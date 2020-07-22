«Спартак» будет платить зарплату игрокам, которые уйдут в «Химки»

Источник сообщает, что «Спартак» будет платить зарплату игрокам, которые на правах аренды перейдут в состав новичка РПЛ ФК «Химки».
Недавно стало известно, что в «Химки» на правах аренды перейдут Александр Ломовицкий, Георгий Мелкадзе, Артем Тимофеев, Максим Глушенков, Резиуан Мирзов и Александр Ташаев.
Недавно в Сети появилась информация, что «Спартак» готов оказать финансовую помощь «Химкам», при этом отправив в команду сразу несколько футболистов на правах аренды.
Приятно, если в лице Химок появится еще один футбольный клуб.
Приятно, если в лице Химок появится еще один футбольный клуб.
-Когда объединится с Химками.
-Ну, вообще то Спартак и Химки одинаково нехорошо играют в футбол?
-Хорошо не хорошо, а 22 футболиста против 11 .......!
-Когда объединится с Химками.
-Ну, вообще то Спартак и Химки одинаково нехорошо играют в футбол?
-Хорошо не хорошо, а 22 футболиста против 11 .......!