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Семак рассказал о будущем Ивановича в «Зените»

25 июля 2020, 21:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в Кубке России рассказал о будущем защитника Бранислава Ивановича, контракт которого истекает этим летом.

Был ли сегодня последний матч Ивановича за «Зенит»? Не могу ответить на этот вопрос. Его нужно задать руководству. Думаю, в ближайшие несколько дней все станет ясно.

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Все комментарии
Sergoural
Sergoural
вчера в 11:33
Семак пляшет под руководство Зенита. Сам не может решить.
minai
minai
25 июля в 23:15
Семаку не позавидуешь.
blitz
blitz
25 июля в 22:31
Семак ничего не решает.
Caniggia
Caniggia
25 июля в 22:29
Предельно ясный рассказ по-семаковски - сказав, ничего не сказал!
Levadia
Levadia ответ Сп62 (раскрыть)
25 июля в 22:13
Вроде Медведев говорил,что составом начнут заниматься после чемпионства.
Garrincha58
Garrincha58
25 июля в 22:05
Семак готов всех оставить и сам тоже не уйдёт но толку от таких игр нет и не будет ЧР и Кубок страны вот удел этой команды
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 июля в 21:47
Это не рассказ.....это повесть..
cska1948
cska1948
25 июля в 21:41
"Был ли сегодня последний матч Ивановича за «Зенит»? Не могу ответить на этот вопрос..."
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Это называется: Семак рассказал о будущем Ивановича в Зените! Коротко и ПРЕДЕЛЬНО ясно!
Сп62
Сп62
25 июля в 21:39
Не пойму эту конспирацию. Даже тренер ничего не знает о своих игроках. Семаку не позавидуешь.
112910415
112910415
25 июля в 21:30
Не особо подробно рассказал. )
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