ГлавнаяНовости

Арбитр Николаев: «По пенальти вопросов нет. Это очевидный фол»

25 июля 2020, 22:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Арбитр Алексей Николаев прокомментировал эпизод с назначением пенальти в финальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Химками» (1:0).

Если бы все пенальти, которые были назначены, были такими очевидными, VAR бы нам не требовался. Психологически финал был непростой, но с точки зрения самого судейства Москалёв очень уверенно провёл матч. Он был не самый сложный с точки зрения судейства. По пенальти вопросов не было даже на футбольном поле. Это очевидный фол. Гапон, грубо говоря, заехал по ноге. Малком защищает мяч корпусом, защитник бьёт по ногам. Это пенальти.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии6
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Z. Kramer
Z. Kramer
вчера в 17:24
Чего это он вылез, кто его попросил прокомментировать? Ну в принципе понятно кто.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Spakov (раскрыть)
вчера в 14:56
Ненависть и презрение - это сугубо личные качества. Откуда тебе знать их происхождение.? В твоей жизни может и не так, а в жизни очень многих людей именно так. И напоследок скажи, а что связывает Зенит с маркой фотоаппарата, который выпускался на ЛОМО.? И для общего развития. А что связывет газету Комсомольская правда с комсомолом? В связи с этим посмотри по словарю, что означает слово БРЕНД.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:36
Если бы посмотрели ВАР , то пенальти отменили бы ! Но сейчас все и вся за Зенит ! Пока тренеры клубов не начнут уводить свои команды с поля в матчах с Зенитом ,этот беспредел не закончится !
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:52
один только вопрос ))а ты игру то смотрел?))))))))))))))))))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:08, ред.
Уважаемый, вам не к лицу демонстрация невежества и непонимания сути моей позиции. Я за честную спортивную борьбу, причём не имея в виду при этом судейство. Это вопрос субъективный. Я за равные финансовые условия для клубов финансируемых из бюджета. Какой законный приоритет может быть у Зенита по сравнению, например с Самарой, или тамбовым? Никакого. Частные клубы могут состязаться величиной денежного мешка, но госклубы категорически нет. С юридической точки зрения это называется использование Миллер ом служебного положения и не целевое использование средств из госбюджета. А со спортивной - нарушение принципа равных условий для всех, те не спортивное поведение. Всем же понятно, что Зенит чемпион не из-за с футбольных заслуг Семака, а исключительно из-за велич ны денежного мешка. Вот и все. Будет зенит в равных условиях с Самарой, Ростовом, Уралом, Тамбовом и др. Тогда другое дело.
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:06
У них особый шик :Писать без знаков препинания,строчными буквами.Мысль течёт,как при диарее.В "зоне свободы"-всемирной сети,всё,мол,можно!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 07:47
Кому нравиться постоянно кого то ненавидеть и презирать - так им и надо...
Ваши "презрения" ,так же как и "арбитра Федотова" - скорей комплимент Зениту ...
За что Вам чемпионское "Спасибо"...)))
STVA 1
STVA 1 ответ Kэrroll (раскрыть)
вчера в 06:10
А кто такой Кэрол)))
мангo
мангo
вчера в 02:05
Москалева перекупили?
swift stream
swift stream
вчера в 01:51
Классический пенальти, хорошо, что травмой не закончилось, красная карточка виновнику не показана.
Kэrroll
Kэrroll ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 01:03
Кто такой Рома Широков, бот с экрана.
Boxert
Boxert
вчера в 00:57
Арбитр был прав, хоть и Москалев. Честно судить стал.
STVA 1
STVA 1 ответ Vredinka_online (раскрыть)
вчера в 00:56
Даже Рома Широков сказал про КК, зачем мне что то кому то объяснять. Посмотрите матч тв тогда что ли, где объясняют про его ЖК, которая тянула на КК.
Spakov
Spakov ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 00:46, ред.
цска пора сменить название, с армией эту организацию ничего не связывает, Почтовик будет ближе или Лыжник. А насчет ненависти к Зениту, это ваше воображение, к счастью, в жизни это совсем не так.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ For56tas (раскрыть)
вчера в 00:38
Как говорил еще Булгаков : Не читайте липовые документы. У нас по опросам самая популярная партия ЕР , ее поддерживает 112 % населения страны. ФК Зенит поддерживают 83 миллиона болельщиков при 18 миллионах интересующихся футболом в России. Статистика никогда не обманывает. А теперь серьезно. Важно не то, сколько поддерживает , а то какое количество ненавидит и презирает. По этому показателю Зениту в РФ равных нет. И пожелание. Следующий раз пиши без грамматических ошибок. Неудобно жителю культурной столицы РФ не знать русский язык.
For56tas
For56tas ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 00:28
Читайте больше документы, сколько болельщиков у все меньше популярного цска и сколько у Зенита и динамику роста у Зенита и убыли у цска. Клуб из прошлого цска уходит в историю, нет армии, нет клуба. На Посте России далеко не уедешь.
Yurza
Yurza
вчера в 00:25
Пенальти чистейший из чистейших, чтобы клоны свиней не пели.
ykcyc77
ykcyc77
вчера в 00:04
Я думаю, что в ворота Зенита такой пенальти никогда бы не назначили!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 июля в 23:37, ред.
Ваша " страна" от Колпина до Тихвина..А Россия болела против вас, за Химки. Не обманывай себя
handreb
handreb
25 июля в 23:31
Николаев хоть арбитр, а Федотов не понятно кто.
Смольчик
Смольчик ответ cska vperiod (раскрыть)
25 июля в 23:20
Вам на четвертом месте только это и остается делать, а страна болела за Зенит. Посмотрите сколько много у него болельщиков, в разы больше, чем у вас.
blasgovest
blasgovest
25 июля в 23:18
Зенит с достойной победой!
cska vperiod
cska vperiod
25 июля в 23:00
Вся страна знала и ждала это пенальти.
oFANATo
oFANATo
25 июля в 22:53
Полузащитник «Химок» Аршак Корян

«Позор. Чемпионское судейство. Судьи выиграли кубок», — написал Корян на своей странице в «Инстаграме» и выложил в этой соцсети видео с падением Малкома в штрафной площади «Химок».
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответ blitz (раскрыть)
25 июля в 22:44
Да, но он помог завоевать Зениту Кубок страны и этому рада вся страна.
blitz
blitz
25 июля в 22:43
Пенальти выдуманный.
Bikcon
Bikcon ответ Vredinka_online (раскрыть)
25 июля в 22:42
А лишь бы ляпнуть.
Romkurch
Romkurch
25 июля в 22:41, ред.
Вопросы есть только у обиженных Зенитом, проигрывать не умеют, по 4 мяча отхватывают, потом целый год пакостят.
Vredinka_online
Vredinka_online ответ STVA 1 (раскрыть)
25 июля в 22:41
А что он сделал, чтобы получить красную? Он кого-то травмировал, или разбил в кровь, фол последней надежды? Разве не эти основные аргументы красной.
For56tas
For56tas ответ STVA 1 (раскрыть)
25 июля в 22:37
Красную должен был получить чуть не покалечивший Малкома.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100