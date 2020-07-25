Широков: «Ракицкий должен был получить красную карточку»

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал момент с нарушением защитника «Зенита» в финальном матче Кубка России против «Химок» (1:0).

Это очевиднейшая красная карточка. Он даже не пытался сыграть в мяч, просто подбежал и начал учить, как играть в футбол. Хотя это не его дело, лучше бы он просто играл. В принципе «Химки» сами решают выбивать им мяч или нет.