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Погребняк: « Я очень рад, что был частью „Урала“ на протяжении двух лет»

24 июля 2020, 11:05

Нападающий Павел Погребняк попрощался с болельщиками «Урала». Сегодня стало известно, что футболист покидает команду.

Уважаемые болельщики «Урала»! Я очень рад, что был частью команды на протяжении двух лет и очень благодарен вам за вашу поддержку! Я получал удовольствие от игры за «Урал» и у меня останутся только лучшие воспоминания об этом этапе карьеры, о наших победах. Сейчас я покидаю команду, но всегда буду переживать за ребят, с которыми выходил на поле в оранжевой форме! Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, еще будет повод вернуться в этот город.

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Все комментарии
Izmar
Izmar
24 июля в 11:28
Удачи Погребняку!
mihaluch
mihaluch
24 июля в 11:08
Погребняк для Урала сделал не мало
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