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Медведев: «Состав „Зенита“ на следующий сезон не комментирую»

25 июля 2020, 21:44

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о составе питерского клуба на следующий сезон.

Возможный уход Ивановича и приход Ловрена? Состав нашей команды на следующий сезон не комментирую. Дайте отпраздновать, потом будем обсуждать.

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Все комментарии
VV V
VV V
вчера в 12:35
За огромные государственные халявные деньги гос-н Медведев никак Роналду с Гризманом решил прикупить ???
Gunslinger
Gunslinger ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 07:41
Он всё правильно делает и говорит.
Преждевременная информация повлияет на расклад сделок и сумм в трансферной компании!!! :)
blitz
blitz
25 июля в 22:25
Праздновать то особо и нечего. Такие победы не празднуют.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 июля в 22:16
Да он походу и сам ничего не знает. По моему, его вес в команде близок к нулю.
Сейчас надо срочно расчищать лишних легов, тем более что почти купили Ловрена.
А он "ничего не знаю или не скажу, дайте отпраздновать". Как бы не затянулось празднование...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 июля в 22:10
Никак на мбаппе и гризмана нацелился Медведев? Темнит шеф
МиХаХа
МиХаХа
25 июля в 22:02
Укрепиться надо под Лигу чемпионов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 июля в 21:53
"Дайте отпраздновать"....)))
Чемпионство...потом Кубок...потом Суперкубок...потом как обычно успешную жеребьёвку....
Короче....в ближайший месяц-полтора к Медведеву с глупыми вопросами не обращаться....)))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
25 июля в 21:47
Зениту победы в третий раз!
beefs
beefs
25 июля в 21:47
праздник праздником, а следующий через 2 недели...
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