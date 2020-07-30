Сарри о поражении от «Кальяри»: «Этот матч нужно рассматривать отдельно»

Главный тренер «Ювентуса» дал комментарий после поражения от «Кальяри» (0:2) в 37-м туре Серии А. Это была первая игра «бьянконери» после досрочного завоевания чемпионства.

С точки зрения мотивации и настроя это был нетипичный матч, и его нельзя рассматривать так же, как другие игры сезона.

Мы хорошо играем в пас, но проблема заключается в скорости, с которой мы двигаем мяч. Пасуя медленно, мы только упрощаем сопернику работу.

Когда вчера я разговаривал с Роналду, он был очень мотивирован, хотел играть, был полон энтузиазма и хорошо себя чувствовал. Мы вместе приняли решение [о его выходе в старте], он знает своё тело лучше всех.

Роналду играет на инстинктах и не вписывается полностью в определённые тактические роли, что является его силой, но также означает, что другой форвард должен подстраиваться под движения Криштиану. Временами у нас это неплохо получалось сегодня, но нам не хватало завершения.