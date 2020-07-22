«Аталанта» забила 95 голов в сезоне — лучший показатель в Серии А за 58 лет

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22 июля 2020, 00:10

«Аталанта» одержала победу в матче 35-го тура Серии А над «Болоньей» (1:0).

Теперь на счету бергамской команды 95 забитых мячей в сезоне, что является лучшим результатом по голам в Серии А с сезона-1949/50, в котором «Ювентус» забил 98 голов.

В новой истории рекорд до сегодняшнего дня принадлежал «Наполи» (94 гола) и был установлен в сезоне-2016/17. Рекордсменом является «Милан», который забил 118 голов в сезоне 1949/50.