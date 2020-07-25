Арбитр Николаев: «По пенальти вопросов нет. Это очевидный фол»

Арбитр Алексей Николаев прокомментировал эпизод с назначением пенальти в финальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Химками» (1:0).

Если бы все пенальти, которые были назначены, были такими очевидными, VAR бы нам не требовался. Психологически финал был непростой, но с точки зрения самого судейства Москалёв очень уверенно провёл матч. Он был не самый сложный с точки зрения судейства. По пенальти вопросов не было даже на футбольном поле. Это очевидный фол. Гапон, грубо говоря, заехал по ноге. Малком защищает мяч корпусом, защитник бьёт по ногам. Это пенальти.