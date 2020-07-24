Дюков: «Нужно дать Кашшаи и его команде время»

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24 июля 2020, 16:27

Президент РФС Александр Дюков считает, что выводы о работе главы департамента судейства Виктора Кашшаи делать пока рано, ему и его команде нужно предоставить время.

Напомним, 44-летний венгр Кашшаи был назначен главой департамента судейства РФС в январе нынешнего года.