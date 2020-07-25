Семак рассказал о будущем Ивановича в «Зените»

Главный тренер «Зенита» после победы в Кубке России рассказал о будущем защитника , контракт которого истекает этим летом.

Был ли сегодня последний матч Ивановича за «Зенит»? Не могу ответить на этот вопрос. Его нужно задать руководству. Думаю, в ближайшие несколько дней все станет ясно.