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Агент Рыжикова: «Сергей будет продолжать карьеру»

24 июля 2020, 12:57

Агент 39-летнего вратаря Сергея Рыжикова, у которого закончился контракт с «Крыльями Советов», рассказал о будущем футболиста.

Сергей будет продолжать карьеру, он не хочет заканчивать. Сейчас ищем варианты для него. Мы не летаем в облаках и понимаем, что для многих клубов возраст вратаря, а не его мастерство, становится проблемой. Не могу пока сказать о каком-то серьезном интересе от клубов РПЛ. Если не получится продолжить карьеру в Премьер-Лиге, будем искать варианты за границей. Постараемся найти клуб как можно скорее.

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Все комментарии
Bikcon
Bikcon
24 июля в 14:44
Удачи Рыжикову!
Caniggia
Caniggia
24 июля в 14:13
Какая там заграница, Рыжик, старый пень? Пора завязывать, а то прям в воротах рассыпешься!
Арбалет
Арбалет
24 июля в 13:40
Не хочет в пердиве играть.
112910415
112910415
24 июля в 13:39
сорокалетние вратари нужны повсюду !
For56tas
For56tas
24 июля в 13:22
Можно в спартак пойти 15-м вратарем, они еще 15 защитников купят.
mortid
mortid
24 июля в 13:13
Нужно было переходить в свое время в Спартак и помнили бы долго. А так сегодня, Рыжиков, кто это?
beefs
beefs
24 июля в 13:04
для Сергея клуб найдется...
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