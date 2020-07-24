Дюков: «Нужно дать Кашшаи и его команде время»

Президент РФС Александр Дюков считает, что выводы о работе главы департамента судейства Виктора Кашшаи делать пока рано, ему и его команде нужно предоставить время.
Напомним, 44-летний венгр Кашшаи был назначен главой департамента судейства РФС в январе нынешнего года.
Что касается работы Виктора, он работает всего полгода, они были непростые. Январь и февраль клубы не играли, потом пришел коронавирус. Поэтому я считаю, что по полугодию сложно делать выводы. Нужно дать ему и его команде время.
Я стараюсь оценивать судейство по тем решениям, с которыми клубы не согласны и которые выносятся на рассмотрение экспертно-судейского комитета. За восемь туров РПЛ и матчи Кубка России 16 раз комитет поддержал решения судей. На матчах есть VAR, который помог судьям разобраться и исправить ошибки. Мы должны стремиться к тому, чтобы их не было или было минимальное количество.
ну-ка модера, объясняйте в чем тут троллинг! - Безобидное ВСЁ! Детское!
Где!? В чем!?
ПС - Надо ж понимать!
ну-ка модера, объясняйте в чем тут троллинг! - Безобидное ВСЁ! Детское!
Где!? В чем!?
ПС - Надо ж понимать!
Надумаешь напиши! - у Нас главное - обязательность раз в неделю , ну и обсуждения Наших игр , хоть каждую секунду!
Надумаешь напиши! - у Нас главное - обязательность раз в неделю , ну и обсуждения Наших игр , хоть каждую секунду!
Давайте Федуна поставим!). Кто тогда ныть будет!?))
Давайте Федуна поставим!). Кто тогда ныть будет!?))
https://youtu.be/5fwuNWWePxo
Судя по тому, что было игла у Дюкова)).
По другой части истории про Кащея, смерть его приходит от смерти коня). Коня!!!))..
Сказка, как в жизни. Жизнь, как сказка)).
Судя по тому, что было игла у Дюкова)).
По другой части истории про Кащея, смерть его приходит от смерти коня). Коня!!!))..
Сказка, как в жизни. Жизнь, как сказка)).
Ошибки из матча в матч, VAR использовать не умеют, эпизоды трактуют как захотят - да еще цыган их сам отмазывает по Матч ТВ.
Ладно бы ошибки признавали, так нет - ослепли совсем!!!
Ошибки из матча в матч, VAR использовать не умеют, эпизоды трактуют как захотят - да еще цыган их сам отмазывает по Матч ТВ.
Ладно бы ошибки признавали, так нет - ослепли совсем!!!