«Локомотив» обсудит с Кокориным возможный трансфер

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23 июля 2020, 13:31

«Локомотив» планирует провести консультации с форвардом «Зенита» .

По информации журналиста Сергея Егорова, «Локо» получил добро на разговор с футболистом, выступавшим в прошедшем сезоне в «Сочи» на правах аренды.

«Приоритет семьи футболиста — Москва. „Локо“ привлекателен Лигой чемпионов, игрок нравится тренеру Марко Николичу. Пожелания футболиста по контракту — 10 млн евро за три года. Это вполне посильно для клуба», — сообщает Егоров.

Отметим, что сам футболист ранее прибыл в Москву, о чем сообщил на своей странице в инстаграме.