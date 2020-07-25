Ракицкий: «Спасибо, Бранислав, за нашу связку!»

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25 июля 2020, 21:55

Защитник «Зенита» заявил, что ему очень нравится играть вместе с капитаном питерского клуба .

Золотой дубль! Кубок Наш! С Победой! Спасибо, команда! Спасибо, болельщики, за поддержку! Спасибо, Бранислав, за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой!

Напомним, что будущее Ивановича в «Зените» остаётся под вопросом.