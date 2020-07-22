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«Спартак» заинтересован в подписании Кокорина

22 июля 2020, 16:12

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», может сменить клубную прописку.

Как сообщается, в подписании 29-летнего нападающего заинтересован «Спартак». Ожидается, что в скором времени московский клуб сделает игроку выгодное предложение.

Сегодня стало известно, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак намерен провести переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером о возвращении Кокорина в питерский клуб.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 июля в 19:36
слухи, слухи ...
ЮЗИК
ЮЗИК
22 июля в 19:46
Блин только не это
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
22 июля в 19:43
Жилище североамериканских индейцев! Фиг вам!
Artemon9
Artemon9 ответ Yurza (раскрыть)
22 июля в 19:33
Посмотри на таблицу. Что-то не особо они потратились
Artemon9
Artemon9 ответ VIC2 (раскрыть)
22 июля в 19:29
Согласен на счёт инородного тела, но не согласен, что там что-то начало налаживаться. Команда провалила отрезок после карантина, игры нет. Есть отдельные моменты отдельных игроков, но командной игры нет, как по мне
VIC2
VIC2
22 июля в 18:34, ред.
Переход Кокорина в "Спартак" - это будет месть "Зениту"
за 2 непоставленных пенальти в Кубке!
Так хочет Федун ответить Медведеву за "дурашку"
Кокорин - это инородное тело в "Спартаке"; начнёт там кобянится
Только стало что-то налаживаться в команде и снова какая-то дурь пошла
Romkurch
Romkurch
22 июля в 18:14
Федуну лучше пять цорнов и три крали купить, чем Кокорина.
Константин Белых
Константин Белых
22 июля в 18:00
Лучше Мамману у бомжей взять только вылеченного хорошо-свободным агентом или в аренду.
Константин Белых
Константин Белых
22 июля в 17:55
Да ну 3.. Понсе с Ларссоном его сильней гораздо. Тем более Соболь. Коке платить 10 млн за 3 года-рехнутся можно. он был силен но в году 12-15. Следующим мартом 30 лет. Пусть Бомжи пескоструй собирают . и Жиркова на 5 лет с Ивановичем продлевают. У нас молодая команда которая по правилам футбола в субботу бомжей победила.
МиХаХа
МиХаХа
22 июля в 17:49
При таком фантастическом раскладе Кокорин будет на голову сильнее всяких Понс. Гыгыгы
Добряк
Добряк
22 июля в 17:46
Это ж сколько надо футболок Лещенко продать...
Или Фратрия скинется?...
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 17:37
    VAN ARM
    VAN ARM
    22 июля в 17:32
    кислый финал для коки)))
    Charismatic
    Charismatic
    22 июля в 17:26
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      22 июля в 17:25, ред.
      Это даже не смешно! Человек, который является воспитанником Локомотива и провел немало сезонов за Динамо, не перейдет в Спартак) Особенно с учетом его карьеры в Зените.
      Байкал-38.
      Байкал-38. ответ LOpp (раскрыть)
      22 июля в 17:25, ред.
      Это нам смешно уже, а вот вы бы не зарекались. Вспомни Быстрова, Широкова, наркомана Ерёменко и других, тоже смешно было, а потом "ничё" своими стали, вот и про Кокорина (если придёт конечно) будите говорить, что пацан правильный, просто его с верного пути сбили, а у вас он реабилитацию пройдёт.
      Ну, что разве не так? История повторяется, было уже нечто подобное, а вам всё смешно.....
      Yurza
      Yurza ответ n272nm (раскрыть)
      22 июля в 17:14
      У спартака все деньги уходят на подкуп судей и окружение Прядкина, один календарь и поправки в регламент только сколько стоят, а не на покупку игроков.
      Николай к
      Николай к
      22 июля в 17:13
      Кокоша вСпартаке))))
      Ну ну ...
      Lazurny
      Lazurny
      22 июля в 17:11, ред.
      Кокорин лучше в Луче Владивосток будет играть, чем у свиней.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      22 июля в 17:10
      Чувствуется , что папик старается , цену пасынку набивает.
      А может так и надо ???
      LOpp
      LOpp
      22 июля в 17:06
      Очень смешно
      n272nm
      n272nm ответ makkie (раскрыть)
      22 июля в 17:05
      Хорошие игроки стоят немалых денег. Поэтому Зенит раскошеливается и играет в ЛЧ. Спартак, как ни странно, тоже не сильно экономит, однако, в ЛЧ не играет.
      ekliziast
      ekliziast
      22 июля в 17:03
        makkie
        makkie
        22 июля в 17:00
        Ахах обычный вброс агентов дабы развести Миллера на жирный контракт для Кокорина.

        Раскошеливайся, Газпром, 10 млн за три сезона - вынь да положь!
        Evilhuman
        Evilhuman
        22 июля в 16:58, ред.
        Ахаха, щас, раскатали) Сашке в ЛЧ надо играть, а бороться с мясом за пердив не его удел, хотя по факту было бы забавно,как запели бы про него кб, в таком случае)
        fineflat
        fineflat
        22 июля в 16:57
        Это будет по-спартаковски ну и потом Зенит его послал в Сочи
        Zenit_84
        Zenit_84
        22 июля в 16:46
        Какой клуб следующий?
        Литейный 4
        Литейный 4
        22 июля в 16:40
        Саня в лицо рассмеётся кто ему такое скажет или такое предложит. Гыгыгы
        Весёлый могильщик
        Весёлый могильщик
        22 июля в 16:39
        Вот смеху будет, когда спартачи начнут переобуваться на ходу. Гыгыгы
        Давайте думать
        Давайте думать ответ Footbolista (раскрыть)
        22 июля в 16:32
        Эта утка запущена Семаком, что б руководство Зенита долго не чесалось!!!
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