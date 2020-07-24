ГлавнаяНовости

Дюков: «Нужно дать Кашшаи и его команде время»

24 июля 2020, 16:27

Президент РФС Александр Дюков считает, что выводы о работе главы департамента судейства Виктора Кашшаи делать пока рано, ему и его команде нужно предоставить время. 

Напомним, 44-летний венгр Кашшаи был назначен главой департамента судейства РФС в январе нынешнего года.

Что касается работы Виктора, он работает всего полгода, они были непростые. Январь и февраль клубы не играли, потом пришел коронавирус. Поэтому я считаю, что по полугодию сложно делать выводы. Нужно дать ему и его команде время.

Я стараюсь оценивать судейство по тем решениям, с которыми клубы не согласны и которые выносятся на рассмотрение экспертно-судейского комитета. За восемь туров РПЛ и матчи Кубка России 16 раз комитет поддержал решения судей. На матчах есть VAR, который помог судьям разобраться и исправить ошибки. Мы должны стремиться к тому, чтобы их не было или было минимальное количество.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии6
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ekliziast
ekliziast
25 июля в 08:01
Кашаю надо давать не время , а срок, лет 5 на Колыме.
viv
viv
24 июля в 22:38
Сколько времени Кашшаи не давать, лучше уже не будет.
denmig
denmig
24 июля в 21:08
"Со временем он станет еще круче и способнее успешнее заВАРивать все клубы, кроме зенитки! Пора увольнять! Лучше сейчас, чем потом митинги болельщиков!" -
ну-ка модера, объясняйте в чем тут троллинг! - Безобидное ВСЁ! Детское!
Где!? В чем!?
ПС - Надо ж понимать!
denmig
denmig ответ Заполярный (раскрыть)
24 июля в 21:04
Здорова, Красно-Белый! Если у Тебя есть желание поучаствовать в конкурсе прогнозов Нашей лиги КБС и выигрывать не только в комментах, но и точных прогнозах, то отпишись мне! Все это бесплатно и только ради спортивного интереса быть сильнее зенитовцев, туляков и всей футбольной страны!
Надумаешь напиши! - у Нас главное - обязательность раз в неделю , ну и обсуждения Наших игр , хоть каждую секунду!
denmig
denmig
24 июля в 20:02
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    24 июля в 18:56, ред.
    Да, безусловно дадим ему и его соратникам время, чтобы окунуться с головой в продажные реалии судейского корпуса в России)
    Вася Васин 6
    Вася Васин 6
    24 июля в 17:49
    А что, денег уже не достаточно?! Теперь и время требуют?!
    Заполярный
    Заполярный
    24 июля в 17:40
    Ну еще минут 10 можно дать чемодан собрать
    Юрниекс
    Юрниекс
    24 июля в 17:38
    Говорят у Дукова раньше фамилия длиней былла..Пристав Пиз..он в последствии убрал из фамилии..
    VAN ARM
    VAN ARM
    24 июля в 17:32
    нужно дать)) но только пинка под зад)))))))))))))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    24 июля в 17:30
    В жизни все бывает наоборот). Доволен и прав тот, у кого больше прав)). Отстал от жизни).
    BDA8181
    BDA8181 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    24 июля в 17:26
    не поверишь))) Но опять будет ныть первым Федун)))) Это жизнь,не мы такие)))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ BDA8181 (раскрыть)
    24 июля в 17:24
    Гинер уже был на посту главы РФС).
    Давайте Федуна поставим!). Кто тогда ныть будет!?))
    Footbolista
    Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    24 июля в 17:20, ред.
    Точнее надо классику цитировать)...

    Footbolista
    Footbolista ответ Baggio R. (раскрыть)
    24 июля в 17:18
    Зенит?...честно??...))...
    cska1948
    cska1948
    24 июля в 17:18
    Надеяться на то, что Кашшаи что-то изменит в судействе в лучшею сторону, это пустая трата времени и денег.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    24 июля в 17:17
    Быстро тока кошки е..ся, и то слепых рожают...
    BDA8181
    BDA8181 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    24 июля в 17:13, ред.
    Давайте Гинера посадим на пост РФС)) от перемены слогаемых сумма не миняется)) Спам будет ныть)))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    24 июля в 17:11
    В мифологии смерть Кащея приходит от Ивана-царевича. Сам Кащей рассказывал, что его смерть в сундуке, который висит на острове. На острове!!!) В сундуке заяц, в зайце-утка, в утке-яйцо, в яйце-игла).
    Судя по тому, что было игла у Дюкова)).
    По другой части истории про Кащея, смерть его приходит от смерти коня). Коня!!!))..
    Сказка, как в жизни. Жизнь, как сказка)).
    BDA8181
    BDA8181 ответ makkie (раскрыть)
    24 июля в 17:07
      BDA8181
      BDA8181
      24 июля в 17:06
      А вот Спаму не объяснить что за короткий промежуток времени не льзя зделать всё и сразу. Не объяснить что за время Колоскова и Толстых не возможно привести всё в порядок.
      Baggio R.
      Baggio R. ответ Литейный 4 (раскрыть)
      24 июля в 17:06
      Честно - это в пользу Зенита?
      Aris
      Aris
      24 июля в 16:58
      Наследник Бела Куна жаждет крови!
      STVA 1
      STVA 1
      24 июля в 16:56
      Ну что он мог сказать! Цыган ещё не отработал)))
      Литейный 4
      Литейный 4
      24 июля в 16:39
      Как стали честно судить, так сразу Спартак поплыл. Совпадение? Гыгыгы
      makkie
      makkie
      24 июля в 16:37
      При этом цыганском баблорубе никакого прогресса у судей нет.
      Ошибки из матча в матч, VAR использовать не умеют, эпизоды трактуют как захотят - да еще цыган их сам отмазывает по Матч ТВ.

      Ладно бы ошибки признавали, так нет - ослепли совсем!!!
      Весёлый могильщик
      Весёлый могильщик
      24 июля в 16:37, ред.
      Федун не даст время. Заноет через пару тройку туров.
      коrn3512
      коrn3512
      24 июля в 16:32
        Footbolista
        Footbolista
        24 июля в 16:31
        Время = деньги...
        beefs
        beefs
        24 июля в 16:29
        лет 15 или 16...
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100