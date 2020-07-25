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Сёмин: «„Химки“ были подготовлены, но победа „Зенита“ закономерна»

25 июля 2020, 21:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о финальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Химками» (1:0).

Как и все финалы, матч был очень напряжённым. Сергей Юран — молодец. Он здорово выстроил тактически игру, «Химки» были подготовлены. Но победа «Зенита» закономерна, каждый игрок их команды намного сильнее игроков «Химок». Питерцев надо поздравить с золотым дублем, это очень сложно сделать. Они — молодцы.

Евгению Гапону не нужно было делать подкат, он был совсем необязателен. Это был только один матч, который «Химки» провели очень хорошо. Время покажет, как они будут выступать в РПЛ. По крайней мере, ФНЛ они представили достойно в этом финале.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:20
это и так понятно )))
Lazurny
Lazurny
25 июля в 21:22
Любая другая команда ФНЛ выставила бы точно такой же автобус.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
25 июля в 21:18
Автобус двух этажный у Химок был
swift stream
swift stream
25 июля в 21:15
Автобус у Химок был добротный, нечего сказать.
shlomo
shlomo
25 июля в 21:14
Как всегда прав....
Смольчик
Смольчик
25 июля в 21:13
так все говорят.
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