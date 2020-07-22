«Спартак» заинтересован в подписании Кокорина

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22 июля 2020, 16:12

Нападающий «Сочи» , права на которого принадлежат «Зениту», может сменить клубную прописку.

Как сообщается, в подписании 29-летнего нападающего заинтересован «Спартак». Ожидается, что в скором времени московский клуб сделает игроку выгодное предложение.

Сегодня стало известно, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак намерен провести переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером о возвращении Кокорина в питерский клуб.