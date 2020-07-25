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Ракицкий: «Спасибо, Бранислав, за нашу связку!»

25 июля 2020, 21:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий заявил, что ему очень нравится играть вместе с капитаном питерского клуба Браниславом Ивановичем.

Золотой дубль! Кубок Наш! С Победой! Спасибо, команда! Спасибо, болельщики, за поддержку!

Спасибо, Бранислав, за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой!

Напомним, что будущее Ивановича в «Зените» остаётся под вопросом.

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Все комментарии
VV V
VV V
вчера в 12:39
После коммунистической сказки в СПБ, Ракицкий никогда не вернётся в самую нищею страну Европы (Украина).
Gunslinger
Gunslinger ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 07:43
Очень похоже..... :(
112910415
112910415
вчера в 04:29
Прощается,выходит
Bikcon
Bikcon
вчера в 02:16
Уходит отличный игрок.
4RT
4RT
вчера в 01:31
Отличная вязка )))
kotmyshka
kotmyshka
25 июля в 22:24
Хорошая была связка...
Литейный 4
Литейный 4
25 июля в 22:18
Надо было на годик ещё подписать Ивановича. Был трижды подряд чемпион. Гыгыгы
Вова Туземец
Вова Туземец
25 июля в 22:10
Значит уходит капитан.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 июля в 22:07
Бронислава Ивановича со 2-м Кубком России.....спустя 13 лет...
Legend 6
Legend 6
25 июля в 22:06
Ну и свинарник у бомжей в раздевалке.
For56tas
For56tas
25 июля в 22:06
Лучшая защита страны.
STVA 1
STVA 1
25 июля в 22:02
Иванович не хуже Ловрена, да и не так травма подвержен.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 июля в 22:00
А вот то , что Иванович крышку кубка разбил - это не есть хорошо.
Посмотрим теперь какая это примета хорошая ( в смысле на счастье) или плохая ???
drug01
drug01
25 июля в 21:56
Всем удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
25 июля в 21:56
Связка была хороша!!!
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