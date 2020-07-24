Агент Рыжикова: «Сергей будет продолжать карьеру»

Агент 39-летнего вратаря , у которого закончился контракт с «Крыльями Советов», рассказал о будущем футболиста.

Сергей будет продолжать карьеру, он не хочет заканчивать. Сейчас ищем варианты для него. Мы не летаем в облаках и понимаем, что для многих клубов возраст вратаря, а не его мастерство, становится проблемой. Не могу пока сказать о каком-то серьезном интересе от клубов РПЛ . Если не получится продолжить карьеру в Премьер-Лиге, будем искать варианты за границей. Постараемся найти клуб как можно скорее.