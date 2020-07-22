«Спартак» заинтересован в подписании Кокорина

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», может сменить клубную прописку.
Как сообщается, в подписании 29-летнего нападающего заинтересован «Спартак». Ожидается, что в скором времени московский клуб сделает игроку выгодное предложение.
Сегодня стало известно, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак намерен провести переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером о возвращении Кокорина в питерский клуб.
за 2 непоставленных пенальти в Кубке!
Так хочет Федун ответить Медведеву за "дурашку"
Кокорин - это инородное тело в "Спартаке"; начнёт там кобянится
Только стало что-то налаживаться в команде и снова какая-то дурь пошла
за 2 непоставленных пенальти в Кубке!
Так хочет Федун ответить Медведеву за "дурашку"
Кокорин - это инородное тело в "Спартаке"; начнёт там кобянится
Только стало что-то налаживаться в команде и снова какая-то дурь пошла
Или Фратрия скинется?...
Или Фратрия скинется?...
Ну, что разве не так? История повторяется, было уже нечто подобное, а вам всё смешно.....
Ну, что разве не так? История повторяется, было уже нечто подобное, а вам всё смешно.....
Ну ну ...
Ну ну ...
А может так и надо ???
А может так и надо ???
Раскошеливайся, Газпром, 10 млн за три сезона - вынь да положь!
Раскошеливайся, Газпром, 10 млн за три сезона - вынь да положь!