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«Спартак» будет платить зарплату игрокам, которые уйдут в «Химки»

22 июля 2020, 16:05

Источник сообщает, что «Спартак» будет платить зарплату игрокам, которые на правах аренды перейдут в состав новичка РПЛ  ФК «Химки». 

Недавно стало известно, что в «Химки» на правах аренды перейдут Александр Ломовицкий, Георгий Мелкадзе, Артем Тимофеев, Максим Глушенков, Резиуан Мирзов и Александр Ташаев

Недавно в Сети появилась информация, что «Спартак» готов оказать финансовую помощь «Химкам», при этом отправив в команду сразу несколько футболистов на правах аренды. 

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Шишанутый
Шишанутый ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 июля в 18:50
Также как Оренбургу и Сочам с Зенитом.
Alprish
Alprish
22 июля в 18:36
Чтобы не говорили, что свиньи прикупили Химки. Если забьют свиньям, те им зарплату платить не будут.
Супервайзер
Супервайзер
22 июля в 18:15
Спартак- почти единственный в России футбольный клуб, остальные- газпромовские выкормыши, пожалуй за некоторым исключением (Краснодар).
Приятно, если в лице Химок появится еще один футбольный клуб.
Анд-м
Анд-м
22 июля в 18:15
свинкам сразу плюс 6 очков
Zak11
Zak11
22 июля в 18:14
Это мутки Газизова. Однозначно. Ход достаточно неплохой.
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 17:29
забавная история)) посмотрим посмеёмся)))
Evilhuman
Evilhuman
22 июля в 17:27
Это даже не фарм получается, а просто второй состав и кто бы ни выиграл в этой двухсторонке,шесть очков у мяса
Байкал-38.
Байкал-38.
22 июля в 16:58
-Когда в следующий раз Спартак станет чемпионом?
-Когда объединится с Химками.
-Ну, вообще то Спартак и Химки одинаково нехорошо играют в футбол?
-Хорошо не хорошо, а 22 футболиста против 11 .......!
Garrincha58
Garrincha58
22 июля в 16:50
вот вам очередное свин-ство только у нас в стране возможно такое и где тут спортивный принцип?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 16:41
Интересно будет посмотреть подмосковное дерби...
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 16:29
Теперь на игру со Спартаком дубль у Химок выходить будет??? 6 очков как с куста будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
22 июля в 16:25
И как будут играть Химки против Спартака, если там им зарплату получать? Вопрос риторический.
mihaluch
mihaluch
22 июля в 16:19
Химки легализуется.
Трезвый повар
Трезвый повар
22 июля в 16:16
Зенит на примере Сочи показал другим клубам как можно делать
ДАША Д
ДАША Д
22 июля в 16:14
Этак Химки выше Спартака окажутся.
Don trambon
Don trambon
22 июля в 16:14
Федун решил войной на бакланов пойти и так же на создавать фарм клубы?
shlomo
shlomo
22 июля в 16:13
Опять бензин подорожает....:((
beefs
beefs
22 июля в 16:08
И говорят что это не фарм...
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