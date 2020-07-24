Погребняк: « Я очень рад, что был частью „Урала“ на протяжении двух лет»

Нападающий попрощался с болельщиками «Урала». Сегодня стало известно, что футболист покидает команду.

Уважаемые болельщики «Урала»! Я очень рад, что был частью команды на протяжении двух лет и очень благодарен вам за вашу поддержку! Я получал удовольствие от игры за «Урал» и у меня останутся только лучшие воспоминания об этом этапе карьеры, о наших победах. Сейчас я покидаю команду, но всегда буду переживать за ребят, с которыми выходил на поле в оранжевой форме! Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, еще будет повод вернуться в этот город.