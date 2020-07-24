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Дзюба — о 17 голах в РПЛ: «Роналду или Месси у нас немногим больше забьют»

24 июля 2020, 15:42

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба порассуждал о своих бомбардирских результатах в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги. Форвард забил 17 мячей.

Хочу сказать: 17 голов в нашем чемпионате — это уже достижение. Я вас в этом ещё раз уверяю: Криштиану Роналду или Месси у нас немногим больше забьют! Ну, может, 19-20 за счёт того, что они выше классом. Приехал бы Месси в Оренбург, вышел бы на искусственный газончик часа в 2 дня при «+ 40». Его, кстати, ещё и поливают не всегда. Думаю, Месси прямо там и прибалдел бы. А ещё потом быстро понял, что некоторые защитники вообще не смотрят на мяч — по лапам сразу как дали бы ему.

Этого всерьёз никто не воспринимает, но снова повторю — у нас очень специфический чемпионат. Ещё один пример — приехал Комличенко из Чехии. Казалось бы, там тоже молотобойцы. Но уровень защитников всё равно другой. Разрушать сейчас все научились. Возьмите «Уфу» со своими 0:0! Это же невозможно! Срабатывает — да! Но всё же не уверен, что они сами получают от этого громадное удовольствие.

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Все комментарии
Мураха
Мураха
25 июля в 12:46
Слова этого утопленного бревна переводится так:Роналду или Месси ненамного лучше меня играют
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
25 июля в 11:03
Липовые только трофеи ливерпуля и барселоны)
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ abramjan (раскрыть)
25 июля в 10:59
У Месси только один липовый за 2010 год, у Пеналды 2 - за 2013 и 2014
abramjan
abramjan
25 июля в 09:29
Вся правда состоит в том что Месси может и пяти голов бы в нашем чемпионате не забил так как нет Хави и Тесты рядом...Месси очень зависимый игрок поэтому сидит в кабинете всю карьеру..
abramjan
abramjan ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
25 июля в 09:22
У твоего саматропинщика таких шесть
Pashok00786
Pashok00786
25 июля в 09:02
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
    25 июля в 08:46
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер ответ abramjan (раскрыть)
      25 июля в 08:46
      У твоего пенальтиста есть 2 липовых ЗМ
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ
      25 июля в 08:44
        Caniggia
        Caniggia
        25 июля в 08:14
        Да уж, как говорится: Узнай деревянного олигофрена по цепочке его "логических" рассуждений. Тупость и мания величия - это конёк и почерк игрочишки!
        Угадайте кто
        Угадайте кто ответ abramjan (раскрыть)
        25 июля в 08:13
        Признавался школьниками и адептами Мессителя)
        Угадайте кто
        Угадайте кто
        25 июля в 08:13
        Согласен. Им придётся от ворот и до ворот соперника всё делать в одинокого)
        abramjan
        abramjan ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
        25 июля в 07:49
        Признавался кем?..цена такому признанию такая же как его золотым мячам
        Расул Манаев
        Расул Манаев
        25 июля в 07:22
        Бревно, езжай в Италию или в Испанию , за три года попробуй столько забить))) как в рпл
        LAISMEN
        LAISMEN
        25 июля в 06:53
        Скромность и тщеславие по ходу зашкаливают однако........
        Z. Kramer
        Z. Kramer
        25 июля в 06:18
        Азмун забил больше тебя если убрать левые пенальти, клоун.
        peppery
        peppery ответ Karkaz (раскрыть)
        25 июля в 04:45
        Вагнер Лав же.
        peppery
        peppery ответ Шишанутый (раскрыть)
        25 июля в 04:45
        Ты все перепутал. Наоборот Роналду без партнеров никто. Достаточно посмотреть нарезки с ним и даже далекому от футбола человеку всё станет понятно.
        Том Хеннинг Эвребе
        Том Хеннинг Эвребе ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
        25 июля в 04:10
        И все же как и Венгрия тогда, как и Уэльс, стояли выше, нежели любимые гномиком Гаити и великая Панама.Не говоря уже о том, что гномик, кроме потери самого себя на поле, смазанных пенальти и голословных обвинений в адрес всего и вся, а также саботажа тренировочного процесса, более ничего не показывает в играх за сборную.
        explay-
        explay-
        25 июля в 02:18
        Роналду не будет играть в РПЛ, представителей ЛГБТ в России пока не принимают.
        mortid
        mortid
        25 июля в 01:44
        Не 17, а 10, левые пенали не считаются. Команда забила 65 голов, а нападающий получающий 3 ляма забугорных денег забил всего 10 голов за сезон, это не нападающий. Только в нашей сказачной стране могут платить такие деньги брёвнам прущим на таран.
        Groove000
        Groove000 ответ goalaktika (раскрыть)
        25 июля в 00:11
        Да у него реально просто мозги поплыли в каком-нибудь условном Оренбурге, при +40)
        Silent Assassin
        Silent Assassin
        24 июля в 23:32
        Высшие лиги Испании и Италии "немного" выше по уровню РПЛ.
        goalaktika
        goalaktika
        24 июля в 23:31, ред.
        В Испании на секундочку, тоже бывает 40 градусная жара и ниче играют, и забивают. Но все же, Дзюбиньо и другие из 40 градусного Оренбурга едут остудится в Ибицу, Майорку, Тенерифе и т.д)
        Фредерик Крюгер
        Фредерик Крюгер ответ abramjan (раскрыть)
        24 июля в 23:20, ред.
        А какая статистика у пенальтиста на том Евро? Голы полупрофессионалам из Венгрии и середняку Уэльсу, в финале слился. В то же время Месси признавался лучшим игроком ЧМ 2014 года, на котором Роналду не забил ни одного гола и с позором вылетел из группы.
        Фредерик Крюгер
        Фредерик Крюгер ответ kinderpingui (раскрыть)
        24 июля в 23:18, ред.
        Португалы вышли из группы благодаря измененному формату Евро, потому что 3 команды выходили в плей-офф
        abramjan
        abramjan ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
        24 июля в 23:13
        Месси слабак..если бы он не тянул вниз сборная давно бы выиграла трофей...сборная квалифицируется каждый раз без Месси но приезжает распиаренный пижон и все идёт на смарку...про Рона лучше посмотреть статистику по тому евро (если не забанили в Гугле конечно)
        Владимир Петрухин
        Владимир Петрухин
        24 июля в 22:58
          нефтегаз
          нефтегаз
          24 июля в 22:04
          Абсолютный 56
          kinderpingui
          kinderpingui
          24 июля в 21:06
          Роналду уж точно бы смог в россии играть , проверено на 3-х чемпионах. Везде брал чемпионство ! Ждем в 36-37 лет в псж, чтобы еще во франции стать чемпионом и соьрать покер) к немцам в силу возраста уже не успеет
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