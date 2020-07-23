Чешский «танкист», любитель штанов и чудаковатые американцы. Вратари-легионеры АПЛ

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сегодня, 07:00

«Соккер.ру» заканчивает рассказ о сильнейших вратарях английской Премьер-Лиги начала XXI века. И снова речь пойдёт о легионерах.

Петр Чех (1982). Чехия. «Хмел» 1999-2001, «Спарта» 2001-02, «Ренн» 2002-04, «Челси» 2004-2015

Человек-эпоха, один из сильнейших вратарей не только Англии, но и мира. Рослый и в то же время очень ловкий, отлично игравший что на линии, что на выходах, умело руководивший своей обороной. И бесстрашный. Однажды Петр получил тяжелейшую травму, спасая свои ворота, после чего играл только в своём знаменитом шлеме. С Чехом в воротах «Челси» вошёл в число сильнейших клубов мира, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. А сколько английских трофеев взяли «синие» с чешским «танкистом». Отыграв в воротах «Челси» одиннадцать лет, Петр перешёл в «Арсенал». Но это события следующей декады.

Хосе Антонио (Пепе) Рейна (1982). Испания. «Барселона» 1999-2002, «Вильярреал» 2002-05, «Ливерпуль» 2005-2012

Не сумев заиграть в силу разных причин в родной «Барселоне», потомственный вратарь нашёл применение своим силам в «Вильярреале». А потом уже последовал звонок от Рафы Бенитеса и приглашение в «Ливерпуль». «Красные» только что выиграли Лигу чемпионов, причём во многом благодаря голкиперу Ежи Дудеку. Риск был, а вдруг взыскательная публика не примет испанца, заговорит, что Бенитес усиленно продвигает соотечественника. Но уже в первом сезоне Пепе проявил себя молодцом — 20 «сухарей» и 29 пропущенных мячей в 50 встречах. Последнее достижение стало клубным рекордом.

Пепе Рейна отыграл в «Ливерпуле» семь лет. Собрал приличную коллекцию личных призов, но с командными трофеями вышла напряжёнка — Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Европы и Черити Шилд. От клуба ожидали большего — выигрыша чемпионства, победы в Лиге чемпионов. А этого не было. Не по вине Рейны, но, видимо, в клубе решили менять многое, в том числе и вратаря. Возможно, поторопились. Ведь Пепе играет до сих пор и выглядит более чем прилично.

Кейси Келлер (1969). США . «Райо Вальекано» 1999-2001, «Тоттенхэм» 2001-05, «Саутгемптон» 2004, «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 2005-07, «Фулхэм» 2007-08, «Сиэтл Саундерс» 2009-2011

В Англии хорошо знали возможности американца ещё по игре за «Лестер». Поэтому «Тоттенхэм», разочаровавшись в Ниле Салливане, вернул Кейси из Испании. Тем более, что Кейси к тому времени был уже свободным агентом. Сказать, что Кейси неудачно вписался в ворота «шпор» — нельзя. Два сезона он отыграл вполне прилично, и не его вина, что лондонцы не оправдали надежд болельщиков. Но затем на «Уайт Харт Лейн» решили, что Пол Робинсон перспективнее. Келлер немножко поиграл в «Саутгемптоне», а потом уехал в Германию. Третье пришествие американца оказалось неудачным. В «Фулхэме» голкипер больше лечил травмированную руку, нежели играл.

Тим Ховард (1979). США . «Нью-Йорк/Нью-Джерси Метростарз» 1998-2003, «Манчестер Юнайтед» 2003-06, «Эвертон» 2006-2016

«Манчестер Юнайтед» продолжал поиски вратаря и остановил свой выбор на темнокожем американце. «Красных дьяволов» не смутил диагноз Тима — синдром Турретта. Психическое заболевание, которое проявляется в нервных тиках, сопровождается бессмысленными криками или двигательными расстройствами. Люди, страдающие синдромом Турретта, зачастую могут выдать поток брани на ровном месте или у всех на глазах справить естественные надобности. Ховард учился в шестом классе, когда у него обнаружили болезнь. С наступлением совершеннолетия симптомы стали проявляться реже, но всё же заболевание иногда давало о себе знать.

Но не синдром Турретта помешал Тиму заиграть на «Олд Траффорд». Американец волновался, допускал ошибки, переживал и снова ошибался. В итоге Фергюсону это надоело, и «Манчестер Юнайтед» приобрёл Эдвина ван дер Сара. А Ховарда отправили в «Эвертон». Сначала в аренду, а потом и вовсе продали. Там он обрёл уверенность и стал одним из лучших вратарей в истории клуба.

Маркус Ханеманн (1972). США . «Фулхэм» 1999-2002, «Рединг» 2002-09, «Вулверхэмптон» 2009-2012

Ещё один американец, причём, весьма оригинальный. Любил играть ярко, веселить публику красивым бросками и разными гримасами. До Брюса Гроббелара ему было далеко, но всё же Маркус запоминался. Уже в «Вулверхэмптоне» бритоголовый американец применял крайнюю степень устрашения соперников — вставлял в глаза светящиеся контактные линзы в виде волчьей морды. Потом ему это запретили, но несколько раз Ханеманн выходил на поле с безумно светившимися глазами. Свою непосредственную работу Маркус выполнял грамотно, поэтому и выступал в Англии довольно долго.

Томаш Кушчак (1982). Польша. «Герта» 2000-04, «Вест Бромвич» 2004-06, «Манчестер Юнайтед» 2007-2012

Поляк удачно проявил себя в воротах «Вест Бромвича». В игре с «Манчестер Юнайтед» Томаш отразил тяжелейший мяч и получил награду за «Спасение года». Алекс Фергюсон тоже был в восторге от Кушчака и пригласил его в свою команду. Увидел в нём потенциального преемника возрастному ван дер Сару. Сначала поляка арендовали. Кушчак провёл несколько ярких матчей, после которых был выкуплен. Но заиграть в воротах «красных дьяволов» не получилось. За шесть лет пребывания в Манчестере Томаш сыграл за основу всего около сорока встреч.

Антти Ниеми (1972). Финляндия. «Харт оф Мидлоушн» 1999-2002, «Саутгемптон» 2002-06, «Фулхэм» 2006-08, «Портсмут» 2009

Финн отлично проявил себя в девяностые, когда играл в Дании и в Шотландии. Да и в «Саутгемптоне» он был очень неплох в первое время. Однако Антти обладал потрясающей способностью получать травмы на ровном месте и с возрастом становился всё более и более хрупким. В итоге он проиграл конкуренцию Юсси Яскеляйнену в сборной Финляндии, да и клубная карьера оказалась испорченной.

Габор Кирай (1976). Венгрия. «Герта» 1997-2004, «Кристал Пэлас» 2004-07, «Вест Хэм» 2006, «Астон Вилла» 2006-07, «Бернли» 2007-09, «Байер» 2009, «Мюнхен 1860» 2009-2014

Носитель знаменитых штанов не так часто играл в Премьер-Лиге. Но запомнился, причём не только элементом гардероба. Габор отчаянно сражался за «Кристал Пэлас», хоть и пребывание «орлов» в элите оказалось недолгим. А вот в «Астон Вилле» у венгра что-то не пошло, после чего пришлось вернуться в «Пэлас».

Мануэль Альмуния (1977). Испания. «Сабадель» 2000-01, «Эйбар» 2001-02, «Рекреативо» 2003-04, «Альбасете» 2003-04, «Арсенал» 2004-2012

Мало кому известный у себя родине вратарь, игравший за второразрядные клубы, приехал в сильнейший на тот момент клуб Англии. Изначально был в роли дублёра Йенса Леманна. Но Альмуния не мог предположить, что менее чем через два года ему предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов. Леманн бы удалён в финальной встрече против «Барселоны», и Мануэлю пришлось срочно сбрасывать тренировочный костюм и надевать перчатки. А когда Леманн уехал на родину, Арсен Венгер сделал испанца основным вратарём. Пару сезонов Мануэль отыграл очень прилично. Появились разговоры об его скором приглашении в сборную ...Англии. Но до натурализации дело не дошло. А потом Альмуния сдал, стал получать травмы, постепенно был задвинут на вторые роли и покинул «Арсенал».