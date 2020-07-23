Тотальное превосходство «Зенита». Команды РПЛ-2019/20 и их суперспособности

Футбольный сезон в Российской Премьер-Лиге завершен, а на подведение итогов у «Соккер.ру» совсем мало времени, ведь следующий чемпионат уже на носу.
«Говорящая» таблица: кругом «Зенит»
72 очка набрал «Зенит» и повторил чемпионский рекорд «Спартака» из сезона-1999 для чемпионатов, состоящих из 30 туров. При этом «Спартак» в 21 год назад опередил ближайшего преследователя на 7 очков, а «Зенит» — на 15. Любопытно, что вторым в обоих случаях стал «Локомотив».
15 очков преимущества чемпиона над вице-чемпионом — новый рекорд чемпионатов России. Предыдущим достижением также владел «Зенит», который в переходном сезоне-2011/12 финишировал с 13-очковым преимуществом над «Спартаком».
22 победы одержал во втором кряду чемпионском сезоне «Зенит». В прошлой кампании «сине-бело-голубым» хватило 20 викторий. У занявшего второе место «Локомотива» на 6 побед меньше, у идущих следом «Краснодара» и ЦСКА — на 8. Логично, что реже всех выигрывали три команды, замкнувшие турнирную таблицу: «Оренбург», «Крылья Советов» и «Ахмат». Вот только первые две вылетели в ФНЛ, а грозненцы сохранили прописку в РПЛ.
14 ничьих делают «Уфу» королями по этому показателю в чемпионате. Стоит добавить, что 9 из 14 ничьих команды Вадима Евсеева — нулевые. Ну, а самой бескомпромиссной командой завершившегося сезона стал «Тамбов», который только 4 раза делил очки со своими соперниками.
17 поражений потерпели «Оренбург» и «Крылья Советов». Более чем в половине матчей РПЛ разочаровывали своих болельщиков. Реже всех проигрывал, конечно, «Зенит» — всего лишь дважды. Одолеть чемпионов посчастливилось «Локомотиву» и «Уфе», в обоих случаях счет 1:0, оба матча состоялись в 2019 году. На внутренней арене «Зенит» не проигрывает вот уже 10 месяцев.
65 забитых мячей делают «Зенит» самой результативной командой РПЛ-2019/20. В прошлом сезоне петербуржцы тоже забили больше всех, но тогда было 57 голов. Самым жадным на голы в завершившемся сезоне стал «Рубин», чьи футболисты забили всего лишь 18 мячей — в 3.5 раза меньше, чем у лидера.
18 пропущенных мячей говорят о том, что у «Зенита» еще и самая надежная оборона в лиге, расположившиеся следом за «сине-бело-голубыми» в таблице команды пропустили 29-30 мячей. А больше всего пробоин допустил «Урал», чьи вратари вынимали мяч из своих ворот 53 раза.
«+47» — такова разница забитых и пропущенных «Зенитом» мячей. Это лучший показатель с момента образования РПЛ в 2001 году, а рекорд чемпионатов России принадлежит «Спартаку»: в 1993-м «красно-белые» пропустили 18 мячей, а забили 81. Итого, «+63». А худший плюс/минус в сезоне-2019/20 у замкнувшего таблицу «Оренбурга» — «-24».
Без поражений в домашних матчах завершил чемпионский сезон «Зенит»: 10 побед и 5 ничьих на «Газпром Арене» с разницей мячей 37:9. При этом в гостевых матчах команда Сергея Семака одержала даже больше побед, чем дома — 12.
Кто во что горазд
17 ударов в среднем за игру наносили по воротам своих противников футболисты «Краснодара». Это лучший показатель в РПЛ. Самые бьющие команды вслед за «быками»: ЦСКА (16.7), «Зенит» (16.3) и «Спартак» (16.1). Реже всех генерировали угрозы воротам противников футболисты «Тамбова» — 10.5 ударов за матч.
57.9% — с таким результатом «Краснодар» побеждает в еще одной номинации. Наверняка вы уже догадались, что речь идет о владении мячом. Меньше всех в РПЛ играть первым номером любит «Уфа» — 43.9% контроля. Тоже вполне ожидаемо.
83.5% точных передач отдают футболисты «Зенита». Качественная игра в пас — чемпионское умение и залог отличных результатов.
24.5 побед в единоборствах у футболистов «Ростова». У Валерия Карпина неравнодушная команда, и это одна из причин попадания «желто-синих» в топ-5 Российской Премьер-Лиги.
10.4 успешных попыток дриблинга у футболистов «Спартака». Оказывается, именно «красно-белые» чаще других обводили соперников за счет индивидуального мастерства.
13.1 обостряющих передач в среднем за игру у «армейцев». Реализация у ЦСКА хромает на обе ноги, но моменты подопечные Виктора Ганчаренко создавали лучше всех в лиге.
17.3 отборов совершают в среднем за игру футболисты московского «Динамо». Лидеры РПЛ по отъему мячей у противников.
13.9 перехватов делали в каждом матче «Крылья Советов». Этого не хватило для сохранения прописки в элите.
86 желтых карточек увидели перед собой за 30 туров чемпионата России игроки московского «Спартака». На один «горчичник» меньше у «Локомотива». А меньше всего предупреждений вынесено футболистам «Зенита» — только 60.
7 красных карточек у «Динамо» и «Крыльев Советов». Игроков этих команд чаще всего изгоняли с поля.
Ожидания и реальность: xPTS и xG
- согласно таблице ожиданий, больше всего очков недосчитался «Оренбург»: 11 баллов хватило бы этому клубу, чтобы не вылететь, а вот «Зенит» набрал 8 очков сверх ожиданий.
- так или иначе, первому месту «Зенита» ничто не угрожает, как и позициям «Локомотива» и «Краснодара» в тройке, а вот «Спартак» по xPTS поднимается на четвертое место, то есть «красно-белые» не так плохи, как можно подумать, глядя исключительно на результаты.
- «Динамо» тоже может сожалеть об упущенных шансах: по xG «бело-голубые» не добрали 13 голов, которые наверняка подняли бы их в таблице. Искусство забивать «из ничего» лучше других в РПЛ практикует «Тамбов», у которого +11 голов сверх ожиданий.
Сегодня расскажу о самых титулованных клубах в каждой из 15 бывших республик СССР. Пристегнитесь, улыбнитесь, не отвлекайтесь :)
"Нефтчи" Азербайджан выиграл 8 чемпионатов. Из них три подряд. Клуб ещё выходил в финал кубка Интертото и стал одним из 22-х финалистов.
Как буря небо мглою кроет, так и армянский "Пюник" 14 раз накрыл чемпионат свой страны из 27-ти возможных. Всего у него 31 трофей.
БАТЭ – является лучшим клубом Беларуси. У команды 25 достижений за годы независимости.
В Грузии с солидным отрывом лидирует тбилисское «Динамо». Команда одержала 17 побед в чемпионате. Хотя официальный сайт ещё не обновил информацию, там до сих пор значатся 15 побед.
В Казахстане лучшим по трофеям является клуб "Астана" (14). Немного отстал "Кайрат", у которого на одно достижение меньше.
Самым титулованным клубом Кыргызстана является «Дордой» из Бишкека (27 наград). Среди них 2 кубка Президента АФК (это аналог еврокубков).
В Латвии больше всего наград у "Сконто" из Риги. К сожалению, этот клуб с 2016 года прекратил своё существование.
В Литве самым титулованным считается Жальгирис. В общей сложности у него 26 плюшек.
Самый титулованный клуб Таджикистана – "ИстиклОл" (31 титул).
"Пахтакор" побеждал в кубке страны, в чемпионате, в кубке лиги, однако ни разу ещё не брал суперкубок.
в чемпионате Молдовы нет равный "Шерифу" из Тирасполя. С 2001 года клуб является бессменным чемпионом.
В Туркменистане "Алтын Асыр" из Ашхабада выиграл 6 чемпионатов. Такой прогресс достигнут благодаря тому, что его главный оппонент «Копетдаг» был закрыт, но сейчас возрожден вновь.
"Флора" из Таллина имеет 29 разных достижений. Лучший в Эстонии.
На Украине – У "Динамо" - 35 трофеев + 3 еврокубковых трофея времён СССР.
Самый титулованный в России - ЦСКА - 21 трофей.
На второе место вышел Зенит
Третье место "Спартак" 15 трофеев и четвертое "Локомотив" 14 трофеев.
Сегодня расскажу о самых титулованных клубах в каждой из 15 бывших республик СССР. Пристегнитесь, улыбнитесь, не отвлекайтесь :)
"Нефтчи" Азербайджан выиграл 8 чемпионатов. Из них три подряд. Клуб ещё выходил в финал кубка Интертото и стал одним из 22-х финалистов.
Как буря небо мглою кроет, так и армянский "Пюник" 14 раз накрыл чемпионат свой страны из 27-ти возможных. Всего у него 31 трофей.
БАТЭ – является лучшим клубом Беларуси. У команды 25 достижений за годы независимости.
В Грузии с солидным отрывом лидирует тбилисское «Динамо». Команда одержала 17 побед в чемпионате. Хотя официальный сайт ещё не обновил информацию, там до сих пор значатся 15 побед.
В Казахстане лучшим по трофеям является клуб "Астана" (14). Немного отстал "Кайрат", у которого на одно достижение меньше.
Самым титулованным клубом Кыргызстана является «Дордой» из Бишкека (27 наград). Среди них 2 кубка Президента АФК (это аналог еврокубков).
В Латвии больше всего наград у "Сконто" из Риги. К сожалению, этот клуб с 2016 года прекратил своё существование.
В Литве самым титулованным считается Жальгирис. В общей сложности у него 26 плюшек.
Самый титулованный клуб Таджикистана – "ИстиклОл" (31 титул).
"Пахтакор" побеждал в кубке страны, в чемпионате, в кубке лиги, однако ни разу ещё не брал суперкубок.
в чемпионате Молдовы нет равный "Шерифу" из Тирасполя. С 2001 года клуб является бессменным чемпионом.
В Туркменистане "Алтын Асыр" из Ашхабада выиграл 6 чемпионатов. Такой прогресс достигнут благодаря тому, что его главный оппонент «Копетдаг» был закрыт, но сейчас возрожден вновь.
"Флора" из Таллина имеет 29 разных достижений. Лучший в Эстонии.
На Украине – У "Динамо" - 35 трофеев + 3 еврокубковых трофея времён СССР.
Самый титулованный в России - ЦСКА - 21 трофей.
На второе место вышел Зенит
Третье место "Спартак" 15 трофеев и четвертое "Локомотив" 14 трофеев.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1193515/cska-zenit
В 1993 было 34 тура, сравнили бы с тем же 1999, где у СпаМа +51
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1193515/cska-zenit
В 1993 было 34 тура, сравнили бы с тем же 1999, где у СпаМа +51