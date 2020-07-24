Серия А показала мяч, которым будут играть в следующем сезоне

Пресс-служба Серии А опубликовала в твиттере фото мяча, которым будут играть в следующем сезоне.
Мяч Nike Flight выполнен в белом цвете с синими вставками на пятиугольниках и желтыми вставками между ними. Мяч оснащен новой технологией Aerowsculpt, которая стабилизирует траекторию полета на 30% по сравнению с предыдущей моделью.
Nike Flight — il nuovo pallone ufficiale #SerieATIM 2020-2021: tutto inizia con un pallone! @nikefootball— Lega Serie A (@SerieA) July 23, 2020
👉https://t.co/0EYxWSMa63 #WeAreCalcio pic.twitter.com/JimUofFw3J
Известно, что мячом этой же модели в следующем сезоне будут играть в России и Англии.