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Сарри о поражении от «Кальяри»: «Этот матч нужно рассматривать отдельно»

сегодня, 02:42
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри2 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал комментарий после поражения от «Кальяри» (0:2) в 37-м туре Серии А. Это была первая игра «бьянконери» после досрочного завоевания чемпионства.

С точки зрения мотивации и настроя это был нетипичный матч, и его нельзя рассматривать так же, как другие игры сезона.

Мы хорошо играем в пас, но проблема заключается в скорости, с которой мы двигаем мяч. Пасуя медленно, мы только упрощаем сопернику работу.

Когда вчера я разговаривал с Роналду, он был очень мотивирован, хотел играть, был полон энтузиазма и хорошо себя чувствовал. Мы вместе приняли решение [о его выходе в старте], он знает своё тело лучше всех.

Роналду играет на инстинктах и не вписывается полностью в определённые тактические роли, что является его силой, но также означает, что другой форвард должен подстраиваться под движения Криштиану. Временами у нас это неплохо получалось сегодня, но нам не хватало завершения.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 03:48
Криш для Сарри как кость в горле, и не вписывается и не слушается..
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:20
Может малость перебрали ребятишки апосля чемпионства то???
BESTJuventus21
BESTJuventus21
сегодня в 03:15
если состав не будет подчищен под сарри то и смысла нет держать его в клубе. Аньелли просто надо определиться для себя. Либо он хочет продолжать в этом стиле и тогда надо хорошо потратиться, либо он бросает этот эксперимент и возвращает прагматичный Ювентус.
Top_gun_
Top_gun_
сегодня в 03:06
Дело не только в Сарри,но и в игроках! Де Шильо,Бентакур,Бернардерски,Игуаин,Данило-с этими игроками не построишь шикарную игру! Вон Реал с барсой и то мучаются,хотя у них лучшие составы...Тут надо чистку делать, и налаживать игру!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 02:54
Ну да,остальные же матчи Юве проводил феерично,зрители,как на требунах,так и за голубыми экранами,просто получали экстаз от такого зрелища...
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 02:50
Так оно и есть
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