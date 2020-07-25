Медведев: «Состав „Зенита“ на следующий сезон не комментирую»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о составе питерского клуба на следующий сезон.
Возможный уход Ивановича и приход Ловрена? Состав нашей команды на следующий сезон не комментирую. Дайте отпраздновать, потом будем обсуждать.
Преждевременная информация повлияет на расклад сделок и сумм в трансферной компании!!! :)
Преждевременная информация повлияет на расклад сделок и сумм в трансферной компании!!! :)
Сейчас надо срочно расчищать лишних легов, тем более что почти купили Ловрена.
А он "ничего не знаю или не скажу, дайте отпраздновать". Как бы не затянулось празднование...
Сейчас надо срочно расчищать лишних легов, тем более что почти купили Ловрена.
А он "ничего не знаю или не скажу, дайте отпраздновать". Как бы не затянулось празднование...
Чемпионство...потом Кубок...потом Суперкубок...потом как обычно успешную жеребьёвку....
Короче....в ближайший месяц-полтора к Медведеву с глупыми вопросами не обращаться....)))
Чемпионство...потом Кубок...потом Суперкубок...потом как обычно успешную жеребьёвку....
Короче....в ближайший месяц-полтора к Медведеву с глупыми вопросами не обращаться....)))