Джейми Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ

Лучшим бомбардиром Английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 стал нападающий «Лестера» Джейми Варди.
На счету 33-летнего форварда 23 гола в сезоне.
На втором месте — нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, отметившийся голами 22 раза.
Столько же голов забил Дэнни Ингс из «Саутгемптона».
Вас прям послушаешь....вы ни в какой секте не состоите???ЦСКА доказал это в играх против Оренбурга и Ахмата...Вам самому то не смешно это писать???Я понимаю,если бы ЦСКА сыграл три матча подряд с Зенитом,в первом проиграл 4:0,а в остальных играл на равных,то да,а тут то он что доказал???Вам нужно со Спартаком объединиться,вместе на заговоры будете жаловаться.При том,что ни Вы,ни тем более Спартак ни на что не претендовали.Я вот болею за Локо,единственный клуб,кто хоть теоретически мог обойти Зенит,но я не на что не жалуюсь,глупо это.Знаете,кто в детстве из пацанов,все время жаловался их никто не уважал.Так же и со Спартаком и с Вами
Вас прям послушаешь....вы ни в какой секте не состоите???ЦСКА доказал это в играх против Оренбурга и Ахмата...Вам самому то не смешно это писать???Я понимаю,если бы ЦСКА сыграл три матча подряд с Зенитом,в первом проиграл 4:0,а в остальных играл на равных,то да,а тут то он что доказал???Вам нужно со Спартаком объединиться,вместе на заговоры будете жаловаться.При том,что ни Вы,ни тем более Спартак ни на что не претендовали.Я вот болею за Локо,единственный клуб,кто хоть теоретически мог обойти Зенит,но я не на что не жалуюсь,глупо это.Знаете,кто в детстве из пацанов,все время жаловался их никто не уважал.Так же и со Спартаком и с Вами
Пиши про судей, у тебя это более проникновенно и эпично получается, ведь истинный ливерпулец)
Пиши про судей, у тебя это более проникновенно и эпично получается, ведь истинный ливерпулец)
Конте в Италии даже бельгийское бревно забивать научил. Но англичане не поддаются обучению, игры их сборной тому подтверждение)
Конте в Италии даже бельгийское бревно забивать научил. Но англичане не поддаются обучению, игры их сборной тому подтверждение)