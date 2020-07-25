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Широков: «Ракицкий должен был получить красную карточку»

25 июля 2020, 22:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал момент с нарушением защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в финальном матче Кубка России против «Химок» (1:0).

Это очевиднейшая красная карточка. Он даже не пытался сыграть в мяч, просто подбежал и начал учить, как играть в футбол. Хотя это не его дело, лучше бы он просто играл. В принципе «Химки» сами решают выбивать им мяч или нет.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:33
Есть такое понятие :ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ.Результат этого матча был предопределён за пределами футбольного поля,но интрига и зрелище состоялось,длилось до последней секунды,поэтому Митрофан МедвеДюков получит от руководства поздравление за "отлично прошедший финал".
Должен был победить "Зенит"? Конечно,с учётом всех исходных данных.Удовлетворила-ли подобная победа нормальных болельщиков "Зенита"? Нет,конечно-она с душком.
Iv the Lucky
Iv the Lucky
вчера в 10:22
Прав на 100% . Ракицкий не играл в мяч , он откровенно бил по ногам. Это не спортивное поведение. А Химки не обязаны выбивать мяч если игрок соперника на газоне . Судья эпизод видел и игру не остановил
zeni
zeni
вчера в 09:46
Широков отрабатовыет за Москалей..какой же продажный широков..ФУУУУУУУУУУ
tigrok
tigrok
вчера в 09:24
В матче с ЦСКА за такое Зобнину показали красную и 2 матча дисквалификации. Причем смотрели по ВАР, ну а здесь как всегда. Вилков на ВАРе - победа у Зенита в кармане.
VAN ARM
VAN ARM ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 08:00
за это судей штрафуют)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:00
как говорят момент заигран)))) зенит должен был победить а он вышел получать))) и это печальное зрелище)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 05:36
Трёх человек из Зенита надо было удалить чтобы игра была равная.
For56tas
For56tas
вчера в 01:30
Широков матч то хоть смотрел?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Vredinka_online (раскрыть)
вчера в 00:55
Думаешь он глупее сокерчанина? От оно че
Jantu
Jantu
вчера в 00:39, ред.
Широков скоро будет как Вася Уткин, с детства за свиней.
Valeleo
Valeleo
вчера в 00:20
Когда хочется карточку, то можно ее придумать.
Nafnafik
Nafnafik
25 июля в 23:30
Широков у свиней пригрелся.
Footbolista
Footbolista
25 июля в 23:24
Очередной судейский...
Lukajs
Lukajs
25 июля в 23:16
Не катит это на красную карточку, совсем не катит.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
25 июля в 23:09
Широков тот еще эксперт диванный)
Leha-ha50
Leha-ha50
25 июля в 23:04
Спорно .
Aчиститель
Aчиститель ответ cska vperiod (раскрыть)
25 июля в 22:59
Зениту не противопоказано 4-0 у коней выигрывать.
Aчиститель
Aчиститель ответ Valeleo (раскрыть)
25 июля в 22:59
Зениту показано 4-0 у коней выигрывать.
Vredinka_online
Vredinka_online
25 июля в 22:57
Где он красные видел за такие моменты?
oFANATo
oFANATo
25 июля в 22:57
«Позор.Судьи выиграли кубок»
cska vperiod
cska vperiod
25 июля в 22:54
Зениту нынче красные поксзывать противопоказано.
Valeleo
Valeleo ответ Шишанутый (раскрыть)
25 июля в 22:48
А в чем заключалось это нарушение и что оно повлекло?
Romkurch
Romkurch ответ Шишанутый (раскрыть)
25 июля в 22:47
Он бывший игрок свиней. Это нарушение и на желтую с натяжкой не тянуло.
beefs
beefs
25 июля в 22:46
задолбали, когда же успокояться все эти умники...
Шишанутый
Шишанутый
25 июля в 22:46
Даже бывший игрок Зенита это подтверждает. Вся страна видет как газпромовцев тащат!
Арбалет
Арбалет
25 июля в 22:45
Две карточки, правила учи футбола.
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