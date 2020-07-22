«Спартак» будет платить зарплату игрокам, которые уйдут в «Химки»

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22 июля 2020, 16:05

Источник сообщает, что «Спартак» будет платить зарплату игрокам, которые на правах аренды перейдут в состав новичка РПЛ ФК «Химки».

Недавно стало известно, что в «Химки» на правах аренды перейдут , , , , и .

Недавно в Сети появилась информация, что «Спартак» готов оказать финансовую помощь «Химкам», при этом отправив в команду сразу несколько футболистов на правах аренды.