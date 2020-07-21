Роналду побил рекорд Шевченко в Серии А

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21 июля 2020, 00:35

В матче 34-го тура Серии А «Ювентус» противостоит «Лацио» (2:1 — второй тайм).

Дубль в этой встрече оформил нападающий «Ювентуса» . Таким образом, португальский форвард побил рекорд Серии А, быстрее предшественников достигнув отметки в 50 голов.

Для достижения этой отметки Роналду понадобилось принять участие в 61 матче. Ранее рекорд принадлежал экс-игроку «Милана» , забившему 50 голов в чемпионате Италии за 69 игр.

Ранее стало известно, что Роналду занимает вторую строчку по соотношению голов к сыгранным матчам в XXI веке.