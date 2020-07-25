Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в Кубке России рассказал о будущем защитника Бранислава Ивановича, контракт которого истекает этим летом.
Был ли сегодня последний матч Ивановича за «Зенит»? Не могу ответить на этот вопрос. Его нужно задать руководству. Думаю, в ближайшие несколько дней все станет ясно.
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Это называется: Семак рассказал о будущем Ивановича в Зените! Коротко и ПРЕДЕЛЬНО ясно!
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Это называется: Семак рассказал о будущем Ивановича в Зените! Коротко и ПРЕДЕЛЬНО ясно!