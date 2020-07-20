Они сделали «Реал» чемпионом. Изучаем вклад каждого «сливочного» в победу

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вчера, 22:01

После официального завершения Ла Лиги «Соккер.ру» чествует футболистов «Мадрида», выковавших «золото».

Зинедин Зидан и его тренерский штаб = 1-е место, 87 очков. Прежде чем перейти к футболистам, нужно выразить огромный респект Зизу и его команде — всем тем, кто, оставаясь в тени, двигал «Реал» к победам. Здесь и правая рука Зидана Давид Беттони, вдохновитель многих тактических решений, и «шаман» с Коморских островов Хамиду Мсаиди, и тренер вратарей Роберто Васкес. Возможно, одну из ключевых ролей в золотом сезоне сыграл Грегори Дюпон — ведущий специалист по физической подготовке и спортивному питанию, который пришел в «Реал» прошлым летом. Безупречный профессионал и фантастически преданный своему делу человек.

Футболисты в порядке возрастания игрового времени

Мариано Диас (Доминиканская Республика) = 5 матчей, 42 минуты, 1 гол. Ни одной игры в стартовом составе, только выходы на замены, зато забил в ворота «Барселоны» в победном Класико спустя 50 секунд после выхода на поле.

Брахим Диас (Испания) = 6 матчей, 60 минут. Один из всего лишь двух полевых футболистов «Реала» (второй — защитник Эдер), кто не отметился результативными действиями в чемпионском сезоне. Впрочем, и шансов у Браима было совсем мало: шесть выходов на замену, час игрового времени.

Марко Асенсио (Испания) = 9 матчей, 334 минуты, 3 гола + 1 «ассист». Для Марко этого сезона вообще могло бы не быть из-за разрыва крестообразных связок, полученного прошлым летом, но сдвиг Ла Лиги на лето из-за пандемии позволил Асенсио сыграть и принять деятельное участие в завоевании титула.

Альваро Одриосола (Испания) = 4 матча, 344 минуты, 1 «ассист». Был дублером Дани Карвахаля в первой половине сезона, зимой перешел в «Баварию» на правах аренды. Таким образом, Альваро за один сезон прикоснулся сразу к двум чемпионствам — в Испании и в Германии.

Альфонс Ареоля (Франция) = 4 матча, 360 минут. Дублер Тибо Курта только в одном из своих четырех матчей сыграл на ноль, пропустил же в общей сложности 5 мячей

Хамес Родригес (Колумбия) = 8 матчей, 419 минут, 1 гол + 1 «ассист». Как некогда лучший бомбардир чемпионата мира и 70-миллионный звездный новичок «Реала» докатился до такой жизни? В двух словах не описать, но из Мадрида Хамесу точно пора бежать.

Лука Йович (Сербия) = 17 матчей, 422 минуты, 2 гола + 1 «ассист». Достойным конкурентом Кариму Бензема сербский форвард не стал, а запомнился больше своими чудачествами, которые ставят под сомнение дальнейшую карьеру Луки в «Королевском клубе».

Начо (Испания) = 6 матчей, 438 минут, 1 гол. Дебютировавший за «Реал» еще при Жозе Моуриньо воспитанник клуба никогда не имел места в стартовом составе, но доиграл в родном клубе до 30 лет. Всегда мотивирован, всегда готов, всегда на подхвате.

Лукас Васкес (Испания) = 18 матчей, 841 минута, 2 гола + 1 «ассист». У Васкеса похожая роль, причем в последнее время ему трудно конкурировать с Азаром, Асенсио и молодыми бразильцами в атаке, поэтому Зидан использует Лукаса в качестве дублера Карвахаля на правом фланге обороны. Не пропадать же преданному футболисту?

Эдер (Бразилия) = 15 матчей, 1020 минут. Выиграть конкуренцию у Рамоса с Вараном не смог, да никто и не ждал, но первые появления молодого бразильца оборачивались «пожарами» в обороне и пропущенными мячами. Но в недавнем матче с «Атлетиком» из Бильбао Эдер продемонстрировал весь свой огромный потенциал.

Родриго (Бразилия) = 19 матчей, 1023 минуты, 2 гола. Свои два гола забил еще осенью — в ворота «Осасуны» и «Леганеса», но Зидан продолжал предоставлять игровую практику Родриго, в том числе трижды выпускал в стартовом составе в летних матчах. Не стоит забывать, что бразильцу всего лишь 19 лет.

Эден Азар (Бельгия) = 16 матчей, 1088 минут, 1 гол + 3 «ассиста». Должен был стать лидером атак «Реала», но потерял сезон из-за травм, даже после бодрого старта летом вынужден был пропустить несколько игр. Что ж, статистика Эдена Азара подчеркивает огромный командный потенциал «Реала». А если еще бельгиец выйдет на свой уровень?

Гарет Бэйл (Уэльс) = 16 матчей, 1092 минуты, 2 гола + 2 «ассиста». С клюшкой у Гарета получается лучше. К сожалению, как футболист в «Реале» он закончился, но уедет из Мадрида чемпионом.

Gareth Bale is having the time of his life on the bench for Real Madrid 😂 pic.twitter.com/Oe2FnTwFBd — ESPN FC (@ESPNFC) July 13, 2020

Иско (Испания) = 23 матча, 1190 минут, 1 гол + 2 «ассиста». Иногда Иско прекрасен даже в матчах без результативных действий, но все-таки для атакующего полузащитника у испанца слишком мало реальных свершений, особенно если учесть, что две результативные передачи Аларкон отдал в матче заключительного тура с «Леганесом».

Марсело (Бразилия) = 15 матчей, 1299 минут, 1 гол + 2 «ассиста». Уже не железно основной в «Реале», вынужден делить левый фланг с Ферланом Менди, но после рестарта сезона и до своей травмы был очень хорош: забил «Эйбару», заработал важнейший пенальти в Бильбао.

Винисиус (Бразилия) = 29 матчей, 1354 минуты, 3 гола + 1 «ассист». Футболист, чьей игрой можно любоваться до тех пор, пока он не пытается завершить атаку или отдать последний пас. Возможно, это все ошибки роста и спутники молодости — неделю назад Винисиусу исполнилось 20. Самым ярким моментом чемпионского сезона для бразильца стал гол в ворота «Барселоны» на «Сантьяго Бернабеу».

Ферлан Менди (Франция) = 25 матчей, 1806 минут, 1 гол + 2 «ассиста». Пожалуй, главным врагом француза в Мадриде была его неуверенность, из-за нее Ферлан осторожничал и ошибался, но как же мощно Менди проявил себя на финише сезона, когда втаптывал соперников в газон, зарабатывал пенальти и забил чудесный гол «Гранаде».

Федерико Вальверде (Уругвай) = 33 матча, 1906 минут, 2 гола + 5 «ассистов». 21-летний уругваец закрепился в статусе ведущего полузащитника «Реала» в сезоне 2019/20, уже сейчас можно говорить о расширении «Большой тройки» (Каземиро-Модрич-Кроос) до квартета. Неутомимый Феде — символ прессинга, благодаря которому команда Зинедина Зидана извлекла немало пользы и очков.

Лука Модрич (Хорватия) = 31 матч, 1998 минут, 3 гола + 7 «ассистов». Чемпионат начался для Модрича с удаления в Виго и с разговоров о том, как он постарел, однако 34-летний хорват показал, чего стоит. Один из важнейших ингредиентов золотого коктейля.

Тони Кроос (Германия) = 35 матчей, 2656 минут, 4 гола + 5 «ассистов». У Тони тоже был очень плохой сезон 2018/19, но под руководством Зидана немец вернулся лучшей копией себя: мастерски курировал контроль мяча в центре поля и стал лидером Примеры по точным передачам.

Дани Карвахаль (Испания) = 31 матч, 2741 минут, 1 гол + 5 «ассистов». Вот уже шесть сезонов Дани никому не отдает правый фланг обороны «Реала», хотя под него «копали» и Данило, и Одриосола, а Хакими даже не получил полноценного шанса и был продан в «Интер» после успешных выступлений за «Боруссию» Д. Карвахаль — это уникальное сочетание класса и стабильности, такие игроки — «соль футбола».

Рафаэль Варан (Франция) = 32 матча, 2823 минут, 2 гола + 1 «ассист». Рафа вырос в защитника мирового уровня, чемпиона мира и многократного победителя Лиги чемпионов рядом с Рамосом (а раньше учился еще и у Пепе). Варан — все тот же чистюля, у него всего 2 желтых карточки в Ла Лиге, но в сочетании со взрывным Серхио француз образует идеальную пару.

Серхио Рамос (Испания) = 35 матчей, 3017 минут, 11 голов. Лидер. Капитан. Робинзон. Второй бомбардир команды. Первый вожак «Реала». Настоящий король. Шикарный сезон уже 34-летнего Рамоса, который и в обороне ошибался гораздо реже обычного, и 11 голов забил.

Тибо Куртуа (Бельгия) = 34 матча, 3060 минут. После первого сезона было море критики в адрес бельгийского вратаря, но в завершившемся чемпионате Тибо доказал свою состоятельность в статусе главного вратаря «Мадрида». Куртуа — первый за 32 года вратарь, 18 раз сыгравший на ноль в Ла Лиге, пропустил бельгиец всего лишь 20 мячей в 34 играх (0.59 за игру). Трофей Саморы в студию!

Каземиро (Бразилия) = 35 матчей, 3091 минут, 4 гола + 3 «ассиста». Системообразующий игрок «Реала», чей вклад в трофеи «сливочных» новейшего времени невозможно переоценить. Каземиро держит на себе тяжеленную плиту и постоянно балансирует ей, помогая партнерам сохранить равновесие, а соперников напротив — сбросить. Опорных полузащитников отмечают еще реже, чем вратарей и защитников, но Каземиро очень крутой, причем во всем. Он ведь еще и несколько важных голов за сезон непременно забивает.

Карим Бензема (Франция) = 37 матчей, 3155 минут, 21 гол + 8 «ассистов». Лучший бомбардир и, возможно, лучший футболист всего испанского сезона. Карим выиграл первый крупный трофей в качестве главной звезды в атаке «Реала», до этого всегда был в тени Криштиану Роналду.