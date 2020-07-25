Сёмин: «„Химки“ были подготовлены, но победа „Зенита“ закономерна»

Экс-наставник «Локомотива» поделился мнением о финальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Химками» (1:0).

Как и все финалы, матч был очень напряжённым. Сергей Юран — молодец. Он здорово выстроил тактически игру, «Химки» были подготовлены. Но победа «Зенита» закономерна, каждый игрок их команды намного сильнее игроков «Химок». Питерцев надо поздравить с золотым дублем, это очень сложно сделать. Они — молодцы.