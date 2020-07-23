Матч за Суперкубок России может пройти 7 августа на стадионе ЦСКА

Матч за Суперкубок России может состояться 7 августа.
По информации источника, игра может пройти на «ВЭБ Арене», где проводит домашние матчи ЦСКА.
Чемпионом России-2019/20 стал «Зенит». Если петербургский клуб в финале Кубка России победит «Химки», то их соперником в матче за Суперкубок станет «Локомотив», занявший второе место в РПЛ.
В первом случае на трофей сам посмотрю, во втором случае спартачье чужими титулами полюбуется.
В первом случае на трофей сам посмотрю, во втором случае спартачье чужими титулами полюбуется.