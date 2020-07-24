Азмун забивает, Дзюба отдает, Дюпин отбивает. «Самые-самые» футболисты РПЛ в сезоне-2019/20

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сегодня, 15:01

Разобравшись с достижениями команд в предыдущем выпуске «Цифрового измерения», «Соккер.ру» переходит к индивидуальным титулам.

Лучший стрелок. Сердар Азмун («Зенит») — 17 (1) голов

В последнем туре РПЛ Артем Дзюба упустил титул лучшего бомбардира чемпионата, хотя долгое время единолично лидировал в списке самых результативных игроков. На самом деле, Дзюба забил те же 17 голов, что и его партнер по линии атаки «Зенита» Сердар Азмун, но если выбирать одного лучшего бомбардира РПЛ , то это иранец, который только 1 из своих 17 голов забил с пенальти. У Артема 7 точных ударов с одиннадцатиметровой отметки и только 10 мячей с игры. Всего семь форвардов в сезоне-2019/20 забили двузначное количество голов и могут усесться за круглым столом бомбардиров РПЛ :

1. Сердар Азмун («Зенит») — 17 (1) голов

2. Артем Дзюба («Зенит») — 17 (7)

3. Евгений Луценко («Арсенал») — 15 (0)

4-5. Александр Соболев («Крылья Советов»/«Спартак») — 12 (2)

4-5. Никола Влашич ( ЦСКА ) — 12 (2)

6. Алексей Миранчук («Локомотив») — 12 (7)

7. Элдор Шомуродов («Ростов») — 11 (0)

Душа компании. Артем Дзюба («Зенит») — 13 результативных передач

Второй сезон подряд Артем Дзюба выигрывает в забеге самых альтруистичных футболистов РПЛ , причем форвард «Зенита» улучшил свой прошлогодний показатель на два «ассиста». Вторым лучшим ассистентом РПЛ стал Зелимхан Бакаев из «Спартака», он отстал от лидера на четыре голевых передачи.

Создатель голов. Артем Дзюба («Зенит») — 30 (17 голов + 13 «ассистов»)

Как вы уже догадались, никто не участвовал в решающих фазах атак чаще Дзюбы: 17 раз форвард лично отправлял мяч в ворота, в 13 случаях забивали после его передач. На втором месте по системе «гол+пас» напарник Дзюбы по атаке «Зенита», у Сердара Азмуна 24 пункта по шкале результативности. Третий — «армеец» Никола Влашич (18).

«Пожелтевший». Филип Уремович («Рубин») — 12 желтых карточек

В двух предыдущих сезонах самые предупреждаемые игроки РПЛ останавливались на отметке в 11 «горчичников», но защитник казанского «Рубина» сломал систему и получил дюжину желтых карточек в 25 матчах — то есть в среднем в каждой второй встрече «висел» на предупреждении. Рыцарей желтого цвета (обладателей двузначного количества «горчичников»), набралось восемь:

1. Филип Уремович («Рубин») — 12 желтых карточек

2-5. Дмитрий Баринов («Локомотив») — 11

2-5. Владислав Игнатьев («Локомотив») — 11

2-5. Тимур Аюпов («Оренбург») — 11

2-5. Иван Обляков ( ЦСКА ) — 11

6-8. Ибрагим Цаллагов («Сочи») — 10

6-8. Вильмар Барриос («Зенит») — 10

6-8. Георгий Мелкадзе («Спартак»/«Тамбов») — 10

«Покрасневший». Валерий Чуперка («Тамбов») — 3 красных карточки

Трижды удалялся с поля полузащитник «Тамбова» в 23 матчах РПЛ , причем Валерий не видел перед собой красного света с октября, когда получил третью и последнюю красную карточку в сезоне: трижды удалялся с поля за первые 11 туров сезона. Еще шесть футболистов изгонялись по два раза: Роман Зобнин («Спартак»), Яка Бийол ( ЦСКА ), Срджан Мияилович («Крылья Советов»), Вадим Карпов ( ЦСКА ), Артур Юсупов («Динамо»), Даниел Мишкич («Оренбург»).

Били, бьют и будут бить. Никола Влашич ( ЦСКА ) и Джордже Деспотович («Оренбург»)

В «номинации Кержакова» побеждают выходцы с Балканского полуострова: хорват Влашич — единственный в РПЛ , кто разменял сотню ударов, на счету Николы 103 выстрела по чужим воротам. В то же время, серб Деспотович лидирует по среднему количеству ударов за игру — 3.7.

Дриблингом по скуке. Бернард Бериша («Ахмат»), Хвича Кварацхелия («Рубин») и Никола Влашич ( ЦСКА )

Вингер «Ахмата» делает в среднем 5.1 обводки за игру, но ставший главным открытием летней части сезона казанский грузин Кварацхелия на первом месте по общему количеству успешно попыток дриблинга — 122. В 71 случае Хвича проходил соперников, то есть эффективность дриблинга у него 58%. У Бериши — 55%. Но есть футболист с более продуктивным дриблингом: у Николы Влашича 73 точных обводки из 108. Блестящие 68%!

Король воздуха. Дмитрий Чистяков («Ростов»)

Лучший игрок РПЛ по игре на втором этаже. У защитника «Ростова» 157 побед в 198 верховых единоборствах (79%), в среднем за игру выигрывает 7.1 дуэлей. Равных нет.

Самый точный. Кристиян Бистрович ( ЦСКА )

88.4% — показатель победителя. Заставляет задуматься, почему Бистрович не имеет твердого места в стартовом составе ЦСКА , с культурой паса у хорвата полный порядок. Ненамного от Кристияна отстал лучший опорный полузащитник сезона — Вильмар Барриос из «Зенита», чья точность составляет 87.7%.

Острее бритвы. Никола Влашич ( ЦСКА )

Лидер ЦСКА за сезон отдал 88 передач, после которых партнеры наносили удары по воротам. Лучший показатель в РПЛ , 2.9 ключевых паса в среднем за игру. На втором месте спартаковец Зелимхан Бакаев, его показатели — 72 и 2.7 соответственно.

Маэстро отбора. Джемал Табидзе («Уфа»)

«Джимми» Табидзе оставлял соперников без мяча 71 раз. Защитник «Уфы» попал в нашу символическую сборную по итогам 30-го тура РПЛ и может начать следующий сезон в московском «Спартаке».

Перехватчик. Андрей Семенов («Ахмат»)

73 раза оказывался на пути передач соперников защитник «Ахмата». Это заметно меньше, чем у прошлогоднего лидера: Валерий Кичин из «Енисея» в сезоне 2018/19 сделал 99 перехватов.

Чистильщик. Максим Беляев («Арсенал»)

170 раз разряжал обстановку выносами из своей штрафной площади.

Вечный нарушитель. Исмаэл Сильва («Ахмат»)

Бразилец из Грозного сфолил 53 раза. Чаще него в завершившемся сезоне не нарушал правила никто.

Магнит для фолов. Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

Полузащитник «Локомотива» собрал коллекцию из 70 пропущенных ударов по ногам, толчков и прочих нарушений правил. На нем фолили чаще всего.

Фанат Пиппо Индзаги. Артем Дзюба («Зенит»)

Второй сезон подряд держит первенство в этой номинации, причем если в сезоне-2018/19 Дзюба забрался во «вне игры» 21 раз, то в кампании-2019/20 был в офсайде значительно чаще — 31 зафиксированный случай.

Спаситель в перчатках. Юрий Дюпин («Рубин»)

В прошлом сезоне Юрий Дюпин совершил 130 сэйвов, выступая за «Анжи», и несмотря на вылет махачкалинцев, остался в РПЛ , согласившись на предложение «Рубина». В Казани не пожалели, что дали шанс вратарю, ведь он выручал «Рубин» регулярно и снова взгромоздился на вершину вратарского рейтинга по сэйвам: у Юрия 122 спасения.

Гроза пенальтистов. Сослан Джанаев («Сочи»)