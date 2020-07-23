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Гендиректор «Зенита»: «Мы не ведём переговоры о продаже Азмуна»

23 июля 2020, 08:33

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не будет вести переговоры о продаже иранского нападающего команды Сердара Азмуна. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны «Наполи».

Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка.

Азмун лучший бомбардир РПЛ-2019/20? Это тоже приятное событие индивидуального характера. Подобного достижения могло не быть, если бы мы не показывали такой игры и таких результатов. Уникальное событие, когда два игрока из одного клуба возглавили список бомбардиров.

Мы доигрываем чемпионат и Кубок России, потом будем заниматься формированием команды на следующий сезон. Это относится ко всем потенциальным и реальным новичкам.

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Все комментарии
zeni
zeni
23 июля в 11:42, ред.
Верной дорогой идете Товарищи..самим пригодится!
BDA8181
BDA8181
23 июля в 11:30
Зря. Если хочет сам уйти, нужно отпускать. А то если держать насильно,другие будут откзывться переходить в клуб из-за того что попадать в золотую клетку не кто не хочет. Российские клубы всё равно воспринимаються как трамплин в более солидные клубы. Ну а некоторые вообще заканчивают играть здесь.
Nafnafik
Nafnafik
23 июля в 11:26
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    23 июля в 11:25
    Ну если хорошую цену предложат, то ясно что продадут.
    oFANATo
    oFANATo ответ тумба-юмба (раскрыть)
    23 июля в 10:52
    Нельзя разлучать сладкую парочку...)))
    тумба-юмба
    тумба-юмба
    23 июля в 10:35
    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не будет вести переговоры о продаже иранского нападающего команды Сердара Азмуна.Потому что дзюба сказал,что без любимого не будет играть.
    Cir Braun
    Cir Braun
    23 июля в 10:34
    Как свиньи воспряли, Кокорина им подай.
    Garrincha58
    Garrincha58
    23 июля в 10:29
    Кокорин мимо кассы
    нечитайло
    нечитайло
    23 июля в 10:24
    Дело ваше
    Nafnafik
    Nafnafik
    23 июля в 10:22
      Legend 6
      Legend 6
      23 июля в 10:20
      Куда ж они его продадут? У них контракт...ой контакт с Дзюбой.
      VAN ARM
      VAN ARM
      23 июля в 10:20
      значит уже продали)) осталось поделить навар)))))))))))
      Gunslinger
      Gunslinger ответ Весёлый могильщик (раскрыть)
      23 июля в 10:09
      Немного хладнокровия ему бы не помешало! :)
      STVA 1
      STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      23 июля в 10:01
      Значит ведут)
      Константин Белых
      Константин Белых
      23 июля в 09:50
      Азмун остается-значит Коку в Спартак? А то ему места в составе не будет.
      Опасный хулиган
      Опасный хулиган
      23 июля в 09:48
      Правильно, голубков нельзя разлучать
      ДАША Д
      ДАША Д
      23 июля в 09:40
      Еще чуть-чуть его помариновать надо, пусть подрастет в цене.
      Весёлый могильщик
      Весёлый могильщик
      23 июля в 09:21
      Азмуну прицел бы наладить, то был бы лидером по голам с большим отрывом от Дзюбы
      Литейный 4
      Литейный 4
      23 июля в 09:19
      Значит Кокорину будет трудно подписать с Зенитом контракт. Гыгыгы
      starche
      starche
      23 июля в 09:17
      Вот и правильно.
      shlomo
      shlomo
      23 июля в 08:45
      Посмотрим, что будет на самом деле...
      beefs
      beefs
      23 июля в 08:40
      опять желтая разбушевалась...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      23 июля в 08:40
      Правильно, нечего раньше времени трепацца...
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