ГлавнаяНовости

Президент «Урала»: «Погребняк — пример для молодых. Он никогда не халявил»

24 июля 2020, 11:35

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход нападающего Павла Погребняка из клуба в связи с окончанием срока контракта.

У Погребняка закончился контракт. Мы решили его не продлевать. С Пашей расстались в великолепных отношениях, но решили, что дальше пойдем сами. Конечно, Погребняк был очень полезен, мы ему очень благодарны. Всегда будем вспоминать о нем только хорошим словом и гордиться тем, что такой футболист играл у нас. Даже не в том дело, сколько он принес нам очков и забил голов, главное — его человеческие качества. Это очень порядочный человек, он пример в тренировочном процессе для молодых, потому что никогда не халявил.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии6
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
24 июля в 12:12
Пример для молодых как надо делать карьеру без особых затрат.
Caniggia
Caniggia
24 июля в 11:51
Главное, что никогда не халявил! Просто сидел на лавке и стриг капусту.
shlomo
shlomo
24 июля в 11:49
Толковый трезвый и обоснованный взгляд президента....НО....из 16 игр 11 в запасе...итого за пять игр з случайно забитых гола и 2 желтые карточки.....офигенный примет для подражания... (пример конечно есть... умудриться просидеть на скамейке и получать денежку и причем не малую)...а те голы...это просто голы, которые он обязан был забить (по другому там и быть не могло)....ладно посмотрим, где он себя найдет...
Mangur
Mangur
24 июля в 11:39
Бревно. Как пример для молодых буратин.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
24 июля в 11:36
Здесь он прав
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100