Бэйла снова «уходят» из «Реала». Он сопротивляется

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вчера, 23:20

Гарет Бэйл уходит из «Реала». Или не уходит? Опять? «Соккер.ру» — о новом витке слухов вокруг неспокойного валлийца, который все еще цепляется за Мадрид.

Применительно к «Реалу» и слухах о его кадровой политике есть несколько вещей, которые длятся, кажется, вечность: «Бензема все хотят выгнать», «Моуриньо вернется», «Бэйл вот-вот уйдет». Но Бензема процветает, играет и забивает, Моуриньо все не возвращается, а Бэйл еще никуда не ушел. Но вдруг последнее все же вскоре сбудется? По крайней мере об этом стали рассуждать испанские и английские СМИ почти сразу после завоевания «Реалом» чемпионского титула.

Триумф Зинедина Зидана обсудили, неудачу Кике Сетьена в «Барселоне» тоже оценили, стало скучно – взялись по старой методичке за Бэйла. Но дыма без огня не бывает, без намека на причину даже пенальти в ворота «Спартака» в матчах с «Зенитом» не назначают. Поэтому стоит приглядеться, есть ли в слухах о Бэйле какие-то основания.

Первым основанием, конечно, должна стать роль валлийца в команде. В эту тему, кстати, можно почитать материал о вкладе каждого из мадридцев в чемпионство в нынешнем сезоне. Бэйла сложно назвать ключевым исполнителем, что для игрока с его стоимостью и именем выглядит неказисто. 31-летний валлиец в чемпионате Испании в нынешнем сезоне сыграл всего в 16 матчах, провел на поле 1092 минуты, в течение которых забил два гола и сделал две голевые передачи.

Кажется, это самый невнятный его сезон за все время пребывания в «Реале». Даже те сезоны, когда Бэйл отчаянно боролся с травмами, включаясь в форму на протяжении небольших отрезков, Гарет умудрялся совершать заметные яркие вещи в матчах. В нынешнем сезоне такого не припомнить. Все свои результативные подвиги Бэйл кучно уложил до конца октября прошлого года: голевые передачи в матчах с «Сельтой» (3:1) и «Гранадой» (4:2) плюс дубль во встрече с «Вильярреалом» (2:2) – там еще красной карточкой дополнил картину.

Вот и все, что результативного сделал Бэйл в нынешнем сезоне чемпионата Испании. После возобновления чемпионата валлиец сыграл всего в двух июньских матчах с «Мальоркой» и «Эйбаром», проведя на поле суммарно 100 минут. Это уж точно не показатель значимого игрока чемпионской команды. Да, не все измеряется голами и результативными передачами. Но количественные характеристики лишь более наглядны, чем качественные, а последние говорят ровно о том же – о потерянности Бэйла для «Реала». Поэтому не стоит удивляться тому, что болельщики, например, уже сами хотят, чтобы Гарет ушел.

«Я никогда не понимал, почему некоторые фанаты „Реала“ так относятся к своим игрокам, — сказал бывший нападающий „Тоттенхэма“ Димитар Бербатов. - Если Бэйл забьет пять голов в одном матче, то его все равно будут критиковать. Странно, что он остается в клубе при таких условиях».

Действительно, загадка. Может, дело в зарплате и титулах, которые «Реал» гарантирует в любом случае? Потому что Бэйл слишком дорог для любого потенциального покупателя. Как минимум в своем нынешнем состоянии. Вот и приходится «Реалу» содержать валлийца и опровергать разного рода слухи. Говорили даже о варианте расторжения контракта по инициативе клуба.

В таком случае «Реал» должен был бы выплатить Бэйлу всю его причитающуюся зарплату до 2022 года – на такой срок рассчитан контракт. Слишком затратный вариант для «Реала», которому остается лишь наблюдать за тем, как Бэйл со скамейки запасных пытается троллить и задевать журналистов, поскольку развлечь публику на футбольном поле возможности не представляется. Логично, что испанские журналисты платят ему тем же и цепляются за любые слухи о возможном уходе Бэйла. Тогда в дело вступает верный оруженосец Гарета, его экспрессивный агент Джонатан Барнетт.

«С Гаретом все в порядке. У него еще два года по контракту, — сказал Барнетт, вызвав спазм у боссов „Реала“ последней фразой. – Ему нравится жить в Мадриде, и он никуда не денется. Он по-прежнему хорош, не уступает никому в команде. Это вопросы к Зидану. Конечно, интерес к Бэйлу был. Но вряд ли есть в мире клуб, который может себе позволить его. Очень жаль, что Гарет не в основном составе „Реала“ на данный момент, но он не уйдет».

В адрес Зидана Барнетт не впервые метает стрелы. По его мнению, именно француз притесняет Гарета и не дает ему раскрыться. Возможно, Бэйл даже сидит и терпит на скамейке в ожидании, когда уйдет Зинедин. А что, очень удобно: «Реал» с французом берет титулы, которые разделяет и Бэйл, а Гарет тем временем ждет увольнения тренера. Испанская пресса уверяет, что конфликт и внутреннее напряжение между Зиданом и Бэйлом постоянно меняют накал.

Сейчас они якобы в фазе обострения. Есть мнение, что уход Зидана из «Реала» в 2018 году был отчасти вызван несогласием тренера с позицией президента Флорентино Переса по Бэйлу: француз хотел от него избавиться, а босс не хотел продавать. И в какой-то момент прошлым летом «Реал» все-таки был близок к продаже Бэйла после возвращения Зидана. Но валлиец все равно удержался. И теперь все выглядит так, словно для него делом принципа стало не добиться места в составе и вернуть себе былую форму, а пересидеть Зидана. Снова. Но получится ли на этот раз?