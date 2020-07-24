Полярус — о матче с «Зенитом»: «Будем ехать и думать только о победе»

Полузащитник «Химок» прокомментировал предстоящий матч в финале Кубка России против «Зенита».

Когда мы готовились к полуфиналу, нас куда только не отправляли: то в ПФЛ , то в ФНЛ . Но мы на это особо внимание не обращали, подходили к полуфиналу с улыбкой. Вышли в финал, теперь предстоит очень интересный поединок с «Зенитом». Мы будем выходить только с мыслью о победе. И так дошли высоко, понятное дело, что никто не скажет ни слова в упрек, если не выиграем, но мы, и команда, и тренерский штаб, будем ехать и думать только о победе.