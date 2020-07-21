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Роналду побил рекорд Шевченко в Серии А

21 июля 2020, 00:35
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

В матче 34-го тура Серии А «Ювентус» противостоит «Лацио» (2:1 — второй тайм).

Дубль в этой встрече оформил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Таким образом, португальский форвард побил рекорд Серии А, быстрее предшественников достигнув отметки в 50 голов.

Для достижения этой отметки Роналду понадобилось принять участие в 61 матче. Ранее рекорд принадлежал экс-игроку «Милана» Андрею Шевченко, забившему 50 голов в чемпионате Италии за 69 игр.

Ранее стало известно, что Роналду занимает вторую строчку по соотношению голов к сыгранным матчам в XXI веке.

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Все комментарии
Шатаут
Шатаут ответ feris1 (раскрыть)
21 июля в 21:31
Сдулся?.. Пять рекордов за один последний матч... Хе-хе-хе... Петух из Турина отдыхает и ждет очередную игру рукой соперника в своей штрафной.... О-хо-хо...
Шатаут
Шатаут ответ feris1 (раскрыть)
21 июля в 21:27
Правильно, болей за гея.... Гей гея поймет, коль не знаешь, кто такой гений... Хе-хе...
feris1
feris1
21 июля в 19:46, ред.
И да,пусть ваш гном попробует побить рекорд Роналду в ЛЧ или сборной.
А то в карманной ЛА - Лиге только и может,да и то сдулся уже в этом году.
feris1
feris1 ответ Шатаут (раскрыть)
21 июля в 19:44
Гения чего?
Одной команды,которая играет на него?
Попробовал бы гном в других чемпионатах установить или побить рекорд,уверен что нет,кишка тонка у ложкоеда.
Дальше барсы никуда,правильно,никто не будет ему платить такие гонорары,дураков нет,ну может быть китайцы.,поэтому аргентинский пешеход никуда и не щимится.
Потому что в других командах ему таких условий не создадут.
Шатаут
Шатаут ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
21 июля в 19:05, ред.
Да, здесь еще и пятый рекорд нарисовался... Короче, записывай.... 1. В седьмой раз стал лучшим бомбардиром ЛЛ - рекорд, 2. Побил рекорд Хави по количеству передач за один сезон в ЛЛ - 21 - рекорд, 3. Стал единственным игроком , кто забивает не менее 25 мячей в чемпионате 11 лет подряд - рекорд. 4. Побил рекорд Анри - 20+ голов + 20+ передач в чемпионате, теперь рекорд 25+ голов + 20+передач.... 5. После этого матча у него стало 1001 очко в карьере по системе гол + пас - 703 гола + 298 передач - рекорд.... Видишь, какой ты необразованный....Учи матчасть, болей за гения, а не за гея.. Хех..
Ruslik1982
Ruslik1982
21 июля в 07:27
штатный пенальтист, вечно второй
ЮЗИК
ЮЗИК
21 июля в 05:35
Это следовало ожидать
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
21 июля в 02:12
Неплохо, но во времена Шевченко защитники в итал. чемпе были намного круче, соответственно забивать было сложнее
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
21 июля в 02:02
Левандовски сегодня заплакал
Тео Джонс
Тео Джонс
21 июля в 01:55
Смешно
youtomee
youtomee ответ Ozabot (раскрыть)
21 июля в 01:39
ну вот чего ты все портишь, дай людям насладиться очередным рекордом Роналду
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Шатаут (раскрыть)
21 июля в 01:33
И что это за рекорды Меська побила?
Шатаут
Шатаут
21 июля в 01:14
Вчера Месси за один матч побил четыре рекорда.... Кристина, отдыхай!!...
For56tas
For56tas
21 июля в 01:12
Стоит только поздравить Кристину.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 01:01
Какие только рекорды не считают...
Шишанутый
Шишанутый
21 июля в 01:01
Ух ты круто! Шева был великим игроком. Но теперь Рон покаряет Серию А и устанавлевает свои рекорды. Лучший!!
Ozabot
Ozabot
21 июля в 00:55
А сколько Шева забил с пенальти? )))
95-shishani-95
95-shishani-95
21 июля в 00:51
Лучший в истории футбола забивало!!!
Заброда
Заброда
21 июля в 00:36
Вот и хорошо.
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