEIVID
DEIVID
23 июля в 14:08
Не такой уж плохой вариант. Да и сдаётся мне, что ожидать хорошего легионера не стоит. Кокорин намного сильнее всяких Эдеров. В ЛЧ может помочь.
Вова Туземец
Вова Туземец
23 июля в 14:02
Ну теперь в очередь встали за Кокориным. А раньше грязью поливали некоторые болельщики.
Паровозов
Паровозов
23 июля в 14:01
Опять будут мусолить эту тему.
Killofwrath
Killofwrath
23 июля в 14:00
Опять? Со Смоловым та же история была
МиХаХа
МиХаХа
23 июля в 14:00
Зачем идти на понижение. )
Romkurch
Romkurch
23 июля в 13:56
Для Кокорина Локомотив слабоватая команда.
oFANATo
oFANATo
23 июля в 13:53
    shlomo
    shlomo
    23 июля в 13:42
    А что... Дёшево и сердито...Кокорюшке хватит на пропитание..Домечется он, довыпендривается и никуда не возьмут!.... Пора трезво взглянуть на себя со стороны ты не супер и уже им никогда не будешь....Хорошо однако Локо омолаживается .....а где свои воспитанники, долго растут?... Вырастают и никому не нужны, потому что ни тому научили или недоучили... И полетели по арендам....
    112910415
    112910415
    23 июля в 13:37
    ох, заманчиво !
    STVA 1
    STVA 1
    23 июля в 13:34
    Начнется сага?
    drug01
    drug01
    23 июля в 13:33
    Теперь жди все новости с ним
    Bikcon
    Bikcon
    23 июля в 13:31
    Маловероятный факт.
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