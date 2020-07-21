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«Тамбов» сохранил место в Российской Премьер-Лиге

21 июля 2020, 21:38

«Тамбов» сохранит прописку в Российской Премьер-Лиге, так как сегодня КДК РФС присудил «Сочи» техническое поражение со счётом 0:3 за неявку на матч 29-го тура с тамбовской командой из-за вспышки коронавируса в команде.

Таким образом, «Тамбов» останется в РПЛ на следующий сезон, а «Крылья Советов», сыгравшие вничью с «Краснодаром» (0:0), займут 15-е место в чемпионате России. Самарский клуб покинет РПЛ, если «Химки» примут решение играть в элитном дивизионе.

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Все комментарии
Олег Моршанский
Олег Моршанский
22 июля в 11:52
Тамбов вперёд к победам в Еврокубках, чтобы на стадионе в Тамбове дать бой Ливерпулю😁
Izmar
Izmar
22 июля в 00:31
Удачи Тамбову!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
21 июля в 22:31
Просто отложили это финальное событие в жизни клуба на год.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ LOpp (раскрыть)
21 июля в 22:21
Спартак фарм клуб Тамбова
oFANATo
oFANATo
21 июля в 22:13
Хорошая новость для Тамбова.
А то им в 30-ом туре играть против ЦСКА.
Vredinka_online
Vredinka_online
21 июля в 22:11
Молодцы. Удачи в будущем.
Смольчик
Смольчик
21 июля в 22:09
Тамбов не пошел на поводу у тарасовских. Дал им жесткий бой.
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 22:07
Федун не смог прокормить Тамбов.
kotmyshka
kotmyshka
21 июля в 22:00
Естественный результат
LOpp
LOpp
21 июля в 21:59
А ведь перед началом чемпионата конебакланы называли Тамбов, цитирую "очередной фарм-клуб Спартака". Они нас 2 раза обыграли. Получается не фарм-клуб.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 21:52
Вирусня внесла свою поправку на ветер. Крыльям на шару дадут 3 очка за технарь Сочи, только они им не к чему. С другой стороны, самарцасм нужно было по холу сезона выступить убедительнее, хотя бы в матчах с прямыми конкурентами. Начали метать икру, когда поезд ушёл. И тут хоть бери очки у лидеров, хоть не бери, Ахмат имеет преимущество по личке.
Теперь вся надежда на отказ Химок.
А Крылья жаль, самобытная команда со стадионом к ЧМ вылетает в ФНЛ. ПЕЧАЛЬ...
Аксинья
Аксинья
21 июля в 21:45
Волки с подачи Шакалов обломали Крылья)) Поздрава!!!
Cat01
Cat01
21 июля в 21:44
это хорошо!
beefs
beefs
21 июля в 21:39
с чем и поздравляем...
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