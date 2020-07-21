Роналду побил рекорд Шевченко в Серии А

В матче 34-го тура Серии А «Ювентус» противостоит «Лацио» (2:1 — второй тайм).
Дубль в этой встрече оформил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Таким образом, португальский форвард побил рекорд Серии А, быстрее предшественников достигнув отметки в 50 голов.
Для достижения этой отметки Роналду понадобилось принять участие в 61 матче. Ранее рекорд принадлежал экс-игроку «Милана» Андрею Шевченко, забившему 50 голов в чемпионате Италии за 69 игр.
Ранее стало известно, что Роналду занимает вторую строчку по соотношению голов к сыгранным матчам в XXI веке.
А то в карманной ЛА - Лиге только и может,да и то сдулся уже в этом году.
А то в карманной ЛА - Лиге только и может,да и то сдулся уже в этом году.
Одной команды,которая играет на него?
Попробовал бы гном в других чемпионатах установить или побить рекорд,уверен что нет,кишка тонка у ложкоеда.
Дальше барсы никуда,правильно,никто не будет ему платить такие гонорары,дураков нет,ну может быть китайцы.,поэтому аргентинский пешеход никуда и не щимится.
Потому что в других командах ему таких условий не создадут.
Одной команды,которая играет на него?
Попробовал бы гном в других чемпионатах установить или побить рекорд,уверен что нет,кишка тонка у ложкоеда.
Дальше барсы никуда,правильно,никто не будет ему платить такие гонорары,дураков нет,ну может быть китайцы.,поэтому аргентинский пешеход никуда и не щимится.
Потому что в других командах ему таких условий не создадут.