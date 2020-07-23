Тотальное превосходство «Зенита». Команды РПЛ-2019/20 и их суперспособности

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сегодня, 12:06

Футбольный сезон в Российской Премьер-Лиге завершен, а на подведение итогов у «Соккер.ру» совсем мало времени, ведь следующий чемпионат уже на носу.

«Говорящая» таблица: кругом «Зенит»

72 очка набрал «Зенит» и повторил чемпионский рекорд «Спартака» из сезона-1999 для чемпионатов, состоящих из 30 туров. При этом «Спартак» в 21 год назад опередил ближайшего преследователя на 7 очков, а «Зенит» — на 15. Любопытно, что вторым в обоих случаях стал «Локомотив».

15 очков преимущества чемпиона над вице-чемпионом — новый рекорд чемпионатов России. Предыдущим достижением также владел «Зенит», который в переходном сезоне-2011/12 финишировал с 13-очковым преимуществом над «Спартаком».

22 победы одержал во втором кряду чемпионском сезоне «Зенит». В прошлой кампании «сине-бело-голубым» хватило 20 викторий. У занявшего второе место «Локомотива» на 6 побед меньше, у идущих следом «Краснодара» и ЦСКА — на 8. Логично, что реже всех выигрывали три команды, замкнувшие турнирную таблицу: «Оренбург», «Крылья Советов» и «Ахмат». Вот только первые две вылетели в ФНЛ , а грозненцы сохранили прописку в РПЛ .

14 ничьих делают «Уфу» королями по этому показателю в чемпионате. Стоит добавить, что 9 из 14 ничьих команды Вадима Евсеева — нулевые. Ну, а самой бескомпромиссной командой завершившегося сезона стал «Тамбов», который только 4 раза делил очки со своими соперниками.

17 поражений потерпели «Оренбург» и «Крылья Советов». Более чем в половине матчей РПЛ разочаровывали своих болельщиков. Реже всех проигрывал, конечно, «Зенит» — всего лишь дважды. Одолеть чемпионов посчастливилось «Локомотиву» и «Уфе», в обоих случаях счет 1:0, оба матча состоялись в 2019 году. На внутренней арене «Зенит» не проигрывает вот уже 10 месяцев.

65 забитых мячей делают «Зенит» самой результативной командой РПЛ -2019/20. В прошлом сезоне петербуржцы тоже забили больше всех, но тогда было 57 голов. Самым жадным на голы в завершившемся сезоне стал «Рубин», чьи футболисты забили всего лишь 18 мячей — в 3.5 раза меньше, чем у лидера.

18 пропущенных мячей говорят о том, что у «Зенита» еще и самая надежная оборона в лиге, расположившиеся следом за «сине-бело-голубыми» в таблице команды пропустили 29-30 мячей. А больше всего пробоин допустил «Урал», чьи вратари вынимали мяч из своих ворот 53 раза.

«+47» — такова разница забитых и пропущенных «Зенитом» мячей. Это лучший показатель с момента образования РПЛ в 2001 году, а рекорд чемпионатов России принадлежит «Спартаку»: в 1993-м «красно-белые» пропустили 18 мячей, а забили 81. Итого, «+63». А худший плюс/минус в сезоне-2019/20 у замкнувшего таблицу «Оренбурга» — «-24».

Без поражений в домашних матчах завершил чемпионский сезон «Зенит»: 10 побед и 5 ничьих на «Газпром Арене» с разницей мячей 37:9. При этом в гостевых матчах команда Сергея Семака одержала даже больше побед, чем дома — 12.

Кто во что горазд

17 ударов в среднем за игру наносили по воротам своих противников футболисты «Краснодара». Это лучший показатель в РПЛ . Самые бьющие команды вслед за «быками»: ЦСКА (16.7), «Зенит» (16.3) и «Спартак» (16.1). Реже всех генерировали угрозы воротам противников футболисты «Тамбова» — 10.5 ударов за матч.

57.9% — с таким результатом «Краснодар» побеждает в еще одной номинации. Наверняка вы уже догадались, что речь идет о владении мячом. Меньше всех в РПЛ играть первым номером любит «Уфа» — 43.9% контроля. Тоже вполне ожидаемо.

83.5% точных передач отдают футболисты «Зенита». Качественная игра в пас — чемпионское умение и залог отличных результатов.

24.5 побед в единоборствах у футболистов «Ростова». У Валерия Карпина неравнодушная команда, и это одна из причин попадания «желто-синих» в топ-5 Российской Премьер-Лиги.

10.4 успешных попыток дриблинга у футболистов «Спартака». Оказывается, именно «красно-белые» чаще других обводили соперников за счет индивидуального мастерства.

13.1 обостряющих передач в среднем за игру у «армейцев». Реализация у ЦСКА хромает на обе ноги, но моменты подопечные Виктора Ганчаренко создавали лучше всех в лиге.

17.3 отборов совершают в среднем за игру футболисты московского «Динамо». Лидеры РПЛ по отъему мячей у противников.

13.9 перехватов делали в каждом матче «Крылья Советов». Этого не хватило для сохранения прописки в элите.

86 желтых карточек увидели перед собой за 30 туров чемпионата России игроки московского «Спартака». На один «горчичник» меньше у «Локомотива». А меньше всего предупреждений вынесено футболистам «Зенита» — только 60.

7 красных карточек у «Динамо» и «Крыльев Советов». Игроков этих команд чаще всего изгоняли с поля.

Ожидания и реальность: xPTS и xG

- согласно таблице ожиданий, больше всего очков недосчитался «Оренбург»: 11 баллов хватило бы этому клубу, чтобы не вылететь, а вот «Зенит» набрал 8 очков сверх ожиданий.

- так или иначе, первому месту «Зенита» ничто не угрожает, как и позициям «Локомотива» и «Краснодара» в тройке, а вот «Спартак» по xPTS поднимается на четвертое место, то есть «красно-белые» не так плохи, как можно подумать, глядя исключительно на результаты.