«Тамбов» сохранил место в Российской Премьер-Лиге

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21 июля 2020, 21:38

«Тамбов» сохранит прописку в Российской Премьер-Лиге, так как сегодня КДК РФС присудил «Сочи» техническое поражение со счётом 0:3 за неявку на матч 29-го тура с тамбовской командой из-за вспышки коронавируса в команде.