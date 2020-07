Они сделали «Реал» чемпионом. Изучаем вклад каждого «сливочного» в победу

После официального завершения Ла Лиги «Соккер.ру» чествует футболистов «Мадрида», выковавших «золото».

Зинедин Зидан и его тренерский штаб = 1-е место, 87 очков. Прежде чем перейти к футболистам, нужно выразить огромный респект Зизу и его команде — всем тем, кто, оставаясь в тени, двигал «Реал» к победам. Здесь и правая рука Зидана Давид Беттони, вдохновитель многих тактических решений, и «шаман» с Коморских островов Хамиду Мсаиди, и тренер вратарей Роберто Васкес. Возможно, одну из ключевых ролей в золотом сезоне сыграл Грегори Дюпон — ведущий специалист по физической подготовке и спортивному питанию, который пришел в «Реал» прошлым летом. Безупречный профессионал и фантастически преданный своему делу человек.

Футболисты в порядке возрастания игрового времени

Мариано Диас (Доминиканская Республика) = 5 матчей, 42 минуты, 1 гол. Ни одной игры в стартовом составе, только выходы на замены, зато забил в ворота «Барселоны» в победном Класико спустя 50 секунд после выхода на поле.

Брахим Диас (Испания) = 6 матчей, 60 минут. Один из всего лишь двух полевых футболистов «Реала» (второй — защитник Эдер), кто не отметился результативными действиями в чемпионском сезоне. Впрочем, и шансов у Браима было совсем мало: шесть выходов на замену, час игрового времени.

Марко Асенсио (Испания) = 9 матчей, 334 минуты, 3 гола + 1 «ассист». Для Марко этого сезона вообще могло бы не быть из-за разрыва крестообразных связок, полученного прошлым летом, но сдвиг Ла Лиги на лето из-за пандемии позволил Асенсио сыграть и принять деятельное участие в завоевании титула.

Альваро Одриосола (Испания) = 4 матча, 344 минуты, 1 «ассист». Был дублером Дани Карвахаля в первой половине сезона, зимой перешел в «Баварию» на правах аренды. Таким образом, Альваро за один сезон прикоснулся сразу к двум чемпионствам — в Испании и в Германии.

Альфонс Ареоля (Франция) = 4 матча, 360 минут. Дублер Тибо Курта только в одном из своих четырех матчей сыграл на ноль, пропустил же в общей сложности 5 мячей

Хамес Родригес (Колумбия) = 8 матчей, 419 минут, 1 гол + 1 «ассист». Как некогда лучший бомбардир чемпионата мира и 70-миллионный звездный новичок «Реала» докатился до такой жизни? В двух словах не описать, но из Мадрида Хамесу точно пора бежать.

Лука Йович (Сербия) = 17 матчей, 422 минуты, 2 гола + 1 «ассист». Достойным конкурентом Кариму Бензема сербский форвард не стал, а запомнился больше своими чудачествами, которые ставят под сомнение дальнейшую карьеру Луки в «Королевском клубе».

Начо (Испания) = 6 матчей, 438 минут, 1 гол. Дебютировавший за «Реал» еще при Жозе Моуриньо воспитанник клуба никогда не имел места в стартовом составе, но доиграл в родном клубе до 30 лет. Всегда мотивирован, всегда готов, всегда на подхвате.

Лукас Васкес (Испания) = 18 матчей, 841 минута, 2 гола + 1 «ассист». У Васкеса похожая роль, причем в последнее время ему трудно конкурировать с Азаром, Асенсио и молодыми бразильцами в атаке, поэтому Зидан использует Лукаса в качестве дублера Карвахаля на правом фланге обороны. Не пропадать же преданному футболисту?

Эдер (Бразилия) = 15 матчей, 1020 минут. Выиграть конкуренцию у Рамоса с Вараном не смог, да никто и не ждал, но первые появления молодого бразильца оборачивались «пожарами» в обороне и пропущенными мячами. Но в недавнем матче с «Атлетиком» из Бильбао Эдер продемонстрировал весь свой огромный потенциал.

Родриго (Бразилия) = 19 матчей, 1023 минуты, 2 гола. Свои два гола забил еще осенью — в ворота «Осасуны» и «Леганеса», но Зидан продолжал предоставлять игровую практику Родриго, в том числе трижды выпускал в стартовом составе в летних матчах. Не стоит забывать, что бразильцу всего лишь 19 лет.

Эден Азар (Бельгия) = 16 матчей, 1088 минут, 1 гол + 3 «ассиста». Должен был стать лидером атак «Реала», но потерял сезон из-за травм, даже после бодрого старта летом вынужден был пропустить несколько игр. Что ж, статистика Эдена Азара подчеркивает огромный командный потенциал «Реала». А если еще бельгиец выйдет на свой уровень?

Гарет Бэйл (Уэльс) = 16 матчей, 1092 минуты, 2 гола + 2 «ассиста». С клюшкой у Гарета получается лучше. К сожалению, как футболист в «Реале» он закончился, но уедет из Мадрида чемпионом.

Gareth Bale is having the time of his life on the bench for Real Madrid 😂 pic.twitter.com/Oe2FnTwFBd