РПЛ подтвердила вылет «Крыльев Советов» и «Оренбурга»

Пресс-служба РПЛ в официальном телеграм-канале сообщила, что общее собрание членов лиги отклонило предложение о расширении числа участников чемпионата до 18 команд.

На Общем собрании Российской Премьер-Лиги в повестку был внесён вопрос «Крыльев Советов» о расширении лиги до 18 команд. Клубы РПЛ рассмотрели предложение и проголосовали против увеличения числа участников следующего сезона РПЛ .

Общее собрание РПЛ утвердило состав участников на следующий сезон. К лиге присоединятся «Ротор», занявший первое место в Олимп-Первенстве ФНЛ сезона-2019/2020, и «Химки», ставшие вторыми.