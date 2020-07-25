Ракицкий: «Спасибо, Бранислав, за нашу связку!»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий заявил, что ему очень нравится играть вместе с капитаном питерского клуба Браниславом Ивановичем.
Золотой дубль! Кубок Наш! С Победой! Спасибо, команда! Спасибо, болельщики, за поддержку!
Спасибо, Бранислав, за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой!
Напомним, что будущее Ивановича в «Зените» остаётся под вопросом.
Посмотрим теперь какая это примета хорошая ( в смысле на счастье) или плохая ???
Посмотрим теперь какая это примета хорошая ( в смысле на счастье) или плохая ???