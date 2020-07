«Милан» в матче 35-го тура чемпионата Италии одержал победу над «Сассуоло» (2:1).

Для 21-летнего голкипера «россонери» эта игра стала 200-й в футболке миланского клуба.

The keeper of the Rossoneri realm makes his 200th appearance 🔴⚫

Gigio Donnarumma 🔝

21 anni, 2️⃣0️⃣0️⃣ presenze, tutte in rossonero: un altro grande traguardo, grande @gigiodonna1! 🔝🔴⚫️#SassuoloMilan #SempreMilan pic.twitter.com/Hlh6NSMFjb