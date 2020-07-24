Президент «Урала»: «Погребняк — пример для молодых. Он никогда не халявил»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход нападающего из клуба в связи с окончанием срока контракта.

У Погребняка закончился контракт. Мы решили его не продлевать. С Пашей расстались в великолепных отношениях, но решили, что дальше пойдем сами. Конечно, Погребняк был очень полезен, мы ему очень благодарны. Всегда будем вспоминать о нем только хорошим словом и гордиться тем, что такой футболист играл у нас. Даже не в том дело, сколько он принес нам очков и забил голов, главное — его человеческие качества. Это очень порядочный человек, он пример в тренировочном процессе для молодых, потому что никогда не халявил.