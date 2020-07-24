ГлавнаяНовости

Серия А показала мяч, которым будут играть в следующем сезоне

24 июля 2020, 09:25

Пресс-служба Серии А опубликовала в твиттере фото мяча, которым будут играть в следующем сезоне. 

Мяч Nike Flight выполнен в белом цвете с синими вставками на пятиугольниках и желтыми вставками между ними. Мяч оснащен новой технологией Aerowsculpt, которая стабилизирует траекторию полета на 30% по сравнению с предыдущей моделью.

Известно, что мячом этой же модели в следующем сезоне будут играть в России и Англии.

Все новости
МЮ поставил рекорд АПЛ и отправляется в Лигу чемпионов
Вчера, 21:36Станислав Горин в блоге Оценочные сужденияКомментарии10
Рамос пригласил Макгрегора на тренировку «Реала»
Вчера, 18:14 Комментарии4
Жиркова включили в символическую сборную худших победителей АПЛ
Вчера, 17:54 Комментарии35
«Знаем это чувство». «Спартак» — о четырёх незасчитанных голах «Сассуоло»
Вчера, 17:29 Комментарии85
ОфициальноРПЛ подтвердила вылет «Крыльев Советов» и «Оренбурга»
23 июля Комментарии27
Матч за Суперкубок России может пройти 7 августа на стадионе ЦСКА
23 июля Комментарии24
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ
24 июля в 09:55
на целых 30%...? , ну теперь та игроки Ювентуса перестанут истреблять воробьев, а то со вчерашним мячом вообще невозможно было играть!
mihaluch
mihaluch
24 июля в 09:49
Под Спартак мяч сделан.
Эльмот
Эльмот
24 июля в 09:28
Мяч как мяч.
Legend 6
Legend 6
24 июля в 09:28
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100