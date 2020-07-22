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«Аталанта» забила 95 голов в сезоне — лучший показатель в Серии А за 58 лет

22 июля 2020, 00:10
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 0Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

«Аталанта» одержала победу в матче 35-го тура Серии А над «Болоньей» (1:0).

Теперь на счету бергамской команды 95 забитых мячей в сезоне, что является лучшим результатом по голам в Серии А с сезона-1949/50, в котором «Ювентус» забил 98 голов.

В новой истории рекорд до сегодняшнего дня принадлежал «Наполи» (94 гола) и был установлен в сезоне-2016/17. Рекордсменом является «Милан», который забил 118 голов в сезоне 1949/50.

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Все комментарии
galem72
galem72
22 июля в 12:25
Красивая цифра. Партковый пенок здесь может только хихикнуть и продолжить ждать "объективный" 11-метровый. ))
Угадайте кто
Угадайте кто
22 июля в 07:57, ред.
Отличные ребята, жалко сдулись не вовремя, запала не хватило. месяц назад разнесли бы парижан в пух и прах. Теперь скорее всего будет наоборот
ДАША Д
ДАША Д
22 июля в 04:39
Ещё есть шанс перевалить за сотню.
Кокосик
Кокосик
22 июля в 01:45
что является лучшим результатом по голам в Серии А с сезона-1949/50, в котором «Ювентус» забил 98 голов.
И тут же
Рекордсменом является «Милан», который забил 118 голов в сезоне 1949/50.

Эммм,я видать что-то не так понял?
For56tas
For56tas
22 июля в 01:09
Очень прилично набили.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
22 июля в 00:40
Всего два гола в последних двух играх - какая-то странная аномалия.
Valeleo
Valeleo
22 июля в 00:13
Это очень хорошо.
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