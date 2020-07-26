ГлавнаяНовости

Джейми Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ

вчера, 20:05

Лучшим бомбардиром Английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 стал нападающий «Лестера» Джейми Варди.

На счету 33-летнего форварда 23 гола в сезоне.

На втором месте — нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, отметившийся голами 22 раза.

Столько же голов забил Дэнни Ингс из «Саутгемптона».

Все новости
Иммобиле догнал Левандовски в споре за «Золотую бутсу»
Вчера, 23:21 Комментарии15
Де Брюйне сделал 20 голевых передач за сезон в АПЛ и повторил рекорд Анри
Вчера, 21:19 Комментарии13
«Арсенал» занял 8-е место в АПЛ — худший результат клуба за 25 лет
Вчера, 21:08 Комментарии28
Азмун забивает, Дзюба отдает, Дюпин отбивает. «Самые-самые» футболисты РПЛ в сезоне-2019/20
24 июляАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии7
Доннарумма в 21 год провёл 200-й матч за «Милан»
22 июля Комментарии5
«Арсенал» впервые за 25 лет финиширует в АПЛ за пределами топ-7
22 июля Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 23:55, ред.
Для ANATOLY KANDAUROV,который съехал с разговора и добавил меня в игнор:
Вас прям послушаешь....вы ни в какой секте не состоите???ЦСКА доказал это в играх против Оренбурга и Ахмата...Вам самому то не смешно это писать???Я понимаю,если бы ЦСКА сыграл три матча подряд с Зенитом,в первом проиграл 4:0,а в остальных играл на равных,то да,а тут то он что доказал???Вам нужно со Спартаком объединиться,вместе на заговоры будете жаловаться.При том,что ни Вы,ни тем более Спартак ни на что не претендовали.Я вот болею за Локо,единственный клуб,кто хоть теоретически мог обойти Зенит,но я не на что не жалуюсь,глупо это.Знаете,кто в детстве из пацанов,все время жаловался их никто не уважал.Так же и со Спартаком и с Вами
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
вчера в 23:30
Варди молодец! Один из тех, кто почти вытянул Лестер в ЛЧ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Dmitriy Semenov (раскрыть)
вчера в 23:05
Если уж ты докатился до сопоставления АПЛ и РПЛ, то сравни первенство водокачки с первенством РПЛ так тебе приятнее будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ For56tas (раскрыть)
вчера в 23:02
Я правильно понял, что на фоне "криминала" ты молишься святым миллерам, дюковым, медведевым, которые живут на зарплату учителя и врача.? Тебе можно позавидовать, И твое "осведомленности" о "криминале"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
вчера в 22:59
Мне никого не надо убеждать. Результат той игры легко объясним. Дело в том, что Зенит в нарушение регламента РПЛ тайком готовился к сезону почти 2 месяца т решение РФС был оштрафован за это на 500000 руб. Легионеры Зенита никуда не уезжали и целенаправленно готовились. ЦСКА как и все другие клубы был на самоизоляции, все легионеры уезжали домой и вернувшись, две недели провели на карантине. Поэтому ЦСКА фактически готовился к возобновлению сезона, как и большинство других около 10 дней. Ясно, что в первой игре эта разница в уровне подготовки и сказалась. Чудес не бывает. Кстати в последующий играх ЦСКА это доказали. Достаточно сопоставить игры ЦСКА и Зенита с Оренбургом и Ахматом. Так, что мне не надо ни перед кем оправдываться. Я свою позицию поясняю. В спорте чудес не бывает.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:40
Чего юлить то,Зенит разнёс как детей ЦСКА,а Вы все как уж на сковородке тут извиваетесь...Какой в этом смысл?Кого в чем Вы пытаетесь убедить?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:32
Рад за него. Мой любимый нападающий АПЛ.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 22:08
Ну не 50-ти летний это раз, ну и 50 мячей он не забивал это два)
Угадайте кто
Угадайте кто ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 22:07
НЕ знаю, выставляться на посмешище точно получается)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ Угадайте кто (раскрыть)
вчера в 22:00
Ну троллить ювентус у меня лучше получается согласен
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ Угадайте кто (раскрыть)
вчера в 21:55
А как же 50 летний Квалья?
Угадайте кто
Угадайте кто ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 21:53
Но никто ещё не забил)
Пиши про судей, у тебя это более проникновенно и эпично получается, ведь истинный ливерпулец)
For56tas
For56tas ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:51, ред.
Да именно тот матч Зенит-Динамо (Минск) 8-1, что еще раз подтверждает мои слова, что не деньги проигрывают Лудогорцам, Ференцварошам и Ростовам, которые в разы беднее и не имеют деньги криминала, а Чаловы и Васины деревянные.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ For56tas (раскрыть)
вчера в 21:41
Ты имеешь в виду матч в ЛЕ Динамо-Минск -Зенит? Соглашусь .Особенно с учетом того, что бюджет Зенита ровно в 25 раз превышает бюджет Динамо Мн. Мне нравится твоя наблюдательность и самокритичность.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ Угадайте кто (раскрыть)
вчера в 21:41, ред.
Конте ничему не научил горилу,просто слабая лига Серии а ,любой пешеход начнет забивать там по 60 мячей .
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:37, ред.
Да легко забьет 50 мячей в сериале,если 50 летний Квалья забивал по 40 мячей за сезон.
матос
матос
вчера в 21:35
Молодчик Варди
bn20
bn20 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:08, ред.
в днишевом сериале даже Кейн столько забил бы
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:06
слабовато))) почти дзюба)))
For56tas
For56tas ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:06
Счет 4-0 на своем поле все объясняет, в футболе все решает мастерство.
112910415
112910415
вчера в 21:01
удивительный молодец !
beefs
beefs
вчера в 20:58
Этот хлопец заслужил...
BARRRS
BARRRS ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:44
Иммобиле пока сильней Роналду!
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
вчера в 20:43
23 гола в 38 турах апл это считай как 17 в 30 турах рпл! Варди просто монстр, почти как Дзюба! Вандерфульно!
Угадайте кто
Угадайте кто ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:37
Тем более. Лукака в ЛЧ, а Варди в пролёте)
Конте в Италии даже бельгийское бревно забивать научил. Но англичане не поддаются обучению, игры их сборной тому подтверждение)
sihafazatron
sihafazatron ответ Угадайте кто (раскрыть)
вчера в 20:36
ну куда там роналду до варди))) в сериале лукака уже больше 20-ти забил и без пенок))
Hoyar
Hoyar
вчера в 20:35
Рад за Ингса.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 20:34
Ингз красавец
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 20:32
Хде, там Урагаша?
aNOOBis
aNOOBis ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:31
Очень хочется, чтобы ты был прав, но МС, например, в Лиге Чемпионов. Его нарушения ФФП почему-то не нарушения. Получается, что где не решают деньги, там решают большие деньги и связи+армия юристов
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100