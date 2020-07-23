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РПЛ подтвердила вылет «Крыльев Советов» и «Оренбурга»

23 июля 2020, 16:44

Пресс-служба РПЛ в официальном телеграм-канале сообщила, что общее собрание членов лиги отклонило предложение о расширении числа участников чемпионата до 18 команд.

На Общем собрании Российской Премьер-Лиги в повестку был внесён вопрос «Крыльев Советов» о расширении лиги до 18 команд. Клубы РПЛ рассмотрели предложение и проголосовали против увеличения числа участников следующего сезона РПЛ.

Общее собрание РПЛ утвердило состав участников на следующий сезон. К лиге присоединятся «Ротор», занявший первое место в Олимп-Первенстве ФНЛ сезона-2019/2020, и «Химки», ставшие вторыми.

«Крылья Советов» и «Оренбург», занявшие 15-е и 16-е места в сезоне РПЛ—2019/2020, покинули лигу.

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Все комментарии
Crooclin
Crooclin
24 июля в 02:07
А что с переходными матчами? Тоже втихаря под обнуление попали?
Petergoff
Petergoff
23 июля в 22:04
КС-ждём обратно в вышку.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
23 июля в 21:30
    Шуnя771
    Шуnя771
    23 июля в 20:29
    КС заняли место Сочи.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    23 июля в 20:03
    Оренбургу даже депутаты не помогли ! А за Самару обидно ,если честно !
    Caniggia
    Caniggia
    23 июля в 19:42
    Жаль Самару. Сохранится ли команда или развалится?
    cska vperiod
    cska vperiod
    23 июля в 19:02
    КС искренне жаль.
    oFANATo
    oFANATo
    23 июля в 18:47
    На что наиграли, то и получили.
    denmig
    denmig
    23 июля в 18:18
    Так бы и написали - остается 16 команд! А то Мы ТТ не смотрели и не знаем Кто вылетает! Совсем уже за ду77ков держат! Всё им надо объяснить, разжевать и правильно высказаться!
    Сами де99лы и вех нас также держат!
    Три слова ! - остается шестнадцать команд! Всё!
    1viking17
    1viking17
    23 июля в 18:17
    Как сказал один российский комик: " а пошли вы все на фик"!!!!!!!!
    1viking17
    1viking17 ответ valt134 (раскрыть)
    23 июля в 18:15
    Где уж сидят евреи так это в Москве, на каждом шагу
    Footbolista
    Footbolista
    23 июля в 17:53
    оренбургу приделали крылья для полета в пердив...
    valt134
    valt134
    23 июля в 17:48
    В руководстве «Крыльев» , похоже, евреи и цыгане сидят.
    Roger Young
    Roger Young ответ LOpp (раскрыть)
    23 июля в 17:43
    Мордовия это потрясающий пример рф-ной безалаберности. Построить стадион за бешеные деньги и слить команду во вторую лигу - это надо уметь
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    23 июля в 17:42
    Крылья жаль, газульке туда и дорога
    kotmyshka
    kotmyshka
    23 июля в 17:40
    Это суровая правда жизни
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    23 июля в 17:35
    Самару жаль. Оренбург пришел и ушел, а Крылья давно.
    LOpp
    LOpp
    23 июля в 17:24
    Крылья скоро вернутся, Оренбург скорей всего пойдет по пути Мордовии
    BarSlona
    BarSlona
    23 июля в 17:23
    Жалко ахмад остается , нечего приматам на все оскорбляющимся и угрожающим всем другим болельщикам делать в футболе вообще не то что в Рпл
    Pashok00786
    Pashok00786
    23 июля в 17:19
    искренне жаль Крылья ...я бы их оставил в следующем сезоне они бы себя показали...
    Roger Young
    Roger Young ответ Смольчик (раскрыть)
    23 июля в 17:10
    ровно противоположные чувства. КС - клуб с историей, а Оренбург новодел, искуственная третья почка Зенита.
    Roger Young
    Roger Young
    23 июля в 17:10
    Жаль, что не сыграли последнюю игру.
    Смольчик
    Смольчик
    23 июля в 17:03
    Оренбург жалко, КС нет.
    shlomo
    shlomo
    23 июля в 17:00
    Это заговор...:)))))
    VAN ARM
    VAN ARM
    23 июля в 16:52
    это самая сенсационная новость на сегодня )))))))))))
    drug01
    drug01
    23 июля в 16:47
    Это теперь не новость!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    23 июля в 16:45
    Теперь уж все...
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