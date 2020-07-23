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Матч за Суперкубок России может пройти 7 августа на стадионе ЦСКА

23 июля 2020, 13:56

Матч за Суперкубок России может состояться 7 августа.

По информации источника, игра может пройти на «ВЭБ Арене», где проводит домашние матчи ЦСКА.

Чемпионом России-2019/20 стал «Зенит». Если петербургский клуб в финале Кубка России победит «Химки», то их соперником в матче за Суперкубок станет «Локомотив», занявший второе место в РПЛ.

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Источник: Sport24.ru
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Все комментарии
Давайте думать
Давайте думать
23 июля в 20:41
Кокое 7 августа, 8-9 начало нового сезона!!!
RIR68
RIR68 ответ cska1948 (раскрыть)
23 июля в 17:44
думаю, какие-нибудь квоты будут.
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 17:26
два состава зенита поиграют меж собой?))))))))))))))))
Grabovsky
Grabovsky ответ RIR68 (раскрыть)
23 июля в 17:25
В Волгограде нормуль было бы
ilyafrom
ilyafrom
23 июля в 16:47
Все ЛЧ смотреть будут
vinyardrip
vinyardrip ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
23 июля в 16:39
    vinyardrip
    vinyardrip ответ Литейный 4 (раскрыть)
    23 июля в 16:37
    Это где финал кубка прально?
    Glyba
    Glyba
    23 июля в 15:26, ред.
    Наверняка Гинер уговорил, чтобы Почту России прорекламировать..
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    23 июля в 15:21
    Я за ГазпромАрену или открывашку.
    В первом случае на трофей сам посмотрю, во втором случае спартачье чужими титулами полюбуется.
    cska1948
    cska1948 ответ RIR68 (раскрыть)
    23 июля в 15:15
    Какой смысл, если зрителей на трибуны НЕ пускают?
    RIR68
    RIR68
    23 июля в 15:10
    зачем в Москве? где-нибудь на Волге. Нижний, Саранск, Казань, Самара.
    cska vperiod
    cska vperiod
    23 июля в 14:34
    Всё равно без зрителей.
    Boxert
    Boxert
    23 июля в 14:20
    Придут, как всегда, по привычке 100 зрителей цска, кому это нужно?
    Rheinfall
    Rheinfall
    23 июля в 14:14
    Что в нашей стране мало стадионов других? К ЧМ строили норм кол-во арен , почему бы каждый год не проводить матчи на разных аренах и в разных городах , футбол не только в столице люди любят!
    shlomo
    shlomo ответ Lukajs (раскрыть)
    23 июля в 14:13
    И это не есть хорошо, что у нас такой чемп...у меня хорошая зависть к тому, как у немцев организован процесс формирования футболистов с детства и до сношенных бутсов... Чётко, основательно, с прицелом на перспективу...
    Lukajs
    Lukajs ответ shlomo (раскрыть)
    23 июля в 14:07
    А разве он не заслужил. Почему нет конкурентов?
    DEIVID
    DEIVID
    23 июля в 14:05
    В Нижнем Новгороде прекрасный стадион. Зачем на этой непонятной конструкции проводить матч.
    shlomo
    shlomo
    23 июля в 14:04, ред.
    Походу дела Зенит в этом году сделает "трюк со шляпой" и заберет все трофея...
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Nafnafik (раскрыть)
    23 июля в 14:01
    Толку то , зрителей все равно не пустят.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    23 июля в 14:00
    Зенит - Локомотив - это будет интересно.
    Nafnafik
    Nafnafik
    23 июля в 13:59, ред.
    Суперфинал двух сильнейших команд, других вариантов нет, а стадион можно и поприличней найти, например в Самаре или хотя бы в Саранске.
    Литейный 4
    Литейный 4
    23 июля в 13:57
    Матч за суперкубок должен проходить на суперарене, а не на Вебке. Гыгыгы
    Valeleo
    Valeleo
    23 июля в 13:57
    Только не там, разве это стадион.
    ОПС
    ОПС
    23 июля в 13:57
    Подойдет время и посмотрим.
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