«Тамбов» сохранил место в Российской Премьер-Лиге

«Тамбов» сохранит прописку в Российской Премьер-Лиге, так как сегодня КДК РФС присудил «Сочи» техническое поражение со счётом 0:3 за неявку на матч 29-го тура с тамбовской командой из-за вспышки коронавируса в команде.
Таким образом, «Тамбов» останется в РПЛ на следующий сезон, а «Крылья Советов», сыгравшие вничью с «Краснодаром» (0:0), займут 15-е место в чемпионате России. Самарский клуб покинет РПЛ, если «Химки» примут решение играть в элитном дивизионе.
А то им в 30-ом туре играть против ЦСКА.
А то им в 30-ом туре играть против ЦСКА.
Теперь вся надежда на отказ Химок.
А Крылья жаль, самобытная команда со стадионом к ЧМ вылетает в ФНЛ. ПЕЧАЛЬ...
Теперь вся надежда на отказ Химок.
А Крылья жаль, самобытная команда со стадионом к ЧМ вылетает в ФНЛ. ПЕЧАЛЬ...