Серия А показала мяч, которым будут играть в следующем сезоне

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24 июля 2020, 09:25

Пресс-служба Серии А опубликовала в твиттере фото мяча, которым будут играть в следующем сезоне.

Мяч Nike Flight выполнен в белом цвете с синими вставками на пятиугольниках и желтыми вставками между ними. Мяч оснащен новой технологией Aerowsculpt, которая стабилизирует траекторию полета на 30% по сравнению с предыдущей моделью.

Известно, что мячом этой же модели в следующем сезоне будут играть в России и Англии.