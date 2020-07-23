Гендиректор «Зенита»: «Мы не ведём переговоры о продаже Азмуна»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не будет вести переговоры о продаже иранского нападающего команды . Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны «Наполи».

Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка.

Азмун лучший бомбардир РПЛ -2019/20? Это тоже приятное событие индивидуального характера. Подобного достижения могло не быть, если бы мы не показывали такой игры и таких результатов. Уникальное событие, когда два игрока из одного клуба возглавили список бомбардиров.

Мы доигрываем чемпионат и Кубок России, потом будем заниматься формированием команды на следующий сезон. Это относится ко всем потенциальным и реальным новичкам.