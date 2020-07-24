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Полярус — о матче с «Зенитом»: «Будем ехать и думать только о победе»

24 июля 2020, 11:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Полузащитник «Химок» Артем Полярус прокомментировал предстоящий матч в финале Кубка России против «Зенита»

Когда мы готовились к полуфиналу, нас куда только не отправляли: то в ПФЛ, то в ФНЛ. Но мы на это особо внимание не обращали, подходили к полуфиналу с улыбкой. Вышли в финал, теперь предстоит очень интересный поединок с «Зенитом». Мы будем выходить только с мыслью о победе. И так дошли высоко, понятное дело, что никто не скажет ни слова в упрек, если не выиграем, но мы, и команда, и тренерский штаб, будем ехать и думать только о победе.

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Все комментарии
starche
starche
24 июля в 16:02
Смешной малый.
handreb
handreb
24 июля в 12:27
Нужно все время думать, что вы филиал спартака, а он на 7-м месте.
112910415
112910415
24 июля в 11:38
думать о победе не обязательно, перегореть можно !
а вот освежать в памяти любимые комбинации, хитрые ходы ...
STVA 1
STVA 1
24 июля в 11:37
Конечно это из области фантастики , но желаю Химкам победы
Lazurny
Lazurny
24 июля в 11:22
Это вам поможет.
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